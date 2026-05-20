Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Китаем

Путин: Рост товарооборота России и Китая в 2026 году превышает 10%
Объем двусторонней торговли Москвы и Пекина демонстрирует уверенную положительную динамику в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
«Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост – более 10%», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Лидер страны также добавил, что Москва и Пекин продолжат активное торговое взаимодействие. Партнерство будет развиваться на основе утвержденных долгосрочных стратегий, главной из которых выступает план экономического сотрудничества до 2030 года.
Ранее Путин на встрече с Ли Цяном заявил, что всегда с удовольствием приезжает в Китай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Пекине.
По итогам двусторонних переговоров Москва и Пекин заключили масштабный пакет документов для углубления экономической кооперации.
За первые два месяца текущего года рост общего товарооборота двух стран составил 12 процентов.