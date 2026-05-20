    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму
    Москва и Пекин заявили об угрозе милитаризации Японии
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    США провели пуск МБР Minuteman III
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 14:54 • Новости дня

    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» находится на финальной стадии, сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Процесс оформления договоренностей между компаниями двух стран близится к завершению, передают «Вести».

    Российская делегация в ходе визита в КНР подтвердила успешное прохождение политического этапа переговоров.

    «Работа идет, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», – подчеркнул Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода.

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для новой магистрали.

    Ранее Газпром и китайская компания CNPC подписали юридически обязательный меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2».

    20 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Москва и Пекин заключили договор о возведении железнодорожных путей, передает РИА «Новости». Документы были завизированы в присутствии лидеров обеих стран.

    «Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала», – заявил ведущий мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.

    20 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал об успешном диалоге сторон, передают «Вести».

    «Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», – подчеркнул он.

    Представитель Кремля добавил, что общение Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло в позитивном ключе. Политики смогли договориться о значимых инициативах в энергетическом секторе.

    Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи делегации, после чего в Доме народных собраний стартовал основной этап переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран запланировали детальное обсуждение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

    Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского президента перед Домом народных собраний.

    Владимир Путин назвал прошедшие переговоры в узком составе дружескими и содержательными.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Российский лидер поприветствовал китайского коллегу, назвав его дорогим другом, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: «Не виделись день, а как будто минуло три осени»», – отметил президент.

    Глава государства добавил, что Москва и Пекин постоянно сверяют часы на личном уровне и через помощников.

    «Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне», – заявил президент России.

    Президент России назвал прошедшие переговоры с китайским лидером дружескими.

    Официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    20 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    «Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, передает РИА «Новости».

    При этом точных сроков реализации масштабного газового проекта пока нет. Песков пояснил, что эта информация носит коммерческий характер. Тем не менее достигнутые договоренности пресс-секретарь президента назвал достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    20 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития российско-китайских отношений

    Си Цзиньпин заявил о новом этапе развития российско-китайских отношений
    Tекст: Вера Басилая

    Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Переговоры на высшем уровне прошли в Доме народных собраний в китайской столице, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух государств началась в узком составе, после чего беседа продолжилась уже в расширенном формате.

    Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил текущую динамику двустороннего взаимодействия. «Китайско-российские отношения вступили в новый этап – более результативного и ускоренного развития», – подчеркнул китайский руководитель.

    Он также отметил значительное укрепление политического доверия между странами за последние годы.

    По словам главы государства, несмотря на сложную международную обстановку, Москва и Пекин продолжают успешно наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, науке и инвестиционной сфере. Основой этого партнерства остаются равноправие и взаимное уважение.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором развитие отношений России и КНР.

    На встрече Владимир Путин назвал двусторонние отношения образцом подлинного стратегического партнерства.

    20 мая 2026, 08:18 • Новости дня
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая

    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Tекст: Мария Иванова

    На проходящих в Пекине переговорах в расширенном составе президент России Владимир Путин подчеркнул, что фундаментом партнерства двух государств служит благополучие их граждан.

    Переговоры на высшем уровне прошли в китайской столице, передает РИА «Новости». Российский лидер прибыл с официальным визитом накануне вечером.

    Сначала главы государств пообщались в узком формате, после чего к ним присоединилась основная часть делегаций.

    Во время расширенного заседания президент обозначил ключевые приоритеты взаимодействия. «Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость», – подчеркнул Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.

    Утром в среду российский лидер приехал к Дому народных собраний для проведения переговоров.

    На встрече глава государства назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.

    20 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    Changan сообщил о планах локализовать восемь новых моделей авто в России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайская автомобилестроительная компания Changan намерена локализовать производство восьми новых моделей на российском рынке в 2026 году, сообщила пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что расширение модельного ряда остается одним из ключевых драйверов роста бренда, передает РИА «Новости».

    «В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновленных моделей в наиболее востребованных сегментах рынка. В их числе – кроссоверы, лифтбеки и пикапы бренда», – говорится в официальном сообщении производителя. Таким образом, в России будет представлена вся перспективная линейка автомобилей китайской марки.

    Исполнительный директор «Чанган Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что текущая ситуация на автомобильном рынке России не стала для компании неожиданностью. По его словам, условия переходного периода были учтены при формировании стратегии развития.

    Топ-менеджер добавил, что рост продаж с восьми до почти 40 тысяч машин в год доказывает стратегическую важность российского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайский автоконцерн Changan начал переговоры о контрактной сборке своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор».

    Позже этот бренд занял лидирующую позицию по объему импорта новых машин в Россию.

    При этом по итогам 2025 года компания понесла на российском рынке убытки в размере 9,5 млрд рублей.

    20 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина

    Политолог Данилин: Подписание стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Важные дипломатические сигналы китайской стороны в адрес российской делегации, а также подписание стратегических документов свидетельствуют о фундаментальном и прогрессивном характере партнерства Москвы и Пекина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений.

    «Церемониальная составляющая встречи российской делегации в Пекине показала высочайший уровень визита. Торжественная и дружеская атмосфера доказала, что Россия и Китай – это крепкие, понимающие друг друга партнеры», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Спикер напомнил, что Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Также политолог отметил, что российского лидера встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. Кроме того, заметил собеседник, в ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после – композицию «Подмосковные вечера».

    «Близость двух стран подчеркивает также традиционное чаепитие в узких составах российской и китайской делегаций. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что в ходе встречи в этом формате будут обсуждаться самые важные внешнеполитические вопросы, а также двустороннее сотрудничество в различных областях», – продолжил Данилин.

    По его словам, еще одним ключевым дипломатическим сигналом можно назвать встречу Путина с китайским инженером Пэн Паем, с которым он впервые увиделся во время визита в Китай в июле 2000 года. «Это значимый маркер, говорящий о долгосрочности и фундаментальности нашего партнерства», – обратил внимание политолог.

    «Что касается официально-деловой части визита, то стороны подписали 44 документа, в том числе – ряд стратегических. Это очень серьезный результат встречи», – детализировал он, указав, что продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве открывает новую страницу в двусторонней работе Москвы и Пекина.

    «В целом переговоры еще раз подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин способны внести стабильность и предсказуемость в современную хаотичную геополитику», – заметил собеседник. Спикер добавил: высокая результативность встречи двух лидеров особенно заметна на фоне «невнятного недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай».

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что «российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться», сообщает Кремль. «При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – отметил российский лидер.

    По его словам, переговоры «прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». Путин указал: Москва и Пекин являются важными торговыми партнерами, Россия готова продолжать поставки нефти и газа в Китай. Также глава государства отметил позитивные результаты взаимного безвизового режима.

    Российский лидер заявил, что стороны подписали «весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов». «Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации», – добавил Путин.

    Так, был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который открывает новую страницу в совместной работе. Также Россия и КНР подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, была визирована декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

    Со своей стороны, Си Цзиньпин назвал развитие китайско-российских отношений плодотворным и всеобъемлющим и подчеркнул важность «стратегического взаимодействия в новую эпоху». «Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов», – указал политик. По его словам, объем двусторонней торговли третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов.

    «Следует воспользоваться столь благоприятной динамикой, углублять сотрудничество по сопряжению 15-й пятилетней программы Китая с национальными целями развития России на период до 2030 года, эффективно задействовать стабилизирующую роль взаимодействия в энергетике, интенсивно культивировать новые драйверы в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта, технологической инновации, содействовать широкомасштабному взаимовыгодному сотрудничеству как по уровню, так и по качеству во благо национального развития и процветания двух стран», – указал он.

    20 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии, назвав политику Токио угрозой для региональной стабильности и мира, следует из совместной декларации России и Китая.

    Москва и Пекин считают курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой миру и стабильности. Об этом сказано в совместной декларации России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованной на сайте Кремля.

    «Нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность», – указывается в документе. Стороны призвали японское правительство извлечь уроки из истории собственной агрессии и признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    В документе подчеркивается необходимость отказа от нового милитаризма, который уже приносил страдания народам мира и самой Японии. Также лидеры двух стран напомнили об огромных масштабах военных преступлений японских милитаристов, которые сопровождались жестокостью и террором в отношении мирного населения.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытом обсуждении в Японии возможного пересмотра неядерного статуса.

    Официальный Пекин выразил Москве благодарность за поддержку расследования военных преступлений японского милитаризма.

    Напомним, президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    20 мая 2026, 09:07 • Новости дня
    РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривают запуск пассажирских поездов в Китай, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Отечественная компания изучает варианты организации прямого железнодорожного сообщения с Китайской Народной Республикой, передают «Вести».

    Глава министерства транспорта Андрей Никитин подтвердил активную проработку данной инициативы.

    «РЖД, насколько я знаю, планируют запускать пассажирские поезда, может быть, не из Москвы, а из Иркутска, но коллеги сейчас смотрят», – сказал он.

    Руководитель ведомства подчеркнул наличие огромного обоюдного интереса у путешественников. Он добавил, что благодаря безвизовому режиму граждане России начали активно посещать Пекин, Шанхай и различные исторические достопримечательности, хотя ранее предпочитали исключительно пляжный отдых на острове Хайнань.

    По оценке министра, межгосударственные отношения в настоящее время продолжают стремительно развиваться на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

    Компания РЖД в феврале анонсировала запуск беспересадочного железнодорожного сообщения из Иркутска.

    Минтранс России осенью прошлого года спрогнозировал увеличение туристического потока в азиатскую страну на 40%.

    20 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин приняли декларацию о многополярном мире

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира, передает РИА «Новости».

    Церемония подписания двусторонних документов состоялась в среду после переговоров глав государств в китайской столице.

    По итогам встречи лидеры двух стран также приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Наряду с этим был подписан еще один важный концептуальный документ – совместная декларация о становлении многополярного мира и формировании международных отношений нового типа.

    Всего представители двух стран приняли 20 документов. Среди наиболее значимых выделяются Совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и Декларация о формировании многополярного мира. Часть этих важнейших актов лидеры государств скрепили своими подписями лично.

    Кроме того, профильные ведомства и представители бизнеса заключили ряд коммерческих и межправительственных контрактов. Договоренности затрагивают углубление взаимодействия в атомной энергетике, промышленности, торговле и транспорте. Также расширено сотрудничество в сфере строительства, образования и кинематографа.

    Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений России и Китая.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заранее сообщил о планах лидеров двух стран подписать декларацию о многополярности.

    Также Ушаков сообщил о планах подписания порядка 40 двусторонних соглашений.

    Накануне Владимир Путин начал свой двухдневный визит в Китай. Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    20 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай подписали всеобъемлющее заявление о необходимости устранения первопричин противостояния и поиска путей долгосрочного мира на основе принципов Устава ООН, говорится в совместном заявлении России и Китая.

    Документ об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован в среду на сайте Кремля.

    В заявлении подчеркивается общая позиция стран по мирному выходу из сложившейся ситуации.

    «Стороны поддерживают все усилия, способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров», – отмечается в тексте.

    Кроме того, в документе указывается на важность устранения изначальных причин кризиса. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Официальная встреча лидеров двух стран продлилась почти три часа.

    По итогам мероприятия Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.

    Президент России заявил о важной стабилизирующей роли стратегической связки Москвы и Пекина на международной арене.

    20 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    CNN: Си Цзиньпин сделал выпад в адрес США на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, сообщает канал CNN.

     Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Политик обратил внимание на растущую нестабильность в мире.

    «Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний», – отмечают американские журналисты.

    Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобального хаоса все чаще проявляются раскол и стремление к гегемонии. Подобные заявления можно расценивать как прямое осуждение чрезмерного вмешательства Вашингтона в международные процессы, пишет издание.

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным отметил наличие гегемонии и раскола в условиях непростой международной обстановки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал обсуждение отношений с Соединенными Штатами во время неформального чаепития.

    20 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина в Пекине, лично встретив гостя перед Домом народных собраний, где пройдут их переговоры.

    Официальная часть визита президента стартовала в среду утром, передает РИА «Новости». Здание украсили государственными флагами, а для высоких гостей расстелили красную ковровую дорожку. В торжественном мероприятии приняли участие рота почетного караула, оркестр и десятки детей с цветами.

    Лидеры государств планируют рассмотреть весь спектр двусторонних отношений и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам. Особое внимание стороны уделят наиболее чувствительным вопросам.

    Ожидается детальное обсуждение перспектив сотрудничества в энергетической сфере. В частности, главы государств затронут реализацию масштабного проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    У трапа самолета российского лидера торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь выразил уверенность в дальнейшем укреплении многолетней дружбы между государствами.

    20 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайским инженером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, и вспомнил русскую поговорку.

    Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава государства прокомментировал профессиональный путь собеседника.

    «Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», – отметил Путин.

    Пэн Пай родился 18 июня 1988 года и обучался в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете с 2007 по 2013 год. Инженер приобрел известность в китайских медиа в 2025 году после того, как телеканал RT опубликовал его архивный снимок с Владимиром Путиным. Фотография была сделана в пекинском парке Бэйхай в июле 2000 года, когда российский лидер совершал свой первый государственный визит в КНР.

    Неформальная беседа российского лидера Владимира Путина с китайским инженером состоялась в резиденции Дяоюйтай.

    Во время этой встречи Пэн Пай подарил президенту Владимиру Путину уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань.

    Ранее Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

