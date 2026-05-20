    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Путин назвал основную цель отношений России и Китая
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе отношений с Россией
    Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского дрона над Эстонией
    РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    20 мая 2026, 08:48 • Экономика

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Крепкий рубль удивил не только Запад
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике?

    Во вторник курс рубля упал до самого минимального уровня с февраля 2023 года – до 71,5 рубля. За полтора месяца – с начала апреля – рубль окреп на 12%. Это лучший рост среди других мировых валют, вынужден признать Запад через агентство Bloomberg. Такие же дифирамбы Запад пел и в 2022 году и в 2023 году, удивляясь тому, что российская валюта, несмотря на беспрецедентные санкции, стала самой лучшей валютой в мире из-за своей крепости. Средний курс в 2022 году составил 68,5 рубля за доллар, в 2023 году – 86,6.

    В этом году у рубля тоже есть все шансы показать свою крепость. Однако в 2022 году и сейчас причины укрепления национальной валюты отличаются.

    «Три года назад российская валюта укреплялась под давлением жестких валютных ограничений и обязательной продажи экспортной выручки. Сейчас же причины несколько другие: высокие процентные рублевые ставки, дорогая нефть (в том числе и российская), слабый спрос на импорт и ожидания на улучшение внешнеполитического фона для России», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал».

    Крепнуть рублю помогает, во-первых, ближневосточный конфликт, который привел к удорожанию не только мировой нефти марки Brent, но и российской Urals. Если в январе 2026 года она стоила в среднем 41 доллар за баррель, то в апреле уже 95 долларов за баррель. На фоне дефицита ближневосточной нефти на мировом рынке российская Urals стала пользоваться особым спросом. Даже США уже в третий раз снимают санкционные ограничения с российской нефти. Это второй фактор. Наконец, визит Владимира Путина в Китай тоже оказал благотворное влияние на рубль.

    Среди рыночных факторов – это переизбыток валюты на рынке. «На наш взгляд, столь сильная динамика курса рубля в мае связана с тем, что на внутреннем рынке растет предложение валюты от экспортеров (из-за выросших цен на нефть), которое превышает спрос. Это трансформируется в более крепкий курс рубля. Включение в мае в работу бюджетного правила не компенсирует приток валюты, поскольку объемы ее покупок со стороны Минфина в этом месяце очень незначительные», – объясняет Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    По его ожиданиям, уже в конце мая доллар может упасть до 70 рублей. Он не исключает даже более низкого курса доллара, но лишь на короткий период.

    Еще одна из причин – это рыночные спекуляции. «Скорость, с которой происходит укрепление рубля в последние дни – по 1,5% за сессию, говорит о значительной спекулятивной составляющей, а значит, предугадывать минимум по курсу доллара бессмысленно», – говорит Потавин.

    Катализатором разворота рубля в обратную сторону может быть любое значимое событие – например, достижение мирного соглашения США и Ирана, по итогам которого цена на нефть уйдет в коррекцию, добавляет эксперт.

    С одной стороны, укрепление рубля выглядит выгодным для простых граждан, которые, например, выезжают за границу. Импортные товары тоже дешевеют для покупателей. В целом это оказывает благотворное влияние на инфляцию, правда, с лагом в пару месяцев.

    «При текущем курсе доллара общий эффект для экономики России будет дезинфляционным, поскольку импортные товары и сырье становятся дешевле в рублях. Но розничные цены, как правило, реагируют с временным лагом в месяц-два, поскольку часть контрактов на импорт уже зафиксирована по более высокому валютному курсу.

    Наиболее быстро реагируют на курс рубля те товары, где высокая доля импортной составляющей и более короткая цепочка до конечного потребителя. Это электроника, бытовая техника, лекарства, автозапчасти, одежда и обувь»,

    – говорит Потавин.

    Крепкий рубль снижает рублевую стоимость импорта и тем самым тормозит инфляцию, что при прочих равных может подтолкнуть ЦБ РФ к снижению уровня ключевой ставки, что в сочетании со снижением цен делает импортные товары более доступными потребителям, добавляет эксперт. От усиления рубля выигрывают компании с рублевой выручкой и валютными затратами: ретейл, фармацевтика, часть компаний IT и финансового сектора, добавляет он.

    Но минусов от крепкого рубля для государства оказывается куда больше. «Поскольку российская экономика – экспортно-ориентированная, то усиление национальной валюты приносит ей больше вреда, чем пользы. Это знает каждый студент экономического вуза. Например, в такой ситуации страдают местные производители, которые вынуждены конкурировать с дешевеющим импортом», – говорит Потавин.

    Однако наиболее сильный эффект крепкий курс рубля оказывает на российских экспортеров. «Прежде всего крепкий рубль влияет на экспорт нефтегазового сектора, металлургии и химии, потому что их валютная выручка в пересчете на рубли сокращается при прежних затратах. Наиболее сильный эффект мы видим в компаниях с высокой долей рублевых издержек и экспортной выручки, где маржа очень чувствительна к курсу рубля. Если рубль значительно закрепится и этот тренд займет длительное время, то ряд экспортеров могут даже урезать свои капзатраты и наем сотрудников – это особенно касается капиталоемких секторов», – не исключает Потавин.

    Государственный бюджет тоже не очень рад чрезмерному усилению рубля, потому что это приводит к сокращению нефтегазовых доходов и экспортных пошлин. «Для регионов с высокой концентрацией сырьевых и промышленных предприятий, работающих на экспорт, процесс бесконтрольного укрепления рубля создает риски замедления занятости и снижения налоговой базы», – говорит Потавин.

    Рубль удивил не только Запад, но и российские власти. Такого значительного снижения доллара там тоже не ожидали.

    Так, Минэкономразвития в прошлом году прогнозировало 92,2 рубля в среднем по 2026 году. Теперь прогноз снизили до 81,5 рубля за доллар. «Средний курс доллара с начала 2026 года по текущий момент находится примерно в диапазоне 77,5–78 рублей. Если среднее значение курса за весь 2026 год ожидается на уровне 81,5 рубля за доллар, тогда курс доллара во второй половине года должен быть выше текущего среднего, то есть быть ближе к 83–85 рублям, чтобы «догнать» годовой ориентир», – говорит Потавин. Но нет никаких гарантий, что прогнозы сбудутся.

    Прогнозировать курс рубля сейчас непросто из-за большой неопределенности. «Мы ждем, что в летние месяцы курс рубля остановит укрепление и стабилизируется. Дальнейшее поведение российской валюты будет зависеть от того, какого прогресса достигнет тема открытия судоходства через Ормузский пролив – от этого будет зависеть поведение мировых цен на нефть. Наш прогноз по курсам валют на май-июнь: доллар будет торговаться в диапазоне 70-76 рублей, евро – 82,5-88 рублей, юань – 10,5-11 рублей», – заключает Потавин.

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике?

