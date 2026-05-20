Рябков заявил о стремлении стран Евросоюза к обретению ядерного статуса
Европейские лидеры всерьез задумываются о получении ядерного оружия, при этом отдельные страны уже готовят почву для его размещения и транзита, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о ядерных амбициях европейских государств, передает ТАСС.
По его словам, некоторые страны блока уже предпринимают конкретные шаги в этой сфере.
«В направлении обретения ядерного статуса, видимо, мыслит и руководство Евросоюза. Финляндия прорабатывает модальности транзита ядерного оружия через свою территорию. Польша делает легкомысленные и губительные для режима ДНЯО «пробросы», допуская возможность движения в сторону обладания ядерным оружием», – сказал дипломат.
Российский дипломат Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к обладанию подобным арсеналом.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о необходимости создания собственной атомной бомбы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы Финляндии по ввозу ядерного оружия проявлением конфронтации.