Президент Румынии заявил о возможности Европы заменить военных США

Президент Румынии Дан сообщил о готовности Европы компенсировать вывод войск США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дан заявил, что Европа способна справиться с дефицитом безопасности, возникшим из-за решения США сократить военное присутствие на европейском континенте, передает РИА «Новости».

В ходе выступления в Ереване он сообщил, что европейские страны уже начали процесс компенсации потерь и укрепления собственной безопасности.

Он отметил, что европейские государства используют новые инструменты, такие как программа SAFE, чтобы снизить зависимость от Соединенных Штатов и поддерживать обороноспособность. По его словам, Европа находится в процессе наращивания усилий, чтобы компенсировать роль США в вопросах безопасности.

«Конечно, мы живем в сложные времена… Я очень оптимистичен в отношении того, что Европа, по мере частичного отстранения Соединенных Штатов от Европы, сможет компенсировать потери», – заявил Дан.

Президент Румынии подчеркнул, что в ближайшие два-три года Европе не угрожает непосредственная опасность. Программа SAFE предусматривает выделение до 150 млрд евро льготных кредитов для совместных закупок военной техники и укрепления оборонной индустрии Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.

Глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита в Ереване заявила о неожиданности решения США передислоцировать пять тысяч военных и о возросшей необходимости развития собственной обороны Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал вывод американских войск из Германии угрозой трансатлантическому единству и разрушением альянса.