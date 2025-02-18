  • Новость часаДелегации России и США возобновили переговоры в Эр-Рияде после перерыва
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    Переговоры России и США вызвали оцепенение Европы
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    В Европе заявили об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    Россиянам рассказали о введении сервиса «Мои чеки онлайн»
    Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Еврокомиссия объявила о планах увеличить военные расходы на Украину
    Названы потери американских компаний из-за ухода из России
    Каспийский трубопровод продолжил транспортировку нефти после атаки украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    27 комментариев
    18 февраля 2025, 13:03 • Новости дня

    Кремль заявил о пристальном внимании к общим «оборонным планам» ЕС

    Песков: В Кремле будут внимательно следить за общими «оборонными планами» ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль намерен внимательно отслеживать возможное появление в Европейском союзе совместных оборонных планов и создание собственной армии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Москва будет внимательно следить за развитием ситуации относительно возможного создания у Европейского союза совместных оборонных планов, передает ТАСС,

    По его словам, пока нет точных данных о том, будет ли у Евросоюза такая армия, и на каких основах она будет создаваться, но возможные планы в этой сфере требуют пристального изучения и вынесения выводов.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы на оборону до 8–10% ВВП.

    Шеф Пентагона Пит Хегсет отметил необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    18 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже

    Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС, пишет Sole 24 Ore.

    По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».

    Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.

    По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.

    Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    17 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет

    Орбан заявил о второстепенной роли ЕС на переговорах России и США о будущем мире

    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза останутся в стороне от ключевых переговоров между Россией и США, в результате которых будет определено будущее мирового порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз потерял возможность взять инициативу в прекращении конфликта на Украине и теперь будет узнавать о будущих переговорах из газет. Глава венгерского правительства отметил, что президенты России и США могут обсудить не только вопросы Украины, но и будущее мироустройства, а также цены на энергоносители, технологии, торговлю.

    Орбан также добавил, что для европейцев особенно неприятно будет оставаться в роли зрителей этих событий, несмотря на их значимость для мировой политики.

    Ранее экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    18 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Пушков заявил о провале саммита по Украине из-за бездействия Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков раскритиковал лидеров Европы за упущенные возможности на саммите в Париже, созванном для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские лидеры упустили возможность содействовать мирному урегулированию конфликта, сделав ставку на продолжение войны.

    Сенатор отметил, что саммит закончился полным провалом из-за усиливающейся беспомощности европейских стран на фоне изменения политики США и переговорного процесса между лидерами России и США. Европа, по его мнению, оказались на обочине мировой политики, упустив шанс инициировать мир.

    В заключение Пушков добавил, что европейские лидеры таким образом сами себя лишили возможности влиять на мировые события.

    Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

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    17 февраля 2025, 14:58 • Новости дня
    Захарова обвинила Европу в семилетней симуляции переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД ФРГ о значимости участия Европы в переговорах по Украине.

    По ее словам, за семь лет переговоров с участием западной Европы оказалось, что эти страны лишь симулировали процесс.

    «Переговоры по Украине с участием западной Европы велись семь лет. Потом оказалось, что ЕСовцы их симулировали. Так сказала Меркель. Что на этот счет думает МИД ФРГ?», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее выразил сомнения в необходимости участия европейских стран в переговорах по Украине, обвинив их в дискредитации себя в ходе конфликта.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Калла заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, «обречено на провал».

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    18 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине

    Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали

    В России объяснили провал встречи лидеров стран ЕС по Украине
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Европе происходит подъем консервативных сил. Причем это страны, которые являются противниками помощи Украине. Именно поэтому встреча, организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, провалилась, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине закончился без итоговых заявлений.

    «Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.

    «Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.

    «Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.

    «Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.

    «Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.

    Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.

    Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.

    Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.

    В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.

    Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.

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    18 февраля 2025, 11:04 • Новости дня
    Украина призвала Европу выбрать представителя для мирных переговоров

    Украина потребовала от Европы назначить представителя для переговоров с США и Россией

    Украина призвала Европу выбрать представителя для мирных переговоров
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа должна как можно скорее выбрать представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией, отметил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

    По его словам, Украина хочет, чтобы Европа как можно быстрее выбрала представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией, передает Bloomberg.

    Жовква, находящийся в Брюсселе для консультаций по вопросам безопасности, не стал называть имена, но дал понять, что представитель должен быть на «уровне лидера».

    Издание отмечает, что Зеленский также поддержал эту идею, заявив репортерам в Киеве через видеоконференцию из ОАЭ: «Должен быть представитель Европы».

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

    Песков также заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 16:07 • Новости дня
    ЕС в декабре поставил новый рекорд по закупкам российского газа

    Евросоюз в декабре 2024 года закупил российский газ на рекордные 1,84 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз в декабре 2024 года закупил рекордные объемы российского трубопроводного и сжиженного природного газа, потратив на это 927,4 млн и 917,4 млн евро соответственно, согласно данным Евростата.

    Общая сумма закупок трубопроводного и сжиженного газа составила более 1,8 млрд евро. Трубопроводный газ обошелся ЕС в 927,4 млн евро, а сжиженный природный газ (СПГ) – в 917,4 млн евро, что стало максимальными показателями с начала 2023 года, передает ТАСС.

    Закупки СПГ из России увеличились на 52% по сравнению с ноябрем и на 38% по сравнению с декабрем прошлого года. В период с января 2023 года на оплату поставок российского СПГ было потрачено свыше 1,3 млрд евро, что является предыдущим рекордом.

    Среди стран ЕС Франция стала крупнейшим импортером СПГ, закупив газа на 402,9 млн евро, что является самым высоким показателем с декабря 2022 года. Испания и Бельгия также значительно увеличили закупки, потратив 198,8 млн и 137,9 млн евро соответственно. В то же время Нидерланды сократили свои закупки на 15,5% по сравнению с ноябрем, потратив на газ 98,5 млн евро.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    18 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сравнил с «детским столом» место переговоров для ЕС

    Глава Rheinmetall заявил, что Европу отсадили за детский стол в переговорах по Украине из-за недоинвестирования

    Tекст: Вера Басилая

    Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону, заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    Армин Паппергер в интервью газете Financial Times высказал свое мнение, почему Европа оказалась в стороне на переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

    Он считает, что это произошло из-за многолетнего недоинвестирования в оборонную сферу. По его словам, Европа довольствовалась тратами всего 1% от ВВП на оборону, что привело к ее второстепенной роли в международных переговорах.

    «Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми», – заявил Паппергер.

    Он сравнил положение Европы за столом переговоров с «детским столом», намекая на то, что европейцы не участвуют в обсуждении будущего Украины, тогда как основные переговоры ведутся «родителями» США и Россией.

    «Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом», – заявил глава концерна Rheinmetall.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, отметив, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков сказал, что обсуждение участия Евросоюза в переговорах по Украине преждевременно, так как только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки встречи лидеров двух стран.

    Со стороны Вашингтона участие в обсуждениях будут принимать госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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    18 февраля 2025, 10:05 • Новости дня
    Шольц раскритиковал обсуждение отправки миротворцев на Украину

    Канцлер Германии Шольц возмутился дискуссией о миротворцах на Украине без плана мира

    Шольц раскритиковал обсуждение отправки миротворцев на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

    По его словам, говорить о миротворческих силах до согласования конкретного мирного плана неуместно. Высказывание канцлера прозвучало после его выхода с важной встречи с европейскими лидерами, передает Politico.

    При этом Шольц поддержал план по изменению правил ЕС для увеличения расходов на оборону. Этот план позволяет исключить оборонные затраты из бюджетных ограничений ЕС, которые требуют, чтобы дефицит бюджета стран не превышал 3% от их ВВП.

    Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские страны пытаются удержаться в геополитической игре, предлагая отправить миротворцев на Украину для участия в урегулировании конфликта.

    The Times сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

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    17 февраля 2025, 22:54 • Новости дня
    Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Туск: Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Париже не удалось прийти к соглашению по вопросам Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на экстренной встрече лидеров европейских стран в Париже не были приняты решения по Украине. Он отметил, что такие собрания не могут принимать обязательные и окончательные решения, передает ТАСС.

    Туск подчеркнул, что необходимость переговоров о завершении конфликта на Украине лежит на Москве и Киеве.

    «Необходимо отдавать себе отчет в том, что эти переговоры должны вести между собой Россия и Украина, если они должны принести реальные эффекты», – добавил Туск.

    Туск также указал, что позиция Вашингтона будет ведущей в связи с вовлеченностью президента США в процесс. Он заверил, что Европа готова поддержать мирный процесс.

    Ранее переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    18 февраля 2025, 10:57 • Новости дня
    Захарова вежливой фразой отреагировала на сообщения о пустых складах оружия в ЕС

    Захарова вежливой фразой отреагировала на слова глава Rheinmetall о пустых складах оружия в ЕС и на Украине

    Захарова вежливой фразой отреагировала на сообщения о пустых складах оружия в ЕС
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова вежливо пожелала «доброго утра» после сообщения главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера об истощении запасов оружия на складах в Европе и на Украине.

    «Доброе утро», – написала Захарова в своем Telegram-канале, оставив комментарий под сообщением со словами Армина Паппергера о пустых складах оружия в Европе и на Украине.

    Ранее глава Rheinmetall Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону. Глава Rheinmetall также сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины.

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    17 февраля 2025, 23:58 • Новости дня
    Генсек НАТО: ЕС готов проработать гарантии безопасности Украины
    Генсек НАТО: ЕС готов проработать гарантии безопасности Украины
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе саммита Евросоюза лидеры объединения указали на готовность заняться предоставлением гарантий безопасности для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Готовы и желают. Таков мой вывод из сегодняшней встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины», – цитирует Рютте ТАСС.

    Напомним, польский премьер по итогам саммита ЕС заявил, что там не удалось прийти к соглашению по вопросам Украины.

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    18 февраля 2025, 00:53 • Новости дня
    Саммит ЕС по Украине завершили без итоговых заявлений
    Саммит ЕС по Украине завершили без итоговых заявлений
    @ Blondet Eliot/ABACA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неформальный саммит европейских лидеров по украинскому вопросу завершился без финальных заявлений, организовавший мероприятие президент Франции Эммануэль Макрон не вышел к прессе.

    Встреча длилась более трех часов, в ней приняли участие лидеры Германии, Британии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, передает РИА «Новости».

    Также в ней участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.

    После встречи не последовало ни пресс-конференции, ни общего коммюнике.

    Напомним, польский премьер Дональд Туск по итогам саммита ЕС заявил, что политике не пришли к соглашению.

    При этом Рютте сообщил, что лидеры ЕС указали на готовность заняться предоставлением гарантий безопасности для Украины.

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    17 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Экс-советник президента США заявил об истерике ЕС из-за переговоров по Украине

    Экс-советник президента США заявил об истерике европейских лидеров из-за отсутствия на переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Он выразил мнение, что европейские лидеры впадают в истерику из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине, Флейтц, заместитель председателя аналитического центра America First Policy Institute, прокомментировал ситуацию на фоне встречи в Париже, где собрались главы правительств Германии, Британии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генеральный секретарь НАТО, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

    Флейтц заявил, что не понимает цели саммита, и добавил: «Тот факт, что европейские лидеры не участвуют в переговорах, не является чрезвычайной ситуацией... Похоже, что это страх упустить что-то важное». Он подчеркнул, что отсутствие европейцев на переговорах, по его мнению, объясняется именно этим страхом.

    Флейтц также отметил, что европейские лидеры не встречаются с ключевыми представителями сторон, что и вызывает такую реакцию. Он выразил сомнения в целесообразности саммита в Париже, намекнув на недостаточную координацию действий европейских стран в международных переговорах.

    В понедельник пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Французский политик Флориан Филиппо назвал встречу лидеров ЕС в Париже «саммитом войны». Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

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