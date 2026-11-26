Tекст: Валерия Городецкая

Казахстанский лидер выступил на форуме AI Journey, который ежегодно проводит «Сбер», передает РИА «Новости». «Российские научные школы и разработки ведущих компаний представляют большой интерес для совместной работы. Казахстан в свою очередь приобрел серьезный опыт в цифровизации государственных и финансовых услуг, развитии технологического предпринимательства. Объединение этих преимуществ позволит нам совместно и успешно решать новые задачи экономического развития, что придаст мощный импульс взаимовыгодному технологическому сотрудничеству», – заявил Токаев.

Он подчеркнул, что современные разработки российских компаний, в первую очередь «Сбера» и «Яндекса», производят должное впечатление на непредвзятых людей. По словам главы республики, «Яндекс» выступает самым крупным работодателем в Казахстане, а обе компании широко представлены на местном рынке.

Масштаб инновационной инфраструктуры России наглядно демонстрируют Курчатовский институт, «Сколково», «Иннополис» и «Технополис», добавил политик. Мощный научный потенциал, сильные инженерные школы и безналоговые разработки упрочат позиции Москвы в качестве ключевого мирового центра прорывных инноваций. Токаев назвал внедрение искусственного интеллекта приоритетом реформ в Казахстане и выразил уверенность, что передовые технологии станут основным направлением двустороннего стратегического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта на полях конференции AI Journey 2026.

В среду президент Казахстана заявил о намерении перенимать опыт России в сфере цифровизации и кибербезопасности.

В августе казахстанский лидер отметил способность нейросетей в перспективе полностью вытеснить оружие массового поражения из геополитического противостояния.