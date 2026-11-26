Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
В Краснодарском крае четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА
В результате атаки украинских беспилотников в Славянском районе Краснодарского края пострадали четыре человека, сообщил оперативный штаб региона.
Двоих пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь, сообщил оперштаб в своем канале в Max.
В Славянске-на-Кубани в четырех многоквартирных домах повреждены фасады и остекление квартир.
Обломки дронов также упали в Калининском районе края. В станице Старовеличковской в трех частных домах выбило окна, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье оперативный штаб региона сообщил о повреждении 17 частных и двух многоквартирных домов при атаке беспилотников в поселке Афипском Северского района Краснодарского края.
На прошлой неделе в Северском районе Кубани в результате атаки дронов получили повреждения 78 частных и пять многоквартирных домов.
Днем ранее в этом же районе при атаке украинских БПЛА пострадали четыре человека.