Tекст: Дарья Григоренко

Двоих пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь, сообщил оперштаб в своем канале в Max.

В Славянске-на-Кубани в четырех многоквартирных домах повреждены фасады и остекление квартир.

Обломки дронов также упали в Калининском районе края. В станице Старовеличковской в трех частных домах выбило окна, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье оперативный штаб региона сообщил о повреждении 17 частных и двух многоквартирных домов при атаке беспилотников в поселке Афипском Северского района Краснодарского края.

На прошлой неделе в Северском районе Кубани в результате атаки дронов получили повреждения 78 частных и пять многоквартирных домов.

Днем ранее в этом же районе при атаке украинских БПЛА пострадали четыре человека.