Россиянам рекомендовали проверять цены перед распродажами

Tекст: Вера Басилая

Скидки на товары в период проведения масштабных акций могут формироваться искусственно путем предварительного увеличения первоначальных цен, сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве рекомендовали покупателям внимательно сравнивать цены, а также учитывать стоимость доставки и дополнительных услуг, которые способны полностью нивелировать выгоду от приобретения товара по акции.

Кроме того, потребителям посоветовали изучать характеристики продукции, проверять информацию о продавцах и наличие сертификатов в официальных реестрах. В ведомстве призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать посторонним лицам свои платежные данные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова сообщила о выявлении новых мошеннических схем с использованием фишинга перед «черной пятницей».

В субботу директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал о заманивании геймеров на поддельные сайты под видом продажи игровой валюты.

В начале месяца член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева предупредила о создании злоумышленниками сайтов-двойников популярных маркетплейсов для кражи денег.