Продажу вейпов в Омской области запретили с 1 марта 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В Омской области с 1 марта полностью прекратится продажа вейпов. Закон, запрещающий розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них с 1 марта 2027 года, сегодня приняли депутаты регионального законодательного собрания», – написал Хоценко.

В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля отметили, что решение о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них приняли уже в 25 субъектах России, передает РИА «Новости». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что тема запрета вейпов должна быть в приоритетной повестке законодателей регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты Мурманской областной думы приняли закон о запрете розничной продажи вейпов в регионе с 1 марта 2027 года.

Во вторник депутаты областной думы Курганской области приняли аналогичный закон о запрете розничной продажи вейпов.

Ранее законодательные органы почти сорока субъектов России утвердили полный отказ от розничной реализации электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним начиная с весны 2027 года.