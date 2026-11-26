ABC: Пожар на австралийском острове Флиндерс охватил 14,5 тыс. гектаров

Tекст: Дарья Григоренко

Возгорание, возникшее неделю назад из-за удара молнии, продолжает распространяться на севере острова. Огонь уже уничтожил или повредил шесть домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ABC.

«Жилые дома по-прежнему находятся под угрозой, и мы делаем все возможное, чтобы защитить их», – заявил заместитель руководителя северного региона Тасманийской пожарной службы Стив Ричардсон.

В борьбе со стихией задействованы более 60 сотрудников пожарной службы и службы парков и дикой природы Тасмании, а также 10 воздушных судов, включая семь вертолетов. Дым от пожаров достиг материковой части штата, однако качество воздуха пока не ухудшилось.

Население острова Флиндерс составляет около 900 человек. Накануне противопожарные службы предупредили, что пламя отрезало пути эвакуации для части местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лесной пожар на севере испанской Майорки охватил более 200 га территории.

Осенью площадь возгорания в заповеднике «Утриш» под Анапой достигла 10 га.

Летом площадь природного пожара во французском департаменте Жиронда превысила 3 тыс. гектаров.