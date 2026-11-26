Tекст: Ольга Самофалова

Китай и Индия близки к установлению рекордных объемов закупки нефти из России, посчитали в Vortexa Analytics. С января по середину ноября в порты Индии и КНР ежесуточно прибывало около 3,4 миллиона баррелей нефти, вывезенной из РФ, что более чем на полмиллиона баррелей превышает показатели прошлого года, посчитали эксперты компании.

Так, Китай за десять месяцев увеличил объем ввоза на 17% — до 2,34 миллиона баррелей в сутки, потратив 59,6 млрд долларов и закрыв российской нефтью четверть своих потребностей.

Индийский импорт вырос на 10%, достигнув 1,87 миллиона баррелей в день, что составило 38% в структуре закупок страны. В общей сложности на эти две страны сейчас приходится более 80% всего экспорта сырой российской нефти.

«Фактически больше 80% экспорта нашей нефти еще с 2022 года идет в Индию и в Китай. КНР, если смотреть по отдельным странам, и до 2022 года был лидером по объемам импорта российской нефти. Потому что работает прямая труба ВСТО в Китай на 30 млн тонн, через Казахстан шло 10 млн тонн, теперь прокачка увеличена до 12 млн тонн. А после 2022 года еще и часть нефти марки Urals пошла в Китай. Однако в этом году Индия и Китай увеличили закупки нашей нефти, и ее доля в их импорте выросла», - согласен Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Основная причина - это ближневосточный конфликт. «Российское сырье «заткнуло дыру», образовавшуюся из-за перекрытого Ираном Ормузского пролива. Помогли также временные американские послабления по санкциям и удары беспилотников по российским НПЗ, из-за чего переработка нефти просела и больше сырой нефти Россия смогла направить на экспорт», - говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Индия и Китай много закупали нефти и у России, и у ближневосточных поставщиков. Но в 2026 году возник особый ажиотаж на российскую нефть как замену ближневосточной. Индия и Китай как самые платежеспособные страны выиграли в этой конкуренции у других стран. При этом, они еще и между собой соперничали в этом плане.

«Индия и Китай весь 2026 год пытались заместить выпадающие ближневосточные объемы за счет увеличения закупок нефти у России. Происходило такое перетягивание российской нефти, то одной, то другой страной. По сути, Индия и Китай забрали даже те объемы, которые раньше шли в третьи страны.

Например, Турция по итогам 2026 года, скорее всего, сократит закупки нашей нефти. Часть этих объемов уходит на Индию и Китай по двум причинам. Во-первых, Индия и Китай зачастую готовы заплатить больше, чем Турция. Во-вторых, Турция ранее перепродавала Европе российский дизель и нефтепродукты, сделанные из российской нефти. Но с весны 2026 года Евросоюз запретил импортировать на свою территорию даже те нефтепродукты, которые были сделаны в третьих страны из российской нефти. ЕС, конечно, порой закрывает на это глаза, и такие нефтепродукты попадают на европейский рынок, но поставки дизеля и нефти из России в Турцию снизились», - говорит Юшков.

Что касается Китая, то кроме ближневосточной нефти он еще лишился нефти из Венесуэлы (менее 1 млн баррелей в сутки) и Ирана (несколько миллионов баррелей в сутки), добавляет эксперт.

Главная выгода России в том, что любая нефть и российская в том числе - подорожали. Плюс конкуренция между Индией и Китаем за российскую нефть тоже создала выгодные условия. «В 2026 году мы увидели, что дисконт в портах получателя сменился на премию, в частности, в Индии. Если в начале года дисконт доходил до 10 долларов за каждый баррель в порту покупателя, то потом было уже 4-6 долларов премии из-за ажиотажа и конкуренции», - говорит Игорь Юшков.

«14 сентября, по оценке Platts, Urals в Приморске стоил примерно на 22 долларов дешевле Brent, а тот же Urals с доставкой на западное побережье Индии – на один доллар дороже. Азиатский покупатель в этом году платил за гарантию поставки, и платил щедро.

В сентябре продавцы просили за ноябрьские партии ESPO с доставкой в Шаньдун больше 20 долларов сверх Brent. Объяснение, что «Азия берет российскую нефть, потому что дешевле», устарело»,

- говорит эксперт ИРТТЭК Михаил Вакилян.

«Есть и внутренний фактор: Россия вывозит больше сырой нефти во многом потому, что меньше перерабатывает ее дома. Сырье, которое не приняли заводы в ремонте или после атак, уходит за границу», - говорит эксперт. По сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, добыча в 2026 году снизится до 494,2 млн тонн, минимума с 2009 года, но экспорт нефти вырастет на 6%, а экспорт нефтепродуктов упадет на 21,7%, до 98,5 млн тонн.

Делать прогнозы на 2027 год довольно непросто. Но эксперты считают, что вряд ли блокировка Ормузского пролива продлится весь следующий год. «По крайней мере Минфин РФ закладывает сценарий открытия Ормузского пролива, судя по той цене на нефть, которая закладывается в бюджет на следующий год. В любом случае в 2027 году ситуация с дефицитом нефти будет полегче. Потому что будет достроен нефтепровод в порт Фуджейра, и другие страны будут наращивать объемы добычи. Поэтому, скорее всего, мы увидим некую стабилизацию рынка и некое снижение цен на нефть в 2027 году. И такого удачного года для России как 2026 год уже не будет», - рассуждает Игорь Юшков.

«Рынок уже развернулся. 2 ноября Brent стоил около 108 долларов за баррель, 18 ноября – около 92 долларов. Минэкономразвития закладывает на 2027 год Brent по 73 доллара и сужение дисконта Urals с 24,5 до 20 долларов. Ориентир по Brent выглядит разумным. Они не просядут сильно, так как часть мирового профицита уйдет на пополнение истощенных запасов: стратегический резерв США опустился до минимума с 1982 года. Но в сужение скидки мне верится меньше. Когда у покупателя есть выбор, условия диктует он, и российской нефти, вероятно, снова придется конкурировать ценой. Однако новый серьезный сбой в Заливе перевернет эту картину за несколько дней, и этот риск остается – в ноябре у Ормуза снова атаковали танкеры», - говорит Вакилян.

В нашем базовом сценарии на следующий год нефть Brent будет торговаться в диапазоне 75–90 долларов за баррель, а Urals — дешевле Brent на 15–20 долларов за баррель из-за более широких скидок, говорит Потавин.

Между тем, у России есть одна проблема, которую она может превратить в новую возможность. «Россия добывает сейчас на 1,5 млн баррелей меньше, чем позволено квотами ОПЕК+. Если мы сможем обеспечить безопасность НПЗ и безопасность экспорта самой нефти, если будет достаточное финансирование добычных проектов, то мы сможем опять увеличить добычу и заработать за счет объемов, а не только цены. Это возможность для нас, которую хорошо было бы реализовать 2027 году», - заключает Юшков.