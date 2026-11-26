Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
Власти Эстонии отказались продлить работу КПП до закрытия границы
Правительство Эстонии не планирует увеличивать часы работы пограничных пунктов до полного закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро.
Правительство Эстонии не собирается продлевать время работы пограничных переходов до полного закрытия эстонско-российской границы, передает ТАСС.
«Часы работы пограничных пунктов установлены решением правительства, и оно не менялось. Сейчас пункты работают с 07:00 до 19:00. Если человек не успеет пройти границу вовремя, то ему придется добираться в Эстонию другим маршрутом. Путь будет сложнее, займет больше времени и, возможно, обойдется дороже», – заявил министр внутренних дел республики Игорь Таро.
Власти Эстонии решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 1 декабря. Ожидается, что через полгода правительство оценит необходимость сохранения этих ограничений. При этом руководство приграничных регионов раскритиковало действия Таллина из-за пагубного влияния закрытия границы на экономику.
На данный момент между Россией и Эстонией функционируют три международных пункта пропуска: пешеходный «Нарва – Ивангород», а также «Койдула – Куничина Гора» и «Лухамаа – Шумилкино», открытые как для пешеходов, так и для автомобилистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал власти Эстонии за поспешное принятие решения о закрытии границы с Россией в предвыборный период.
Во вторник премьер-министр Эстонии Кристен Михал допустил прекращение работы железнодорожного контрольно-пропускного пункта на границе с Россией.
В тот же день он оценил ежегодные убытки приграничных районов от закрытия границы в 527–632 тыс. долларов.