В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки ВСУ
Слюсарь: Новошахтинский НПЗ приостановил работу после комбинированной атаки ВСУ
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Новошахтинский завод нефтепродуктов временно прекратил деятельность из-за массированного удара украинских беспилотников и ракет.
Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области приостановил работу после продолжавшейся более шести часов комбинированной атаки БПЛА и ракет ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более шести часов, АО «НЗНП» приостановило свою деятельность», – заявил Слюсарь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожили беспилотные летательные аппараты.