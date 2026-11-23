ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровске и сухогруз под Одессой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, которые используются в интересах украинских войск, указало ведомство в Max.

В результате атак поражены электроподстанция в Днепропетровске, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины, и объекты инфраструктуры в порту Измаил Одесской области, задействованные в доставке военного имущества. Юго-западнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Днепродзержинск в Днепропетровской области поражены два железнодорожных локомотива, используемых для перевозки вооружения и военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчет тяжелой огнеметной системы ТОС БМ-2М уничтожил пункты управления беспилотниками украинских войск на Днепропетровском направлении.

В воскресенье Вооруженные силы России нанесли ночные удары по энергетике, портовой инфраструктуре и морским судам украинской армии.

В пятницу российские военные поразили беспилотниками объекты энергетики и логистической инфраструктуры Украины.