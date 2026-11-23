В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Медведев назвал СВО ответом на прямую угрозу безопасности России
Медведев объяснил начало спецоперации на Украине угрозой расширения НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция стала необходимой превентивной мерой из-за стремления Киева вступить в НАТО.
Действия Москвы коренным образом отличаются от политики Вашингтона по отношению к Ирану, говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности для «Московского журнала международного права».
«В этом состоит отличие превентивных мер, предпринятых Россией в рамках СВО в соответствии со ст. 51 Устава ООН», – заметил Медведев, комментируя использование властями США юридических обоснований в политических целях при введении санкций и атаках на Иран.
Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул непосредственные причины начала военных действий. По словам Медведева, основанием для проведения спецоперации послужили провозглашенный Украиной стратегический курс на полноправное членство в Североатлантическом альянсе и геноцид населения восточных областей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил отказ от применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции отсутствием прямой необходимости.
В четверг Медведев заявил о формировании новой архитектуры международной безопасности без участия Европы.
В среду политолог Алексей Мартынов назвал игнорирование странами Запада российских предложений о гарантиях безопасности причиной начала спецоперации на Украине.