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Финляндия задумалась о создании противотанковых рвов на границе с Россией
Bloomberg: Финляндия изучила возможность создания рвов на границе с Россией
Командующий сухопутными силами Финляндии Паси Вялимяки заявил, что страна изучает опыт украинского конфликта и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений у российской границы.
Финские вооруженные силы рассматривают вариант возведения противотанковых преград на восточных рубежах страны, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Если мы построим укрепления и выроем рвы, как на Украине, то сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в пруды?» – задался вопросом Вялимяки.
Он подчеркнул важность обеспечения бесперебойного снабжения войск в случае затяжного конфликта. По словам командующего, Финляндии необходимы мощности для десятикратного масштабирования производства военных материалов в период кризиса, чтобы избежать войны на истощение. Вялимяки добавил, что финская армия на восточном фланге НАТО должна обладать возможностью уничтожать системы пуска ракет и дронов до их применения по территории страны.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявлял, что Москва никому не угрожает и не планирует нападений на другие государства ни в текущем десятилетии, ни к середине века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести совместные с НАТО учения вблизи российской границы.
В мае пресс-служба аппарата Совета безопасности России рассказала о подготовке финских военно-морских сил к масштабным маневрам.
В прошлом году энергетические компании из Восточной Финляндии захотели установить ветряные электростанции с радарами вдоль всей границы с Россией.