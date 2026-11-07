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Герой России Сайбель: Слова Путина о «своих ребятах» вдохновили ветеранов СВО
Герой России Сайбель рассказал о мотивации ветеранов СВО после слов Путина
Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что слова президента Владимира Путина об элите и «своих ребятах» вдохновили участников спецоперации на работу на гражданской службе.
Возвращающиеся к мирной жизни ветераны специальной военной операции стремятся приносить максимальную пользу стране, отметил депутат.
«Слова президента, действительно, вдохновили ребят, фронтовиков. Конечно, важное слово «элита», но еще важно, когда [президент сказал] «свои ребята». Для нас это прямой вызов стать членами его команды. Поэтому многие ребята сегодня стараются, даже вернувшись на гражданку, максимально быть полезными», – сказал Сайбель.
По словам депутата, бывшие участники спецоперации активно вовлекаются в работу общественных организаций, направленную на поддержку военнослужащих и членов их семей. Бывшие фронтовики также идут в политику, не требуя высоких должностей и беря на себя обязанности муниципальных депутатов и глав маленьких районов ради изменения страны к лучшему, передает ТАСС.
Ранее Владимир Путин неоднократно называл ветеранов спецоперации элитой и будущим России. В феврале 2025 года на встрече с занимавшим должность губернатора Брянской области Александром Богомазом глава государства попросил не забывать про его ребят. Позднее с аналогичной формулировкой он обратился к руководителю Иркутской области Игорю Кобзеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин поручил разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.
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