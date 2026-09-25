Володин сообщил о вступающих в силу в октябре законах

Tекст: Дарья Григоренко

Володин в своем канале в Max рассказал о новых законах, которые вступают в силу в октябре.

В частности, будет усилен контроль за доходами мигрантов. Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о заработках иностранных граждан, прибывших в Россию на работу. Это позволит отслеживать, способны ли трудовые мигранты содержать себя и свои семьи, находящиеся на территории страны, отметил он.

Кроме того, вступают в силу законы, касающиеся охраны здоровья детей.

Заработают новые правила установления границ территорий вокруг образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов.

По его словам, процедура утверждения таких границ будет проходить в регионах с обязательным учетом результатов общественных обсуждений.

Также при обнаружении недостатков товаров, купленных на маркетплейсах, покупатели смогут предъявлять требования продавцу прямо на цифровой платформе.

Помимо этого, льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество, добавил Володин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении требований к доходам иностранных граждан.

В августе Вячеслав Володин призвал региональные власти ограничить розничную торговлю электронными сигаретами.

Месяцем ранее председатель Госдумы сообщил о вступающих в силу сентябрьских законах.