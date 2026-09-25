Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!2 комментария
Володин сообщил о вступающих в силу в октябре законах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых законах, вступающих в силу в октябре, включая контроль за доходами трудовых мигрантов.
Володин в своем канале в Max рассказал о новых законах, которые вступают в силу в октябре.
В частности, будет усилен контроль за доходами мигрантов. Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о заработках иностранных граждан, прибывших в Россию на работу. Это позволит отслеживать, способны ли трудовые мигранты содержать себя и свои семьи, находящиеся на территории страны, отметил он.
Кроме того, вступают в силу законы, касающиеся охраны здоровья детей.
Заработают новые правила установления границ территорий вокруг образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов.
По его словам, процедура утверждения таких границ будет проходить в регионах с обязательным учетом результатов общественных обсуждений.
Также при обнаружении недостатков товаров, купленных на маркетплейсах, покупатели смогут предъявлять требования продавцу прямо на цифровой платформе.
Помимо этого, льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество, добавил Володин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении требований к доходам иностранных граждан.
В августе Вячеслав Володин призвал региональные власти ограничить розничную торговлю электронными сигаретами.
Месяцем ранее председатель Госдумы сообщил о вступающих в силу сентябрьских законах.