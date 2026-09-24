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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 17:06 • Новости дня

    Медведев: Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным кресло руководителя нижней палаты российского парламента, сообщил зампредседателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Соответствующее заявление прозвучало в четверг во время совместного заседания руководящих органов партии «Единая Россия», передает РИА «Новости». «Я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность», – сообщил Медведев.

    Политик добавил, что лично поддерживает данное предложение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать шансы Вячеслава Володина остаться на посту спикера.

    В июле Владимир Путин вручил председателю нижней палаты парламента орден «За доблестный труд».

    Перед этим Володин подвел итоги работы депутатов восьмого созыва.

    23 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана

    Путин предложил Щукина, Давдиева и Абдулхаликова на пост главы Дагестана

    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Дагестана список из трех кандидатов на должность руководителя республики.

    «Президент России Владимир Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан (НС РД) три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы РД Федор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», – сообщили в парламенте республики, передает РИА «Новости».

    В начале апреля глава государства принял отставку бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Федор Щукин, который ранее занимал должность председателя Верховного суда региона.

    В июле новый руководитель региона сменил глав трех республиканских министерств.

    Позже председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров анонсировал проведение выборов в сентябре.

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    23 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата первого заседания Госдумы нового созыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва пройдет в среду 30 сентября.

    Информацию подтвердил источник РИА «Новости» во фракции «Единая Россия». «30 сентября состоится первое заседание Госдумы девятого созыва», – сообщил собеседник агентства.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы и другие совмещенные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выборы в парламент являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва планируется провести до 19 октября.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 18:17 • Новости дня
    США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Рубио: США надеются на участие Путина в саммите G20 в Майами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на предстоящую встречу Группы двадцати в Майами, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты направили официальное приглашение Путину для участия в декабрьском саммите G20 в Майами. Об этом Рубио сообщил, отвечая на вопрос РИА «Новости».

    «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что для него это возможность пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

    Рубио также отметил готовность к обсуждению глобальных конфликтов и не исключил вероятности личных переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Позже посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил о желании Вашингтона видеть Владимира Путина на этом мероприятии. Соединенные Штаты заранее приступили к подготовке возможного визита российского лидера в Майами.

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    23 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Песков сообщил о проработке приглашения Путина на саммит G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США и планирует проработать этот вопрос по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Россия признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона видела сообщения в СМИ и заявления американского руководства.

    «Мы видели сообщения в СМИ и заявления госсекретаря. Мы благодарны и признательны за это приглашение», – заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что вопрос об участии будет проработан по дипломатическим каналам.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направил приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящий саммит G20, который пройдет на американской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили официальное приглашение Владимиру Путину на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским госсекретарем в Нью-Йорке.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял об отсутствии окончательного решения по поездке российского лидера.

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    23 сентября 2026, 18:26 • Новости дня
    Путин: Переезд офисов госкомпаний в регионы уже начат

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин сообщил об активном переезде головных офисов крупных государственных компаний из столицы в различные регионы страны.

    Путин заявил, что процесс перемещения центральных офисов крупных государственных компаний из Москвы в регионы России активно идет. Глава государства провел совещание с правительством в формате видеоконференции, где обсудил этот вопрос с министром экономического развития Максимом Решетниковым, передает РИА «Новости».

    «Максим Геннадьевич, есть еще один вопрос, связанный с переездом головных офисов наших крупнейших госкомпаний в регионы – из Москвы в регионы Российской Федерации. Я знаю, что этот процесс идет. Он в каком сейчас состоянии находится?», – поинтересовался глава государства.

    Решетников пояснил, что речь идет не просто о смене юридического адреса, а о реальном переводе функций и рабочих мест. В качестве примера он привел компанию «Русгидро», которая уже завершила переезд в Красноярский край. РЖД создает инновационный кластер во Владимирской области для двух тысяч сотрудников, а «Транснефть» планирует перевести до тысячи человек в бэк-офисы в регионах.

    Кроме того, «Почта России» уже разместила свою IT-компанию с более чем тысячей сотрудников в Татарстане и планирует перевести туда еще две тысячи. Министр добавил, что правительство поручило ведомствам контролировать планы переезда, а сами регионы активно готовят предложения для госкомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода структур в регионы.

    Ранее президент России подтвердил запуск процесса децентрализации управления на практике. Двумя годами ранее российский лидер потребовал представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из столицы.

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    23 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной

    Политолог Мартынов: Победа ЕР за рубежом – показатель патриотических настроений россиян

    Эксперт: Голосование за рубежом показало сохранившуюся у россиян связь с Родиной
    @ Алексей Тащилин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Противодействие иностранных властей не смогло помешать находящимся за границей россиянам поддержать политический курс своей страны – именно этим объясняется высокий результат «Единой России» на зарубежных участках на выборах в Госдуму, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Весьма показательным он назвал голосование в Молдавии, где ЕР получила 77,62%.

    «Победа «Единой России» с результатом более 45% на зарубежных участках в рамках выборов в Госдуму – закономерный итог. Ничего удивительного в этом нет: наши сограждане, по какой-то причине оказавшиеся в других странах, испытывают к своей Родине теплые чувства. Участие в голосовании становится для них способом укрепить эту связь», – сказал политолог Алексей Мартынов.

    «Они так же, как и мы, желают почувствовать себя частью общего дела. И не словом, но делом показать, что расстояние, пусть иногда и очень большое, не ведет к разрыву связей с Россией и ее будущим. И помешать этому не способна политика любого иного государства, каким бы веяниям она ни была подвержена. Патриотизм сломит любые преграды», – акцентирует он.

    «Так, несмотря на санкционное давление и откровенное противодействие со стороны Кишинева, в Молдавии на избирательные участки пришло великое множество людей, которые поддержали «Единую Россию». Результат партии здесь – 77,62%. Показательны результаты и в других странах», – продолжает собеседник.

    В Вашингтоне, например, за партию власти свой голос отдали 46,88% человек. «Наши сограждане по всему миру шли на участки, поскольку им искренне хотелось поддержать действующую политику страны. И государство им в этом помогло: возможность волеизъявления была предоставлена максимально широкому числу людей», – заключил Мартынов.

    Напомним, в России с 18 по 20 сентября прошли выборы в Госдуму. Для соотечественников за пределами страны были открыты 326 избирательных участков в 152 государствах, а «Единая Россия» стала лидером зарубежного голосования с результатом в 45%, сообщает политолог Марат Баширов.

    В целом по России, по словам члена ЦИК Павла Андреева, явка составила 59,68%. Предыдущий максимум был зафиксирован на выборах 2003 года, когда на участки пришли 55,7% избирателей. По состоянию на 23 сентября, «Единая Россия» с большим преимуществом удерживает первое место. Второе место у КПРФ, далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.

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    23 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией

    Политолог Вазагов: Камболов показал Южной Осетии выход из социально-экономического тупика

    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поддержка Владимира Путина и первые результаты решения социально-экономических проблем республики обеспечили Марату Камболову убедительную победу на выборах президента Южной Осетии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Вазагов. По его словам, победа российского осетина также продемонстрировала запрос граждан республики на глубокую интеграцию с Россией. Ранее в Южной Осетии прошли выборы президента, на которых победу с результатом в 84,95% одержал Марат Камболов.

    «Победа Марата Камболова на выборах президента Южной Осетии – событие, выходящее за рамки очередной смены власти. Явка в 82,65% и почти 85% голосов «за» демонстрируют редкое единодушие общества. За этим стоит не просто поддержка конкретного кандидата, а глубокий запрос на перемены и подтверждение безальтернативности российского вектора», – считает политолог Юрий Вазагов.

    Собеседник подчеркнул: подобный результат – это, в том числе, и показатель доверия жителей республики к Владимиру Путину, который поддержал кандидатуру Камболова. «Пророссийские настроения в Южной Осетии абсолютно доминируют. Общество хорошо помнит роль главы РФ в поддержке республики, начиная с 2003-2004 годов и вплоть до решений 2008 года. Россия обеспечила безопасность, восстановление после агрессии и продолжает быть гарантом стабильности. Поэтому к мнению ее лидера также прислушиваются», – напомнил политолог.

    Кроме того, Камболов выстроил кампанию вокруг конкретных задач и уже достигнутых результатов – такой предметности местной политике давно не хватало. «Люди увидели реальные результаты: режим пересечения границы с Россией упростился, многочасовые пробки на КПП сократились до двадцати минут. Ведущие вузы и регионы России взяли шефство над школами, медицинский колледж получил оборудование на 30 млн рублей, в здравоохранении пошли позитивные сдвиги. Появилась надежда на выход из многолетнего социально-экономического тупика. Именно за этим последовал серьезный кредит доверия», – рассказал эксперт.

    Вазагов также отметил, что роль осетинской диаспоры в России для республики всегда была значимой. «В период, предшествовавший признанию государства, когда оно подвергалось давлению со стороны Грузии при режиме Саакашвили, осетины, работавшие в Москве на разных позициях, делали все для поддержки родины. Этот фактор никуда не исчез. Сегодня он обрел новое качество: республику впервые возглавил российский осетин с серьезным опытом работы в федеральных структурах», – пояснил эксперт.

    По мнению Вазагова, победа Камболова открывает перед Южной Осетией серьезные перспективы. «Поддержка России выражается не в декларациях, а в конкретных проектах – в энергетике, образовании, экономике. Стратегическая дорожная карта развития, сформулированная им в ходе кампании, охватывает все ключевые сферы. По большинству направлений уже достигнуты договоренности с ведомствами РФ, ее инвесторами и профильными структурами», – перечислил спикер.

    При этом говорить о завершенной фундаментальной трансформации политической системы, по его мнению, пока преждевременно. «Но процесс запущен. Прежняя управленческая парадигма, доминировавшая все предыдущие годы, претерпевает кардинальные изменения. Формируется новая модель, отвечающая национальным интересам Южной Осетии и углублению интеграции с РФ», – считает спикер.

    Новый президент получил мощный мандат на реформы, поэтому в ближайшее время «следует ожидать модернизации энергетики, выхода на российский рынок, развития туризма с соответствующей инфраструктурой, модернизации образования и формирования практически единого образовательного пространства с Россией».

    «По всем ключевым сферам намечены конкретные проекты, которые позволят республике войти в общее пространство России – экономическое, образовательное, социальное. В военно-политической сфере форматы тесной координации и единой оборонной безопасности давно сформированы и закреплены договором от 9 мая 2026 года. Они получат дальнейшее развитие», – прогнозирует политолог.

    Вазагов добавил, что Южную Осетию ожидает напряженная работа по всем направлениям. «Но уже сейчас очевидно: отношения Москвы и Цхинвала выходят на принципиально новый уровень. Это не просто финансовая помощь, а полноценные совместные программы развития. Общество дало мандат на глубокую интеграцию, и этот мандат будет реализован», – резюмировал спикер.

    Напомним, по итогам президентских выборов в Южной Осетии Марат Камболов набрал 84,95% голосов. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии, отметив, что убедительная победа на выборах подтверждает высокую степень доверия со стороны граждан республики.

    Российский лидер подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом. Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

    Марат Камболов родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северной Осетии. Окончил Горский сельскохозяйственный институт, Российский государственный социальный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат юридических наук. В 2004–2010 годах занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, в 2010–2014 годах – заместителя министра образования и науки России. С 2014 года работал в НИЦ «Курчатовский институт», в 2021 году возглавил его. В мае 2026 года стал государственным советником президента Южной Осетии, в июне – председателем правительства республики. С 23 июня исполнял обязанности президента.

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    24 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме

    Медведев анонсировал появление в Госдуме комитета по ИИ

    Медведев заявил о создании двух новых комитетов в Госдуме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нижней палате парламента планируют сформировать два новых профильных комитета, которые займутся вопросами цифрового развития, искусственного интеллекта и законодательства, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил о предстоящих изменениях в структуре нижней палаты парламента. Инициатива обсуждалась на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета партии, передает Интерфакс.

    «Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет – по цифровому развитию и искусственному интеллекту», – заявил Медведев и добавил, что планируется также учреждение комитета по уголовному и административному законодательству.

    Он отметил, что это позволит распределить законопроектную работу между двумя профильными структурами, и подчеркнул, что подобная необходимость назрела уже давно. Ранее все эти вопросы находились в ведении единого комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначил достижение технологического лидерства сквозной идеей развития российской экономики.

    Днем ранее политик предупредил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта.

    Летом Госдума приняла в первом чтении законопроект для развития отечественных технологий в этой сфере.

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    23 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО

    Политолог Федорова: Голосуя за патриотических кандидатов, россияне поддержали бойцов на передовой

    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обращение Владимира Путина к избирателям и военным в зоне СВО показало тесную связь между политической жизнью страны и событиями на передовой – голос за кандидата с патриотической позицией на выборах стал голосом в поддержку бойцов на фронте, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. В четверг президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Обращение Владимира Путина, в котором он поблагодарил граждан за активное участие в выборах и отметил провал попыток противника сорвать голосование, подводит итог кампании. Она вышла далеко за рамки обычной электоральной процедуры, поэтому голосование стало для людей способом совершить патриотический поступок и продемонстрировать свою позицию», – считает политолог Анна Федорова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Это особенно актуально для жителей исторических регионов, где участие в выборах для многих людей связано с непосредственным риском для жизни, подчеркивает эксперт. «Там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. Для них эта работа стала по-настоящему героической. Но и в Подмосковье были атаки беспилотников и жертвы. Жители самых разных регионов понимают, что противник хотел запугать людей, заставить их отказаться от участия в выборах и тем самым создать повод говорить о несостоятельности российского избирательного процесса. Но произошло ровно обратное», – отмечает Федорова.

    Слова президента «это голосование за вас», обращенные к бойцам на передовой, также показывают, насколько тесно сегодня связаны события на фронте и политическая жизнь страны, добавила Федорова.

    «Партии и кандидаты, за редчайшими исключениями, едины по этому вопросу. Трудно представить кандидата в федеральный парламент, который не высказывался бы по теме СВО или лично не участвовал в помощи фронту. Люди видят это единство. Поэтому голос за кандидата с патриотической позицией воспринимается и как голос в поддержку бойцов на фронте. Важно и то, что сами участники СВО активно включились в избирательную кампанию и добились заметных результатов», – отметила политолог.

    При этом высокие результаты «Единой России» – не повод для самоуспокоения, а прежде всего серьезный мандат ответственности, считает эксперт. «Власть обязана делом оправдать кредит доверия. Главные вызовы не заканчиваются после выборов. Экономическое давление, атаки, попытки дестабилизации, угроза террористических актов – сама конфигурация вызовов остается прежней. Люди обновили мандат доверия, а кто-то получил его впервые. Теперь надо работать. Президент всегда говорит об этом, и каждый раз он прав», – резюмирует Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – сказал президент.

    Глава государства также обратился к бойцам и командирам на передовой линии. «Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», – подчеркнул Путин.

    При этом, по его словам, власти теперь «нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России».

    По предварительным результатам, партия «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов за свою историю – 355. Это позволяет ей получить конституционное большинство. КПРФ займет 40 депутатских мест, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – одно. Окончательные итоги голосования станут известны 25 сентября. Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября при явке в 59 %.

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    24 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Чеснаков: На выборах сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента»
    Чеснаков: На выборах сработал принцип «голос за «Единую Россию» – голос за президента»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Рекордная явка на выборах в Госдуму усилила легитимность электорального процесса в глазах общества, позитивно повлияла на доверие к институтам власти и поддержку «Единой России» как партии-победителя, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.

    «Явка оказалась действительно беспрецедентной. Чем выше этот показатель – тем выше легитимность электорального процесса в глазах общества и уровень представительства граждан в Госдуме. Все это позитивно отражается не только на доверии к институтам власти, но и на поддержке «Единой России» как партии-победителя», – сказал Чеснаков.

    По его словам, рекордный результат «Единой России» свидетельствует о высоком одобрении гражданами текущего курса страны. «Также за партию неоднократно высказывался Владимир Путин, что привело к формированию конструкции «голос за «Единую Россию» – голос за президента», – добавил он.

    При этом, считает политолог, граждане оценили и результаты работы самой партии. «Избиратель всегда голосует за ту политическую силу, которую он считает ответственной и способной справиться с предстоящими вызовами. ЕР таковой силой в восприятии людей является», – отметил Чеснаков.

    Важно и то, что в ходе кампании «Единая Россия» представила избирателям конкретные результаты своей работы. «Презентовав масштабную отчетную программу с помощью окружных форумов «Есть результат!», «Единая Россия» еще раз показала, что она готова не только брать на себя социальные обязательства, но и в срок их выполнять. А граждане ценят, когда партии представляют им четкую и конкретную презентацию итогов деятельности», – заключил Чеснаков.

    Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил благодарность избирателям за высокую активность на выборах в Госдуму, прошедших в условиях постоянных информационных атак и налетов беспилотников. Он отметил, что высокая явка стала свидетельством того, что россияне откликнулись на призыв президента Владимира Путина обязательно прийти на избирательный участок и сделать свой выбор.

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    24 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Военный врач Светяш: Для солдата на передовой слова Путина значат не меньше, чем поддержка из дома

    Tекст: Вера Басилая

    Слова президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян за участие в выборах в Госдуму и обратившегося к бойцам спецоперации со словами «это голосование за вас», стали выражением доверия граждан к стране и ее защитникам и подтвердили единство фронта и тыла, заявила выпускница президентской программы «Время героев», военный врач, капитан медицинской службы, кавалер ордена Мужества Дарья Светяш, избранная в Госдуму от Свердловской области.

    «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и обратился к бойцам словами «это голосование за вас». Как военный врач я видела своих ребят в самые тяжелые минуты, и могу сказать, что для солдата на передовой такие слова Верховного Главнокомандующего значат не меньше, чем поддержка из дома», – сказала Светяш.

    По ее словам, участие уральцев в голосовании стало продолжением этой же линии доверия и сопричастности. «Уральцы своим участием в выборах показали то же самое, что фронт и тыл в нашей стране – это одно целое», – отметила она.

    Светяш подчеркнула, что именно на этом доверии будет строиться ее работа в новом созыве. «Я иду в Думу, чтобы этот принцип работал прежде всего в законах, и о поддержке участников СВО, их семей, и о военной медицине и реабилитации», – заключила она.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Политолог Анна Федорова сочла голоса за патриотических кандидатов прямой поддержкой военных на фронте.

    По итогам завершившегося голосования мандаты депутатов федерального парламента получат свыше 80 ветеранов специальной военной операции.

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    24 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.

    Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.

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    24 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, тема которого будет объявлена в начале заседания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что тему предстоящего обсуждения российский лидер обозначит в самом начале заседания. Кроме того, в рабочем графике Владимира Путина на этот день запланировано несколько непубличных встреч.

    Ранее 4 сентября Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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    24 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом угрозы общественной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались меры по нейтрализации угроз общественной безопасности.

    Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    На повестке дня стоял вопрос дополнительных мер, направленных на нейтрализацию угроз общественной безопасности в стране.

    «У нас сегодня вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз общественной безопасности в России», – заявил глава государства. Основной доклад по теме представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    На предыдущем совещании, состоявшемся в начале сентября, участники обсуждали профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предотвращение подростковой преступности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в графике главы государства на четверг также запланировано несколько непубличных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал это оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    В начале сентября Владимир Путин обсудил с участниками Совбеза профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

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