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Ветераны поблагодарили Путина за веру в бойцов СВО и победу России
Герой России: Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку
Граждане России, пришедшие на выборы в Госдуму, показали бойцам на передовой, что за ними стоит вся страна, а обращение президента России Владимира Путина военнослужащим «это голосование за вас» стало для них главным подтверждением этой поддержки. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ветераны спецоперации.
Герой России, выпускник президентской программы «Время Героев» Станислав Кочев, избранный в Госдуму от Республики Коми, отметил особое значение обращения главы государства для военнослужащих. «Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку», – сказал он.
По словам Кочева, находящиеся на передовой военнослужащие особенно внимательно следят за всеми событиями в стране. «Я знаю, как на передовой ждут вестей из дома. Когда президент сказал бойцам «это голосование за вас», эти слова разошлись по позициям быстрее любой связи. Каждый понял, что вся наша страна с ним», – заявил Герой России.
По его словам, земляки своим участием в выборах показали, что республика и вся страна вместе, а попытки Запада давить на россиян провалились. «Коми, это регион, где люди привыкли стоять друг за друга в любое время, а в самое непростое это поддержка только крепнет. На участки шли семьями, с детьми, и в городах, и в самых отдаленных селах. Для ребят на фронте это лучше любых слов, земляки в них верят», – пояснил ветеран СВО.
Кочев также подчеркнул, что воспринимает доверие избирателей как особую ответственность. «Доверие людей, это большая ответственность для меня. Я иду в Думу, чтобы вместе с нашими жителями работать на развитие страны, чтобы наша молодежь, старшее поколение, бойцы и их семьи чувствовали поддержку».
Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время Героев» Дмитрий Грачев, избранный в Госдуму от Нижегородской области, также отметил важность слов президента о поддержки военнослужащих жителями всей страны. «Когда президент сказал "это голосование за вас", я сразу подумал о своих ребятах, которые сейчас на позициях. Для них эти слова, как родное слово из дома, которого там ждешь больше всего», – рассказал Грачев.
Он присоединился к благодарности главы государства в адрес граждан, принявших участие в голосовании. «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и я искренне присоединяюсь к этой благодарности. Нижегородцы все эти годы были рядом с бойцами, собирали помощь, плели сети, писали письма, ждали. Теперь они сказали это и своим голосом», – подчеркнул ветеран.
Своей задачей в Госдуме Грачев назвал поддержку военнослужащих и их семей. «Мы одна страна, и в этом наша сила. Я иду в Думу, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, и каждая семья, которая ждет, чувствовали, что мы едины, и всегда поддержим», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Государственную думу голосованием за бойцов спецоперации. Военный врач Дарья Светяш заявила о подтверждении единства фронта и тыла. По итогам голосования восемнадцать участников президентской программы «Время героев» прошли в Госдуму.