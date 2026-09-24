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    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

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    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 17:35 • Новости дня

    Ветераны поблагодарили Путина за веру в бойцов СВО и победу России

    Герой России: Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку

    Граждане России, пришедшие на выборы в Госдуму, показали бойцам на передовой, что за ними стоит вся страна, а обращение президента России Владимира Путина военнослужащим «это голосование за вас» стало для них главным подтверждением этой поддержки. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ветераны спецоперации.

    Герой России, выпускник президентской программы «Время Героев» Станислав Кочев, избранный в Госдуму от Республики Коми, отметил особое значение обращения главы государства для военнослужащих. «Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку», – сказал он.

    По словам Кочева, находящиеся на передовой военнослужащие особенно внимательно следят за всеми событиями в стране. «Я знаю, как на передовой ждут вестей из дома. Когда президент сказал бойцам «это голосование за вас», эти слова разошлись по позициям быстрее любой связи. Каждый понял, что вся наша страна с ним», – заявил Герой России.

    По его словам, земляки своим участием в выборах показали, что республика и вся страна вместе, а попытки Запада давить на россиян провалились. «Коми, это регион, где люди привыкли стоять друг за друга в любое время, а в самое непростое это поддержка только крепнет. На участки шли семьями, с детьми, и в городах, и в самых отдаленных селах. Для ребят на фронте это лучше любых слов, земляки в них верят», – пояснил ветеран СВО.

    Кочев также подчеркнул, что воспринимает доверие избирателей как особую ответственность. «Доверие людей, это большая ответственность для меня. Я иду в Думу, чтобы вместе с нашими жителями работать на развитие страны, чтобы наша молодежь, старшее поколение, бойцы и их семьи чувствовали поддержку».

    Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время Героев» Дмитрий Грачев, избранный в Госдуму от Нижегородской области, также отметил важность слов президента о поддержки военнослужащих жителями всей страны. «Когда президент сказал "это голосование за вас", я сразу подумал о своих ребятах, которые сейчас на позициях. Для них эти слова, как родное слово из дома, которого там ждешь больше всего», – рассказал Грачев.

    Он присоединился к благодарности главы государства в адрес граждан, принявших участие в голосовании. «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и я искренне присоединяюсь к этой благодарности. Нижегородцы все эти годы были рядом с бойцами, собирали помощь, плели сети, писали письма, ждали. Теперь они сказали это и своим голосом», – подчеркнул ветеран.

    Своей задачей в Госдуме Грачев назвал поддержку военнослужащих и их семей. «Мы одна страна, и в этом наша сила. Я иду в Думу, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, и каждая семья, которая ждет, чувствовали, что мы едины, и всегда поддержим», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Государственную думу голосованием за бойцов спецоперации. Военный врач Дарья Светяш заявила о подтверждении единства фронта и тыла. По итогам голосования восемнадцать участников президентской программы «Время героев» прошли в Госдуму.

    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

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    21 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Назван регион с самой высокой явкой на выборах

    Чечня стала абсолютным лидером по явке избирателей в России

    Назван регион с самой высокой явкой на выборах
    @ Елена Афонина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель избирательной комиссии Чечни Умар Байханов назвал республику безоговорочным лидером по числу проголосовавших граждан среди всех российских регионов.

    В регионе зафиксировали самую высокую активность граждан на прошедших выборах, передает РИА «Новости». «Аналогов нашим выборам, я могу сказать уверенно, не было ни в одном субъекте Российской Федерации. Потому что у нас была самая высокая явка избирателей», – подчеркнул руководитель республиканского избиркома.

    По словам Байханова, такие выдающиеся показатели стали прямым результатом высокого уровня доверия местного населения к избирательному процессу.

    Напомним, явка на выборах в Чеченской Республике составила 95,19%.

    Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

    Общероссийская явка на выборах в Госдуму превысила результаты прошлых лет.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 20:56 • Новости дня
    Объявлена дата первого заседания Госдумы нового созыва

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва пройдет в среду 30 сентября.

    Информацию подтвердил источник РИА «Новости» во фракции «Единая Россия». «30 сентября состоится первое заседание Госдумы девятого созыва», – сообщил собеседник агентства.

    Голосование по выборам депутатов Госдумы и другие совмещенные кампании прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялись 20,7 тыс. мандатов и должностей. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выборы в парламент являются важнейшим внутриполитическим событием.

    Ранее сообщалось, что первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва планируется провести до 19 октября.

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    22 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    ЦИК: Явка на выборах достигла отметки 59,68% после обработки 99,89% протоколов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Итоговая явка на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва достигла 59,68% после обработки 99,89% протоколов голосования, сообщил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев.

    По итогам обработки 99,89% протоколов явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва достигла 59,68%, передает РИА «Новости». Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе выступления на форуме «Диалог о фейках 4.0».

    «Вы видите явку по данным 99,89% протоколов, еще не все дошли. Но результат очевиден, наши избиратели поверили в то, что мы способны обеспечить безопасность на участках, безопасность ДЭГ», – подчеркнул Андреев.

    Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и в рамках других совмещенных кампаний проходило в России с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что выборы в Госдуму являются важнейшим внутриполитическим событием для страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала рекордной явку избирателей свыше 59%.

    Более 3,3 млн россиян проголосовали на выборах в Государственную думу с помощью федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

    Международные наблюдатели от миссии СНГ не обнаружили серьезных нарушений на избирательных участках.

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    23 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    Путин: Очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на регулярные попытки противника прорвать противовоздушную оборону Москвы и других регионов во время выборов в парламент страны.

    Путин в ходе совещания с членами правительства по видеосвязи поблагодарил граждан за активное участие в выборах депутатов Государственной думы. Он также отметил, что ВСУ пытались прорвать ПВО Москвы и других регионов в дни голосования, сообщает РИА «Новости».

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал массированные удары ВСУ по Москве безрезультатным саботажем.

    Мэр столицы Сергей Собянин также заявил о провале попыток киевского режима сорвать голосование. А глава ЦИК Элла Памфилова отметила спокойный ход избирательного процесса.

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    23 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рекордная активность избирателей продемонстрировала поддержку гражданами курса на развитие и укрепление России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Глава государства поблагодарил россиян за участие в выборах.

    «Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», – заявил глава государства. Президент обратил внимание на попытки противника помешать проведению голосования с помощью атак на Москву и другие российские регионы, передает ТАСС.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», – сказал Путин.

    Глава государства назвал число принявших участие в выборах граждан рекордным. «Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – подчеркнул президент.

    По его словам, голосование россиян на выборах в Государственную думу «связано с надеждами граждан на исполнение целей, которые перед нами стоят, по важнейшим направлениям развития и укрепления России», передает РИА «Новости».

    Путин отметил значительную роль правительства в решении поставленных задач. «От правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, много задач», – заявил он.

    По мнению президента, своим участием в выборах граждане проголосовали за реализацию этих задач.

    Напомним, голосование на выборах в Госдуму завершилось рекордной явкой в 56,6%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о полном провале попыток противника сорвать избирательный процесс. В дни выборов неприятель совершил массированные налеты беспилотников на российские регионы.

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    22 сентября 2026, 18:02 • Новости дня
    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России

    Эксперты: Результат «Единой России» отражает запрос граждан на стабильность и надежность

    Эксперты: Избиратели укрепили суверенитет России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Прошедшие выборы в Госдуму заметно укрепили позиции «Единой России»: партия получила в новом парламенте рекордные 355 мандатов из 450. Что стоит за этой динамикой, и почему избиратель проглосвал именно так, разбирали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества «Выборы 2026: о чем говорят результаты?».

    Прошедшие выборы проводились в непростой обстановке. Однако, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию в России, политическая система продемонстрировала свою работоспособность, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры.

    «Более того, мы увидели один из рекордных уровней явки за все время проведения федеральных кампаний, особенно кампаний по Госдуме. Эти результаты – демонстрация единства граждан в решении политических задач и подтверждение высокого уровня доверия к голосованию», – обратил внимание спикер.

    По мнению Чеснакова, на активность граждан повлияло и внешнее давление. «Когда мы говорим о политической системе и о выборах, граждане голосуют за то, чтобы защитить свой суверенитет, граждане голосуют за то, чтобы самим определять свою судьбу», – пояснил аналитик.

    При этом выборы проходили в условиях высокой конкуренции, а число отказов в регистрации кандидатов по сравнению с кампанией 2021 года сократилось в восемь раз, отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Еще одним показателем открытости процесса, по его мнению, стало развитие института наблюдения.

    «Совокупно от всех партий работало около 200 тыс. наблюдателей, из которых более 97 тысяч – у «Единой России». Еще 1126 специалистов приехали из 130 государств», – напомнил политолог. Одновременно, отметил Данилин, голосование проходило на фоне попыток противника сорвать выборы. «Противник распространял фейки, совершал налеты БПЛА. Только на систему ДЭГ пришлось около 100 млн попыток кибератак. Но все планы Украины и Британии провалились», – пояснил он.

    Характер кампании в Москве во многом отражал ситуацию по всей стране, обратил внимание Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий ЭИСИ. «Тенденция касается явки, а также федеральных и региональных списков, куда вошли губернаторы и участники СВО. Столица показала растущую динамику благодаря многодневному голосованию, ДЭГ и терминалам на участках. Интерес избирателей также повысила конкуренция агитационных инструментов с использованием ИИ», – отметил эксперт.

    По словам Асафова, при этом политическая кампания сопровождалась серьезным внешним давлением. «Угрозы кандидатам и их близким, медиатизация конфликта, удары беспилотниками по НПЗ, попытки создать дефицит топлива. Но патриотический образ консолидированного будущего победил», – подчеркнул выступающий.

    Минувшую кампанию одной из самых волатильных назвал Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «Информационная повестка менялась с калейдоскопической скоростью. Это рождало у избирателей сложную картину мира и не менее сложную картину оценки происходящего», – рассуждает он.

    Однако, несмотря на эту неопределенность, избиратели не отказались от участия в голосовании. Более того, Алиев считает, что многие россияне сделали выбор по принципу «отложенного решения». «Россияне испытывали дискомфорт от трудностей, но при этом понимали, что власть способна справиться с проблемами. Гражданин мыслит так: «Да, претензии есть, но мы отложим их до лучших времен, а сейчас поддержим», – считает эксперт.

    Почему вырос результат ЕР

    Важнейшей политической предпосылкой высокого результата «Единой России» стала акцентированная поддержка партии со стороны президента Владимира Путина, говорит Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    «На результат сработали также высокий уровень патриотических настроений, ценностная консолидация, реакция людей на внешнее давление. Атаки противника и санкции перевели эту кампанию из разряда кампаний политического представительства в кампанию «быть или не быть». Это был вопрос о поддержке курса», – указал он.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский указал, что для избирателей партия стала фактором стабильности и надежности. «А на это, безусловно, есть запрос», – считает социолог.

    Костин выделил еще несколько факторов, обеспечивших результат партии. Их он объединил в формулу «трех И».

    «Первое «И» – идеология. Идеологические приоритеты президента России являются основой идеологии партии. И она органично объединяет в себе рабочих, предпринимателей, госслужащих. Основная идея партии такова: «Единая Россия» – с нами все, кто разделяет наши ценности», – объясняет Костин.

    Второе «И» – инфраструктура. «Инфраструктура ЕР масштабно представлена по всей стране: региональный и муниципальный депутатский корпус, первичные и местные отделения – 86 тыс. отделений», – продолжает эксперт. – «К моменту начала избирательной кампании все это было переведено в режим избирательной, агитационной работы, и это дало свой результат».

    Третьим «И» стало информационное доминирование. Костин положительно оценил телевизионную и наружную рекламу ЕР, отметив ее лидерство в информационной повестке.

    Еще одним фактором, по его мнению, стали нововведения при подготовке Народной программы. «Был собран экспертный совет под руководством председателя партии, который анализировал более 3 млн предложений граждан. Это серьезный объем обратной связи», – счел Костин.

    Что с остальными

    Оценили эксперты и результаты других партий. По словам Потуремского, «КПРФ находится на падающем тренде, теряет в процентах и в голосах избирателей». «ЛДПР можно поздравить с успехом. Партия начинает существовать без Владимира Жириновского, пережив трансформацию. «Новые люди» состоялись как политический проект, улучшив свой результат 2021 года. Слово «новые» выполняет сигнальную функцию в привлечении внимания молодой аудитории», – добавил социолог.

    Михаила Виноградова, президента фонда «Петербургская политика», в качестве итогов отметил, что КПРФ сохранила претензии на второе место, «Новые люди» становятся все более современными, а лидеру ЛДПР «было не стыдно казаться смешным» – «и это сработало». В то же время СР «каждый раз меняет название, кандидатов и позиционирование», поэтому для партии нынешний результат – больше, чем поражение».

    Напомним, с 18 по 20 сентября в России прошли выборы в Госдуму, 39 региональных законодательных собраний, глав 11 субъектов РФ и другие кампании. По данным ЦИК, после обработки 99,89% протоколов явка на выборах в Госдуму составила 59,68%. В 33 регионах избиратели также могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

    По предварительным результатам думской кампании, «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.

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    Результаты выборов в Госдуму совпали с вашими ожиданиями?
    Результаты
    2 комментария Ещё голосования

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    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

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    21 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Избирком Белгородской области признал состоявшимися выборы губернатора региона

    Шуваев победил на выборах губернатора Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная комиссия Белгородской области официально признала выборы депутатов Государственной думы и главы региона состоявшимися и действительными, сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

    По его словам, голосование проходило досрочно с 13 по 17 сентября, а основные дни пришлись на период с 18 по 20 сентября, передает РИА «Новости».

    «Большая работа проделана, все избирательные комиссии сдали всю документацию, все 100% протоколов введены в систему ГАС «Выборы»… Выборы на территории Белгородской области признаны действительными и состоявшимися», – сообщил Лазарев на брифинге для журналистов.

    Секретарь избиркома Дмитрий Козлов добавил, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев одержал победу. Он набрал 65,97% голосов избирателей. Итоговая явка составила 63,39%.

    В мае президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В августе глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона.

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    21 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора, заручившись поддержкой более 67% избирателей, сообщили в областной избирательной комиссии.

    После завершения обработки 100% избирательных протоколов Егор Ковальчук одержал победу на выборах губернатора Брянской области, набрав 67,54% голосов, передает РИА «Новости».

    Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получивший поддержку 14,91% избирателей. Тройку лидеров замкнул представитель ЛДПР Руслан Титов с результатом 8,05%.

    За Алексея Тимошкова из партии «Справедливая Россия» проголосовали 4,7% жителей региона. Кандидат от «Новых людей» Александра Казачкова получила 3,73% голосов.

    Напомним, Ковальчук временно исполнял обязанности главы Брянской области с мая 2026 года, сменив на этом посту Александра Богомаза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин назначил Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

    До этого чиновник возглавлял правительство Луганской Народной Республики.

    На новом посту главной целью своей работы руководитель региона назвал безопасность населения.

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    21 сентября 2026, 19:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал явку на выборах достойным ответом на попытки расколоть Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результаты парламентских выборов в России четким ответом на попытки внешних сил расколоть общество.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – заявил глава республики, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента канал «Пул первого» в Max.

    Политик также обратил внимание на то, что результаты голосования убедительно доказывают приверженность граждан России курсу президента России Владимира Путина. По его словам, этот курс направлен на стабильное развитие уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на выборах в Государственную думу в 2026 году превысила результаты предыдущих избирательных кампаний и составила 59,32%. По итогам обработки большинства протоколов партия «Единая Россия» получает более 57% голосов.

    В преддверии голосования недружественные страны пытались убедить россиян в бесполезности участия в выборах.

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    21 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Путина с успешными выборами в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с успешным завершением единого дня голосования.

    «Беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Государственной думе – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество», – отметил глава государства, передает БелТА.

    По мнению белорусского лидера, результаты выборов доказывают поддержку россиянами курса на развитие сильной страны, открытой к сотрудничеству. Лукашенко выразил уверенность, что обновленный состав Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, а также новые депутаты и главы регионов помогут в реализации интеграционной повестки. В заключение он пожелал российскому коллеге воплощения всех добрых намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: в голосовании приняли участие 59,32% граждан. Центральная избирательная комиссия опубликовала данные о лидерстве партии «Единая Россия» с результатом более 57% голосов.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил российского лидера с успешным проведением голосования.

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    23 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    Путин назвал рекордную явку на выборах доказательством поддержки курса властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что рекордная явка на прошедших выборах в Госдуму демонстрирует поддержку гражданами курса на укрепление государства.

    Рекордное количество избирателей на прошедших выборах свидетельствует о поддержке россиянами усилий властей по укреплению страны, отметил Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА «Новости».

    «Активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – цитирует агентство главу государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итоговая явка на выборах депутатов Госдумы достигла 59,68%. Политолог Александр Рудаков назвал этот рекордный результат показателем высокой легитимности голосования.

    Перед началом кампании глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать выборы.

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    21 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Киргизии поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Киргизии Садыр Жапаров направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю успешного завершения выборов депутатов Государственной думы.

    «Рассчитываю, что парламентарии Кыргызстана и России продолжат активную совместную работу, направленную на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества и укрепление традиционно дружественных связей между нашими народами», – подчеркнул лидер республики в своем послании, передает РИА «Новости».

    Жапаров выразил уверенность в том, что новый созыв Госдумы внесет значимый вклад в развитие России. Он также отметил важность межпарламентских связей для укрепления стратегического партнерства двух государств.

    В завершение президент Киргизии пожелал российскому лидеру здоровья и успехов, а народу России – мира и процветания.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по телефону поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму.

    Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы обсудил итоги прошедшего голосования.

    Власти Китайской Народной Республики направили официальные поздравления российской стороне.

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    21 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Крыму и Мурманской области

    Tекст: Катерина Туманова

    По итогам голосования правящая партия «Единая Россия» сохранила лидерские позиции в Крыму и Мурманской области, значительно опередив ближайших конкурентов из коммунистической партии и других политических объединений.

    После подсчета бюллетеней «Единая Россия» уверенно лидирует в Крыму, передает РИА «Новости».

    «Голоса распределились следующим образом: партия «Единая Россия» – 450 862 голоса (60,70%), КПРФ – 73 314 голосов (9,87%), ЛДПР – 57 416 голосов (7,73%), Партия «Новые люди» – 56 379 голосов (7,59%), партия «Справедливая Россия» – 39 592 голоса (5,33%)», – заявил глава избиркома Михаил Малышев.

    Остальные политические силы набрали в республике менее 5%. Итоговая явка на полуострове составила 48,52%, в голосовании приняли участие более 744 тыс. избирателей.

    В Мурманской области после обработки всех протоколов «Единая Россия» получила 40,07%. Второе место досталось КПРФ с 15,58%, третье заняла ЛДПР, набравшая 13,96%, передает ТАСС.

    За ними следуют «Новые люди» и «Справедливая Россия», получившие 12,36% и 7,36% соответственно.

    По словам руководителя регионального избиркома Антона Богомолова, в одномандатном округе победила Татьяна Кусайко с результатом 35,36%. Он отметил, что явка достигла 49,57%, превысив показатели прошлых лет, при этом выборы прошли без серьезных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» лидирует на выборах с 57,97% голосов после обработки 97,64% протоколов. «Единая Россия» одержала победу во всех округах Москвы.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о предварительном получении «Единой Россией» 355 депутатских мандатов.

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