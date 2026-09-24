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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 18:30 • Новости дня

    Лавров встретился с президентом Сенегала на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с президентом Сенегала Фаем на полях ГА ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг провел встречу с президентом Сенегала Бассиру Диомаем Фаем.

    Встреча глав делегаций России и Сенегала состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. «Рад знакомству с вами, господин президент, и возможности поговорить с вами, с вашей делегацией на полях Генассамблеи ООН. У нас очень добрые отношения с Сенегалом. Рассчитываем, что вы сможете посетить Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка, который состоится в конце октября», – заявил глава МИД.

    Российский министр также передал Бассиру Диомаю Фаю поздравления от президента России Владимира Путина с избранием на пост председателя Экономического сообщества стран Западной Африки, пожелав ему успехов.

    Эта беседа открыла рабочую программу второго дня пребывания Лаврова на сессии Генассамблеи. В четверг у него запланирован ряд двусторонних контактов и встреч в многосторонних форматах. Центральным событием визита станет его выступление с трибуны ООН, намеченное на 26 сентября.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова на полях Генассамблеи ООН.

    Глава российского внешнеполитического ведомства выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи 26 сентября.

    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

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    23 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

    Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

    Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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    23 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Колумбия в ООН призвала вернуть завербованных наемников на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Колумбии призвали способствовать возвращению на родину латиноамериканских наемников, завербованных для участия в боевых действиях на Украине, где они сталкиваются с тяжелыми условиями.

    Колумбия на заседании Совета Безопасности ООН обратилась с просьбой помочь в возвращении на родину граждан, завербованных для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости».

    Латиноамериканцев часто привлекают в ряды ВСУ обещаниями высоких заработков и комфортных условий службы, однако на практике наемники сталкиваются с жестоким обращением, используются как «пушечное мясо» и часто гибнут.

    «Колумбия присоединяется к этому призыву Республики Панама, чтобы гражданам Колумбии, гражданам других стран, которые были завербованы в этот конфликт, было позволено вернуться в свои страны и чтобы были созданы условия для их возвращения в страны происхождения», – заявил постоянный представитель Колумбии при ООН Хосе Маурисио Гаона Бехарано.

    По словам дипломата, участие иностранцев в конфликте ведет к его интернационализации и создает транснациональные последствия, в том числе угрожая продовольственной безопасности стран Африки. Бехарано раскритиковал удары по гражданским объектам и призвал все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права.

    Ранее на том же заседании глава МИД Панамы Рафаэль Мартинес Васкес также призвал  содействовать возвращению панамских граждан, участвовавших в конфликте и желающих вернуться домой. Он отметил, что Украина уже помогла вернуться нескольким панамцам.

    Ранее военнослужащие группировки войск «Север» узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    До этого президент Колумбии Густаво Петро заявил о бессмысленной гибели 7 тыс. соотечественников в рядах ВСУ.

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    23 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Кубы стратегическое партнерство

    МИД: Лавров обсудил с главой МИД Кубы стратегическое партнерство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство и продолжать взаимодействие по формированию многополярного мироустройства, сообщили в МИД по итогам переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.

    Лавров провел переговоры со своим кубинским коллегой на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. «В ходе встречи подтверждена нацеленность на продолжение диалога и взаимодействия в интересах укрепления российско-кубинского стратегического партнерства», – говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Стороны также обсудили вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности. Дипломаты подчеркнули важность формирования более справедливого многополярного мироустройства, основанного на уважении суверенитета государств и их права выбирать собственный путь развития.

    Напомним, Сергей Лавров и Бруно Родригес начали переговоры в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

    В мае Москва выразила готовность оказывать поддержку Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

    В феврале президент России Владимир Путин провел встречу с кубинским дипломатом в Кремле.

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    23 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Лавров призвал исключить Кубу из американского списка спонсоров терроризма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за исключение Кубы из американского перечня государств, спонсирующих терроризм, и осудил санкции против Гаваны.

    Лавров выступил с призывом вычеркнуть Кубу из перечня государств-спонсоров терроризма в ходе встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте МИД.

    «Отметил необходимость исключения дружественной нам Кубы из американского одиозного списка так называемых стран-спонсоров терроризма и осудил экстерриториальный характер вводимых против Острова Свободы односторонних ограничительных мер», – говорится в сообщении ведомства.

    В мае 2026 года глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать Гаване в требовании о прекращении американской экономической блокады.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о непоколебимой солидарности России с правительством и народом Кубы.

    В сентябре 2026 года кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья обвинил власти США в блокировке доставки гуманитарных грузов от ООН.

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    23 сентября 2026, 23:00 • Новости дня
    Лавров начал закрытые переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для проведения закрытых дипломатических консультаций.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу проводят закрытые переговоры в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

    Ранее в этот же день российский министр провел ряд важных встреч с зарубежными коллегами. Состоялись переговоры с государственным секретарем США, а также главами дипломатических ведомств Кубы, Сирии и Египта.

    Кроме того, глава российского МИД встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН и провел неформальную беседу с министрами иностранных дел стран-участниц ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу выразил намерение возобновить диалог с ОДКБ.

    На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров начал двусторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    Чуть ранее российский министр встретился с египетским коллегой Бадром Абдельати.

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    23 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Ливия выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены СБ ООН

    Аль-Менфи выдвинул Ливию кандидатом в непостоянные члены Совбеза ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выдвинул кандидатуру страны на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы.

    Аль-Менфи на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке официально объявил о выдвижении страны на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН, передает ТАСС. «С этой трибуны Ливия объявляет о своей кандидатуре на членство в Совете Безопасности на срок 2028–2029 годов от африканской группы», – подчеркнул он.

    Кампания государства проходит под девизом «Утверждение справедливости ради безопасности и мира. Ливия – мост между народами». Аль-Менфи также обратился к странам – членам организации с призывом поддержать заявку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал предоставить странам Африки статус постоянных членов Совета Безопасности.

    Глава МИД России Сергей Лавров поддержал требования африканских государств об увеличении своего присутствия в организации.

    Ранее российское внешнеполитическое ведомство одобрило включение представителей этого континента в структуру на постоянной основе.

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    23 сентября 2026, 21:08 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Египта обсудили совместные инфраструктурные проекты

    Лавров и глава МИД Египта Абдельати обсудили совместные инфраструктурные проекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы внешнеполитических ведомств России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в ходе встречи на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили развитие двусторонних экономических отношений и кризис на Ближнем Востоке, сообщил МИД.

    «В ходе беседы были рассмотрены наиболее значимые вопросы многопланового российско-египетского сотрудничества с акцентом на задачи поддержания высокой динамики политического диалога, расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации масштабных двусторонних инфраструктурных проектов», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    Дипломаты также провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Персидском заливе. Стороны отметили важность восстановления прочного мира в регионе с помощью политико-дипломатических средств. Кроме того, Москва и Каир подтвердили необходимость продолжения плотной координации на международных площадках, включая ООН.

    Напомним, перед началом нынешних переговоров в ООН министры открыли мемориальную табличку памяти скончавшихся постпредов.

    В августе главы внешнеполитических ведомств обсудили по телефону эскалацию напряженности в Персидском заливе.

    Месяцем ранее дипломаты провели очную встречу на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

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    23 сентября 2026, 23:53 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости реформировать ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Покидая Нью-Йорк, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду на скорейшую реформу ООН для искоренения бюрократии и неэффективного расходования средств.

    Глава дипломатического ведомства подвел итоги своего участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи, передает РИА «Новости». Ранее президент США Дональд Трамп сообщил с трибуны о стремлении Вашингтона добиться масштабных изменений в работе объединения.

    «Я покидаю ООН с надеждой на то, что наши усилия и дальше будут способствовать реформированию этой организации, одним из основателей которой были Соединенные Штаты», – написал Марко Рубио в социальной сети X.

    Политик подчеркнул намерение американской стороны решительно противостоять излишней бюрократии и неэффективному расходованию финансовых средств.

    Официальное открытие 81-й сессии состоялось восьмого сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, проходящие с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генассамблеи ООН Марко Рубио обсудил с Сергеем Лавровым украинский конфликт.

    Накануне госсекретарь США анонсировал планы Дональда Трампа по предложению энергетического перемирия.

    В феврале американский дипломат указал на неспособность всемирной организации завершить боевые действия без вмешательства Вашингтона.

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    24 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о тяжелом рабочем графике Лаврова на сессии в ООН

    Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Лаврова в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о насыщенном расписании министра иностранных дел Сергея Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев Life» поделилась подробностями плотного расписания руководителя ведомства Сергея Лаврова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, министр провел множество официальных переговоров на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Тяжелейший день рабочий был у Сергея Викторовича Лаврова. Мы там просто патроны подносили, а у него, мне кажется, ну вот только институализированных, я имею в виду, в полном масштабе и в полном объеме встреч было, по-моему, штук 15», – сообщила дипломат. Она добавила, что помимо этого состоялись выступления и неформальные контакты.

    Неделя высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения запланированы на период с 22 по 26 сентября, а также продолжатся 28 сентября.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов анонсировал десятки двусторонних встреч российского дипломата.

    Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили дестабилизацию энергетических рынков.

    Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми встретились в Нью-Йорке для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

    Кроме того, главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в ходе встречи на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудили развитие двусторонних экономических отношений и кризис на Ближнем Востоке,

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    Индия бросила вызов экономическому лидерству Китая

    «Блумберг» признал российских друзей – Индию и Китай – лучшими странами на ближайшие 30 лет с точки зрения экономического сотрудничества. Потому что развитые страны продолжат свое экономическое замедление все три десятилетия. Тогда как Индия обещает даже перегнать Китай по темпам роста экономики. Теперь интерес будет вызывать перетягивание каната между Индией и Китаем. Подробности

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Как нацистам помогали прибалтийские палачи

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    Как Украина наказана за попытку устроить блокаду Крыма

    Украина в очередной раз провозгласила желание ввести «полное, немедленное и безусловное прекращение огня». Но не стоит обманываться – мотивом этому служит вовсе не миролюбие, а колоссальные убытки, которые несет украинский бизнес, и прежде всего из-за морской блокады. Как оцениваются эти потери и почему в происходящем Киев может винить только себя? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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