Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Лавров обсудил ситуацию в Персидском заливе с генсеком ЛАГ
Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми встретились в Нью-Йорке для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
«Состоялось обстоятельное обсуждение актуальной ближневосточной повестки дня с упором на взрывоопасную обстановку в Персидском заливе, вызванную американо-израильской агрессией против Ирана. Также затрагивались кризисные ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, Ливане, Сирии», – сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
Помимо региональных проблем, стороны уделили внимание вопросам дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Москвой и Лигой арабских государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Сергей Лавров обсудил ситуацию в Персидском заливе с главой МИД Египта Бадром Абдельати.
В начале сентября дипломаты России и Турции призвали к устойчивому перемирию в этом стратегически важном регионе.
Летом Министерство иностранных дел России представило дополненную концепцию коллективной безопасности для данной зоны.