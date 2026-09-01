МИД: Россия и Турция призвали к устойчивому перемирию в Персидском заливе

Tекст: Валерия Городецкая

Политические консультации дипломатов по проблемам Ближнего Востока и Африки прошли в понедельник в Москве, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Главной темой двусторонней встречи стало резкое обострение обстановки в регионе.

«При рассмотрении ситуации в Ближневосточном регионе значительное внимание было уделено взрывоопасной обстановке, созданной в Персидском заливе и вокруг него агрессией США и Израиля против Ирана. Акцентирована необходимость устойчивого и полного прекращения огня в этом стратегически важном районе мира с целью скорейшего перезапуска политико-дипломатического процесса для выработки долгосрочного комплексного мирного соглашения на базе «Исламабадского меморандума», – говорится в заявлении дипведомства.

Стороны поддержали усилия региональных посредников по возобновлению безопасной и беспрепятственной навигации через Ормузский пролив. Также российская делегация поделилась с турецкими коллегами инициативами в рамках обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

В августе заместитель главы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

Месяцем ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала стороны к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта.

В июне российские дипломаты представили дополненную концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.