Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.4 комментария
Путин заявил об успешном стратегическом развитии отношений с Казахстаном
Путин: Отношения России и Казахстана развиваются успешно
Отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются и имеют стратегическое значение, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Омске.
«Отношения наши развиваются. Развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер», – приводит РИА «Новости» слова главы государства.
По словам Путина, обе страны ведут активное сотрудничество на международной арене и участвуют в работе региональных объединений. Президент также предложил обсудить совместную работу в ОДКБ, где в 2026 году председательствует Россия, и в ЕАЭС, где председательствует Казахстан.
Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную беседу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества в Омске.
В конце июня президенты обсудили по телефону реализацию совместных проектов в сфере торговли и энергетики.
В мае Путин посетил Астану с государственным визитом.