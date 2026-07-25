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Путин сообщил о ведущей роли России и Казахстана в проектах ЕАЭС
Россия и Казахстан идут в авангарде реализации совместных проектов в рамках Евразийского экономического союза, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII Форума межрегионального сотрудничества двух государств.
«Многое по данным направлениям нашими странами уже делается, в том числе вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Причем Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий», – сказал Путин, подчеркнув работу над логистической инфраструктурой, цифровизацией и упрощением таможенных процедур, передает РИА «Новости».
Российский лидер также отметил значительную роль регионального сотрудничества в развитии двусторонних отношений. По его словам, на переговорах с президентом Казахстана была высоко оценена активность регионов в продвижении российско-казахстанского партнерства. Кроме того, наблюдается активизация торговли и рост инвестиционных потоков между странами.
Напомним, президенты России и Казахстана запланировали отдельную встречу перед пленарным заседанием форума в Омске.
В ходе этих переговоров Путин назвал отношения Москвы и Астаны стратегическими.
Весной глава государства спрогнозировал рост товарооборота между двумя странами свыше 30 млрд долларов.