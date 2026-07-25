  • Новость часаВС России поразили военные грузы в портах и десантный катер CV-90 ВМС Украины
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    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    5 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    13 комментариев
    25 июля 2026, 17:51 • Новости дня

    Энтомолог предупредил москвичей о нашествии пауков каракуртов

    Энтомолог Мартыновченко: Ядовитые пауки каракурты могут появиться в Москве

    Энтомолог предупредил москвичей о нашествии пауков каракуртов
    @ H. Bellmann/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ядовитые пауки каракурты из-за глобального потепления расширяют ареал обитания и могут появиться в Центральной России уже этим летом, заявил энтомолог Федор Мартыновченко.

    Традиционно каракурты, также известные как «чёрные вдовы», обитают в степях и полупустынях южных субъектов страны. Однако из-за изменения климата их всё чаще замечают в Оренбургской, Саратовской, Курганской, Новосибирской, Омской и Свердловской областях, передает «Царьград» со ссылкой на Shot.

    «Единичные особи вполне могут оказаться в Москве и Подмосковье уже этим летом», – отметил энтомолог Федор Мартыновченко. По его словам, пауков нередко завозят случайно со строительными материалами или ящиками фруктов с юга. При этом специалист подчеркнул, что массового размножения каракуртов в столичном регионе не ожидается из-за неподходящего сырого климата.

    На юге России ситуация с укусами остается напряженной. В Астраханской области пострадали 14 человек, в Волгоградской зафиксировали семь случаев. Яд каракурта содержит сильнейший нейротоксин, вызывающий судороги и сбои в работе сердца. Врачи напоминают: при укусе необходимо в первые две минуты прижечь место горящей спичкой и немедленно обратиться в больницу за сывороткой.

    В прошлом году дачники заметили нашествие ядовитых пауков-ос в Подмосковье.

    Аномально теплая весна дополнительно спровоцировала резкий рост численности агрессивной мошкары в Москве.

    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии

    Раймонд Паулс философски прокомментировал запрет своих песен в Латвии

    Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс философски отнесся к решению парламента Латвии запретить трансляцию восьми его песен на радио.

    Паулс подчеркнул, что намерен продолжать привычный образ жизни, несмотря на происходящие события, передает ТАСС.

    «Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя другое. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю на это со стороны», – заявил автор музыки к хитам Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной.

    Раймонд Паулс также добавил, что не понимает истинных мотивов инициаторов ограничений и возможных последствий подобных решений.

    «Будем жить так, как жили», – подчеркнул композитор.

    Накануне Сейм Латвии запретил транслировать восемь песен композитора из-за исполнения их российскими исполнителями.

    Весной Раймонд Паулс проходил лечение в больнице из-за проблем со здоровьем.

    В январе президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР с 90-летием.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    24 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    @ Yurii Rylchuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара России по выставке БПЛА в пригороде Киева погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, сообщает Defence24.

    Портал Defence24 сообщил, что во время атаки на Киевскую область погиб сотрудник польской компании оборонного сектора, передают СМИ. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве иностранных дел Польши, раскрыв прессе подробности о пострадавших, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Удар пришелся по территории частного полигона, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo. Организатором встречи выступила Украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA.

    Выставка была посвящена презентации технологий для украинских военных. На ней присутствовали представители промышленности и технологических компаний. Всего жертвами атаки стали десять человек.

    Ранее российские военные атаковали выставку беспилотников под Киевом. Украинский совет оружейников подтвердил поражение места проведения мероприятия.

    Прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых.

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    25 июля 2026, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом

    Военный эксперт Перенджиев: Удар России приведет к задержке поставок дронов ВСУ

    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российский удар по выставке дронов под Киевом приведет к серьезной задержке поставок и модернизации украинских беспилотников, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. О поражении выставки дронов, где присутствовали ведущие украинские разработчики и производители дронов, накануне сообщило Минобороны.

    «Ситуация вокруг удара по выставке дронов в Киеве гораздо глубже, чем просто военный успех. Здесь вскрылся целый клубок внутренних противоречий, который заставляет взглянуть на этот инцидент не как на разовый тактический успех, а как на симптом системного кризиса в управлении оборонным комплексом Украины», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России.

    По его словам, точность и оперативность работы российских военных, безусловно, впечатляют, но полного срыва производства дронов типа «Лютый» или «Бобер», которые используются для нанесения ударов вглубь территории России, все-таки не произойдет.

    «Какая-то часть конструкторов и заместителей руководителей всегда остается в живых. Кадровая восполняемость там есть. Однако задержка поставок и модернизации дронов будет серьезной, и связана она не только с гибелью людей. Уничтожена сама презентационная площадка. Теперь для продажи и обмена опытом придется заново искать образцы, восстанавливать выставочные экземпляры, переоформлять бюрократические права подписей на новых лиц. И самое главное – выставку точно придется переносить за границу, потому что внутри Украины после такого удара устраивать сходки никто не рискнет. Это время, это логистика, неизбежное отставание от графика», – рассуждает Перенджиев.

    Страх повторных ударов со стороны России среди украинского руководства и военных парализует централизованный обмен опытом.

    «Но перед организаторами теперь стоит дилемма, которую не решить простым переносом выставки в Европу. Им жизненно необходимо вычислить «засланного казачка» в своих рядах. Потому что даже в Чехии или где-то еще могут повториться взрывы, которые потом удобно списать на «русских диверсантов», а на деле это будет продолжением теневого передела рынка», – предположил спикер.

    По мнению Перенджиева, украинский кризис, помимо геополитики, имеет мощнейшую криминально-теневую экономическую основу. «Это не только незаконный оборот оружия, о котором молчит созданный в Молдавии якобы «центр контроля», но и наркотрафик, и торговля органами. Пока идет война – «куется железо» и делаются состояния. Именно поэтому ни о какой сдержанности с нашей стороны речи идти не может. Удары по нашей гражданской инфраструктуре не ослабнут, а скорее, усилятся в качестве «акций возмездия». Киеву выгодно продолжение боевых действий любой ценой, и этот удар по выставке они попытаются использовать для эскалации, а не для прекращения террора», – полагает собеседник.

    В самом проведении выставки также просматривается классическая схема «криминальный ход на крови».

    «Судя по всему, внутри самой системы – назовем это «пауками в банке» – созрел заговор. Информацию о времени и месте проведения выставки слили целенаправленно, причем, вероятно, «конкуренты» Зеленского в среде теневого оборонного бизнеса. Зачем? Чтобы подвести объект под российский удар и списать на него то, чего на площадке никогда не было. В документах могли числиться сотни дорогостоящих дронов и образцов техники, а по факту выставлялась лишь малая часть. Разница осела в карманах… То, что Зеленский заговорил об уголовных делах, лишь подтверждает: в его команде понимают, что их банально «обули» свои же», – предположил эксперт.

    Накануне Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этот момент на площадке проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства.

    В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    На данный момент прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых. Среди погибших оказалась Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении госохраны Украины. Также известно о гибели сотрудника польской оборонной компании. Украинские СМИ также сообщали о смерти полковника Эдуарда Сиренко – сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины. В 2018 году его задерживали по делу о создании ОПГ, при этом на тот момент времени украинские журналисты называли его бывшим работником СБУ.

    Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

    Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что выставка проводилась на полигоне в Бучанском районе Киевской области. Он отметил, что общался с генеральным прокурором Русланом Кравченко и по факту произошедшего уже зарегистрированы уголовные производства.

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    25 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев

    Ветеран ЦРУ Джонсон назвал историческую память главным отличием граждан России

    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Историческая память и опора на традиции – главное, что отличает россиян от американцев, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Бывший сотрудник американской разведки Ларри Джонсон выделил ключевые особенности характера граждан России, передает РИА «Новости». По мнению эксперта, американцам стоит многому поучиться у русского народа.

    «Мне посчастливилось самому убедиться, что российский менталитет весьма отличается от американского. Опора на традиции, историю, религию – это очень мощные силы, а русские ничего не забывают», – заявил спикер.

    Аналитик также обратил внимание на развитое чувство коллективизма. Он подчеркнул, что россияне всегда ищут возможности для совместной созидательной работы, избегая попыток заработать на обмане окружающих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поддержал поздравление россиян с национальным праздником от госсекретаря США.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил наличие доверия в генетическом коде граждан нашей страны.


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    25 июля 2026, 06:56 • Новости дня
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полномочия Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка продлили еще на четыре года, несмотря на возражения России, США, Израиля и других стран, сообщают информационные агентства по итогам голосования Генассамблеи ООН.

    За продление полномочий Фолькера Тюрка на четыре года проголосовали 144 страны. Против высказались десять государств, среди них Россия, США, Израиль и КНДР, еще 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    Россия предлагала ограничить мандат Тюрка сроком до 31 декабря 2026 года, синхронизировав его с полномочиями действующего генсека Антониу Гутерреша, а США настаивали на переносе голосования. Обе инициативы Генассамблея не поддержала. Против инициативы России проголосовало 71 государство; 19 стран, включая США, поддержали инициативу.

    Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва сожалеет о продлении мандата Тюрка. «Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», – сказал Чумаков.

    По его словам, Тюрк легко выдвигает голословные обвинения в адрес России и не проявляет рвения в расследовании ударов по колледжу в Старобельске, трагедии в Буче, ограничений прав русскоязычного населения за рубежом и преследований Украинской православной церкви, а также давления на каноническое православие, журналистов и правозащитников.

    «Как сказал президент [России Владимир ] Путин, к таким нарушениям ооновские структуры ослепли и оглохли», – добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря.

    За этот пост борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

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    24 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди (внесен в список террористов и экстремистов) опасается за свою жизнь, минимизировав использование мобильной связи и избегая выхода из командных пунктов.

    Главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под псевдонимом Мадьяр (внесен в список террористов и экстремистов), усилил меры личной безопасности, передают СМИ.

    По информации источника в российских силовых структурах, он и его семья находятся под усиленной охраной после возбуждения в России уголовного дела о теракте. Боевик почти не покидает защищенные командные пункты и редко пользуется мобильной связью из-за риска отслеживания местоположения.

    На официальных ресурсах курируемых им подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» с весны 2026 года появились вакансии полиграфологов, аналитиков по безопасности и специалистов по служебным расследованиям. Эксперты полагают, что таким образом ВСУ пытаются выявить нелояльных сотрудников и найти солдат, готовых беспрекословно выполнять преступные приказы.

    Помимо этого, подразделения ищут копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, видеографов и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил, что создатели контента необходимы украинским силам для создания видимости эффективности структуры и распространения фейков.

    В июне генпрокурор Александр Гуцан заявил о заочном пожизненном приговоре Роберту Бровди за организацию массового убийства в Старобельске.

    В конце марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о заочном предъявлении командиру обвинений в террористическом акте в Херсонской области.

    Военный суд приговорил Мадьяра к пожизненному сроку за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.

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    25 июля 2026, 13:02 • Новости дня
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан во время ежегодного выступления обратился к роману Николая Чернышевского «Что делать?», рассуждая о политическом климате в своей стране.

    Выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, Орбан процитировал название известного русского романа, передает РИА «Новости». «И вопрос в том, что же нам делать, чтобы вернуть Венгрии ее форму жизни, чтобы мы, венгры, могли чувствовать себя дома», – заявил он, добавив затем по-русски: «Или: что делать?».

    Политик подчеркнул, что после смены власти жизнь в стране стала определяться из-за рубежа, в частности из Брюсселя, Калифорнии и Польши. Он раскритиковал партию «Тиса» и нового премьер-министра Петера Мадьяра, обвинив их в построении автократического режима. По мнению бывшего главы правительства, избиратели новой власти находятся в состоянии экономической эйфории, не осознавая реального положения дел.

    Орбан также выразил опасение, что действия нынешнего руководства направлены на политическое и физическое уничтожение оппозиционной партии «Фидес». Он предупредил граждан, что подобный произвол властей, не видящих ограничений, может привести к превращению Венгрии в «Венесуэлу без нефтяных запасов», оставив население беззащитным перед государством.

    Ранее Мадьяр предложил Орбану провести очную дискуссию на политическом фестивале в румынском городе Бэиле-Тушнад.

    Бывший глава правительства назвал отстранение президента Тамаша Шуйока началом произвола в стране.

    В июне венгерский парламент принял закон об ограничении сроков пребывания на посту премьера для недопущения возвращения Орбана.

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    24 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что согласен приехать в Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией.

    Украинский политик дал большое интервью американской журналистке Лоре Лумер. Во время беседы обсуждались перспективы урегулирования текущего кризиса и возможные площадки для дипломатических встреч на высшем уровне, передает RT.

    «Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что итоговое решение данного вопроса полностью зависит от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал сложную внутриполитическую обстановку в Киеве. По его словам, такие фигуры, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, будут всячески препятствовать мирному разрешению ситуации.

    Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил о потере Владимиром Зеленским контроля над армией.

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    25 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    При ударе по полигону под Киевом погибла сотрудница госохраны Украины Савицкая
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В результате российского удара по полигону с выставкой БПЛА под Киевом погибла Валентина Савицкая, занимавшая руководящую должность в Управлении государственной охраны Украины, сообщил ее муж Игорь Соловей.

    Савицкая возглавляла центр международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны, пишут украинские СМИ.

    Сам Соловей возглавляет так называемый Центр стратегических коммуникаций Spravdi, созданный при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины. Заявляется, что работа Spravdi направлена на информационное противодействие России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по полигону в Киевской области, где проходил показ ударных дронов.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил удар по полигону в Бучанском районе Киевской области.

    В момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.

    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом.

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    25 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    @ Jaap Arriens/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины вдова военного ВСУ передала сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пакет со взрывчаткой.

    «В Черниговской области вдовы украинских военнослужащих продолжают мстить сотрудникам ТЦК: одна из местных жительниц передала «людоловам», стоящим на блокпосту, пакет из сети быстрого питания с заложенной взрывчаткой», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, сел Студенок, Марьино, Садков, Кияницы, поселка Хотень, Глухова, Катериновки, Толстодубово и Краснополья.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 500 м.

    Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, Новой Сечи, поселке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского. ВСУ дважды пытались контратаковать у Могрицы, но украинские подразделения были уничтожены комплексным огневым воздействием. В Краснопольском районе бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении войска «Севера» расширяют полосу безопасности и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Харькова, Новой Казачьей, Цуповки, Светличного, Рубежного, Радьковки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Черного, Ольховатки, села Хатнее, Липцов, Дергачей и Чугуева.

    Штурмовые подразделения российских войск продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах.

    ВСУ пытаются накапливать резервы в Новой Казачьей, Цуповке, Светличном и Дергачах, однако по пунктам временной дислокации украинских частей отработали российская авиация и расчеты ударных беспилотников, нанеся существенный урон личному составу противника.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 900 м. Стрелковые бои продолжаются в Ивановке, Юрченково, Белом Колодезе, севернее Бакшеевки, около Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои западнее села Петро-Ивановка и в районе Устиновки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 270 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили харьковские Захаровку и Ивашкино.

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    24 июля 2026, 21:22 • Новости дня
    Сломался единственный американский ледокол

    Американский ледокол Healy сломался и потребовал капитального ремонта

    Сломался единственный американский ледокол
    @ U.S. Coast Guard/DoD

    Tекст: Денис Тельманов

    У ледокола Healy выявлена неисправность у побережья штата Вашингтон, после чего его отбуксировали в порт для проведения длительных восстановительных работ.

    Инцидент произошел в этом месяце к северо-западу от города Порт-Анджелес, передает РИА «Новости». В результате происшествия никто не пострадал, однако кораблю требуется серьезное обслуживание.

    «Ледокол береговой охраны США Healy столкнулся с серьезной технической неисправностью во время плавания к северо-западу от города Порт-Анджелес в штате Вашингтон. Пострадавших нет. 13 июля буксиры благополучно доставили судно в порт базирования для расследования инцидента и проведения капитального ремонта», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее президент Дональд Трамп отмечал острую нехватку подобных судов в стране. По словам американского лидера, Соединенные Штаты располагают лишь одним старым ледоколом, тогда как Россия обладает масштабным ледокольным флотом.

    Он также добавил, что попытка американцев построить новый корабль такого класса завершилась неудачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ледокол Healy в 2024 году пострадал из-за сильного пожара. Осенью прошлого года президент Дональд Трамп объявил о планах закупки одиннадцати финских судов.

    Позже американский лидер назвал смехотворным соотношение ледокольных флотов России и США.

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    25 июля 2026, 01:27 • Новости дня
    Умер актер из «Ликвидации» и «Глухаря» Юрий Лопарев
    Умер актер из «Ликвидации» и «Глухаря» Юрий Лопарев
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советский и российский актер Юрий Лопарев скончался в возрасте 73 лет, сообщил его друг и коллега Юрий Гумиров.

    Гумиров рассказал, что у артиста была онкология, однако Лопарев продолжал сниматься в кино и вести активный образ жизни. У Лопарева было много проектов, только в последнее время шесть или семь, что в таком возрасте встречается нечасто, отметил Гумиров.

    «Не любил о болезни думать, поэтому так себя собрал в кучу и побежал дальше – сниматься», – приводит его слова РИА «Новости».

    Юрий Лопарев родился в 1952 году, впервые вышел в кадр в шестилетнем возрасте в фильме «Жажда» и тогда решил стать актером.

    В 1990 году он окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Белоруссии, Молдавии, на Украине, в том числе в Одесском театре кукол.

    С 2006 года жил и работал в Москве. Лопарев снялся более чем в 270 фильмах и сериалах, среди которых «Ликвидация», «Глухарь», «Сделано в СССР», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и другие работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский актер и художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер на 65-м году жизни.

    На 60-м году жизни скончался актер Мастерской Петра Фоменко Евгений Калинцев.

    Актриса театра и кино Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни.

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    25 июля 2026, 11:00 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
    WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
    @ Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон предупредил Украину о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как отмечает WSJ, ранее корпорация Chevron попросила Белый дом повлиять на действия ВСУ в этой акватории, после чего США потребовали от Киева ограничить нападения, передает РИА «Новости».

    «После обсуждений с представителями отрасли администрация Трампа предостерегла Украину от нападений на суда, не принадлежащие России, в Черном море», – говорится в публикации издания.

    Журналисты отмечают, что США рассматривают Каспийский трубопроводный консорциум, неоднократно подвергавшийся атакам со стороны Украины, как важнейший канал поставок казахстанского топлива в Европу. Эта магистраль служит альтернативой российским энергоносителям.

    Нефтепроводная система КТК мощностью 83 млн тонн в год является крупнейшим маршрутом транспортировки сырья из Каспийского региона. Магистраль длиной 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с черноморским побережьем. Среди акционеров консорциума числятся Россия, Казахстан, структуры «Лукойла», СП «Роснефть», ExxonMobil, Chevron и Shell.

    Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский танкер на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Из-за ударов компания временно приостановила прокачку нефти по трубопроводу.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество осудить данные террористические действия.

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