Суд приговорил командира ВСУ к пожизненному сроку за теракт против журналистов
Командующий беспилотными системами ВСУ Роберт Бровди заочно получил пожизненный срок за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.
Второй Западный окружной военный суд вынес заочное решение в отношении командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, передает ТАСС.
Суд признал его виновным в организации террористического акта против сотрудников Первого канала, который был совершен весной 2025 года в Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил заочное обвинение командиру 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Виктору Бровди за теракт при минировании дорог в Курской области.
Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины. Оператор Дмитрий Волков получил ранение в результате этого инцидента.