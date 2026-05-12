Разрешение на оружие в 2026 году: как получить лицензию, где хранить, продление РОХа

Приобретение гражданского оружия возможно только после оформления разрешительных документов. Процедура регулируется федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и контролируется подразделениями лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии.

Виды разрешений на оружие

Для законного владения гражданским оружием оформляются два последовательных документа.

Лицензия на приобретение оружия - документ, дающий право купить определённое количество единиц оружия в лицензированном магазине. Срок действия лицензии на приобретение огнестрельного оружия и патронов к нему составляет 6 месяцев со дня выдачи. По истечении этого срока неиспользованная лицензия подлежит возврату в подразделение ЛРР. Для лицензии на приобретение газового, сигнального оружия и холодного клинкового оружия срок действия составляет 5 лет (ч. 3 ст. 13 ФЗ № 150-ФЗ).

Разрешение на хранение и ношение оружия (РОХа) - документ, подтверждающий законность владения уже приобретённым оружием. Оно выдаётся после регистрации этого оружия в подразделении ЛРР. Срок действия - 5 лет, после чего разрешение подлежит получению на новый срок (с 29.12.2022 в ФЗ «Об оружии» термин «продление» заменён на «выдачу разрешения на новый срок»).

Таким образом, последовательность такова: сначала оформляется лицензия на приобретение, затем покупается оружие, после чего оно регистрируется и владельцу выдаётся РОХа.

Разрешения на оружие в России бывают нескольких видов в зависимости от назначения оружия:

РОХа - разрешение на хранение и ношение оружия (для охотничьего огнестрельного длинноствольного, спортивного, пневматического, а также огнестрельного оружия ограниченного поражения);

РСОа - разрешение на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны (только хранение, без права ношения);

разрешение на хранение и использование - для спортивного оружия в специально отведённых местах;

разрешение на ношение и использование - для охотничьего оружия при осуществлении профессиональной деятельности, связанной с охотой;

РВИ - разрешение на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского и наградного оружия и патронов к нему.

Спортивное оружие выдаётся только спортсменам. Его запрещено применять в целях самообороны, использование разрешается исключительно в специально отведённых для стрельбы местах.

Холодное оружие - ножи, шашки, сабли с длиной клинка более 90 мм и твёрдостью клинка от 42 единиц HRC - отдельного разрешения не требует. В оружейных магазинах такое изделие продаётся гражданам, имеющим действующую лицензию или разрешение на огнестрельное оружие.

Кто имеет право на получение лицензии

Лицензия на приобретение гражданского оружия выдаётся гражданам Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

возраст не менее 21 года (для огнестрельного нарезного оружия и ОООП);

отсутствие оснований, исключающих получение лицензии (см. раздел «Основания для отказа в выдаче лицензии»);

наличие места жительства на территории России;

отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием;

наличие надлежащих условий хранения (оружейный сейф или металлический ящик).

Получить лицензию с 18 лет вправе следующие категории граждан:

прошедшие или проходящие военную службу;

проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские, специальные звания или классные чины юстиции;

занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой;

относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционное хозяйствование;

работники юридических лиц с особыми уставными задачами (например, работники ведомственной охраны, частных охранных организаций).

Также с 18 лет (без ограничений по профессии или службе) разрешено приобретать газовое, сигнальное, охотничье гладкоствольное длинноствольное оружие, а также холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой.

Получить лицензию на боевое или служебное оружие обычные граждане не могут - это право принадлежит исключительно сотрудникам государственных военизированных организаций и юридических лиц с особыми уставными задачами.

Нужно ли разрешение на пневматический пистолет

Вопрос о том, нужно ли разрешение на пневматический пистолет, решается в зависимости от мощности оружия - дульной энергии (в джоулях, Дж).

Согласно Федеральному закону № 150-ФЗ, пневматическое оружие по правовому режиму делится на три категории:

дульная энергия до 3 Дж - не относится к категории оружия, разрешение не требуется, возрастных ограничений по приобретению нет;

дульная энергия от 3 до 7,5 Дж включительно и калибр не более 4,5 мм - приобретается без лицензии, но только лицами, достигшими 18 лет, при предъявлении паспорта;

дульная энергия свыше 7,5 Дж - требует оформления лицензии на приобретение и последующей регистрации.

Большинство серийных пневматических пистолетов, представленных в розничной торговле, обладают дульной энергией до 7,5 Дж и не требуют разрешения. Охотничья пневматика, как правило, превышает этот порог, поэтому на неё оформляется стандартная лицензия.

Хранение пневматики с дульной энергией свыше 7,5 Дж имеет особенности: оружие хранится в незаряженном состоянии, в сейфе или металлическом ящике.

Газовый пистолет: нужна лицензия или нет

Газовый пистолет (пистолет, снаряжаемый патронами с веществами слезоточивого или раздражающего действия) относится к категории гражданского оружия самообороны. На него требуется лицензия - ЛОа (лицензия на приобретение оружия самообороны). Она выдаётся с указанием фамилии, имени, отчества, фотографии и места жительства владельца и действует 5 лет. Одновременно допускается регистрация до 5 единиц оружия данной категории.

Ношение и применение газового пистолета без разрешения влечёт административную или уголовную ответственность.

Газовые баллончики (аэрозольные и иные устройства, снаряжённые слезоточивыми или раздражающими веществами) лицензии не требуют и продаются свободно лицам, достигшим 18 лет.

Лицензия на травматическое оружие

Лицензия на травматическое оружие (огнестрельное оружие ограниченного поражения, ОООП) оформляется в общем порядке через Росгвардию. Травматическое оружие - это оружие, предназначенное для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением, имеющее ограниченное поражающее действие: самозарядные пистолеты, бесствольные устройства, а также револьверы под травматический патрон.

Минимальный возраст для получения лицензии на ОООП - 21 год. Граждане, прошедшие военную службу, или сотрудники организаций с особыми уставными задачами вправе оформить лицензию с 18 лет.

Резиновая пуля травматического патрона имеет невысокую начальную скорость, и энергия выстрела существенно ниже, чем у боевого огнестрельного оружия. Тем не менее применение ОООП строго регламентировано: не допускается стрельба в голову, по женщинам с видимыми признаками беременности, малолетним или инвалидам с видимыми признаками инвалидности (за исключением случаев совершения ими вооружённого либо группового нападения).

После получения лицензии и покупки оружия владелец обязан зарегистрировать его в подразделении ЛРР в течение двух недель.

Лицензия на гладкоствольное оружие

Лицензия на гладкоствольное оружие оформляется в Росгвардии в стандартном порядке при первичном обращении. Гладкоствольное длинноствольное оружие (охотничьи гладкоствольные ружья, в том числе помповые) относится к наиболее распространённой категории гражданского оружия и приобретается в целях охоты или самообороны.

Для охоты дополнительно потребуется охотничий билет единого федерального образца. Одновременно гражданин вправе владеть не более чем 5 единицами гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением случаев, когда оно является объектом коллекционирования).

После 5 лет непрерывного владения гладкоствольным длинноствольным оружием на основании разрешения на его хранение и ношение гражданин вправе подать заявление на получение лицензии на охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом.

Лицензия на огнестрельное оружие (нарезное)

Лицензия на огнестрельное оружие с нарезным стволом (охотничье или спортивное) - наиболее сложная по условиям оформления категория. Обязательное условие - непрерывное владение охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием не менее 5 лет на основании действующего РОХа.

Получить лицензию на огнестрельное нарезное оружие вправе граждане, достигшие 21 года, не имеющие оснований, препятствующих выдаче лицензии, имеющие место жительства в Российской Федерации, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение безопасному обращению с оружием. Медицинские заключения и свидетельство о прохождении проверки знаний обновляются не реже одного раза в 5 лет.

После регистрации нарезного оружия проводится контрольный отстрел; в его протоколе фиксируются характеристики ствола и пули. Этот документ прилагается к РОХа и хранится у владельца.

Основания для отказа в выдаче лицензии

Лицензия на приобретение оружия не выдаётся гражданам, которые:

имеют неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление;

имеют снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление (изменения внесены Федеральным законом от 28.06.2021 № 231-ФЗ и вступили в силу 29.06.2022);

имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление средней тяжести, совершённое с применением (использованием) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых или радиоактивных веществ;

осуждены два и более раза за совершение преступления, независимо от категории тяжести;

освобождены судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа либо по основаниям, не дающим права на реабилитацию (в течение одного года с момента вступления в законную силу решения суда);

подозреваются или обвиняются в совершении преступления;

отбывают наказание за совершённое преступление;

повторно в течение года привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, порядка управления, установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия, за незаконный оборот наркотиков или за нарушение правил охоты;

лишены права на приобретение оружия по решению суда;

не имеют места жительства.

Противопоказания по состоянию здоровья, при которых лицензия не выдаётся, установлены постановлением Правительства РФ от 26.04.2024 № 541 и включают ряд психических расстройств, заболеваний органов зрения, некоторые состояния, связанные с употреблением психоактивных веществ, и другие. Порядок медицинского освидетельствования установлен приказом Минздрава России от 26.11.2021 № 1104н. Медицинское освидетельствование включает осмотр врача-психиатра, врача - психиатра-нарколога, врача-офтальмолога, а также проведение химико-токсикологического исследования на наличие в организме наркотических средств и психотропных веществ.

Документы для получения лицензии на оружие в 2026 году

Для оформления лицензии на приобретение гладкоствольного длинноствольного оружия, ОООП, газового или пневматического оружия (свыше 7,5 Дж) потребуются следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации;

медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (форма № 002-О/у);

медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (форма № 003-О/у);

свидетельство о прохождении подготовки в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и акт проверки знаний (для впервые получающих лицензию);

охотничий билет (при оформлении оружия в целях охоты);

две фотографии размером 3×4 см.

Медицинское освидетельствование проходит в медицинских организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Обе справки действительны в течение 1 года.

Обучение проводится в лицензированных учебных центрах и занимает, как правило, 1 день. По его окончании выдаётся свидетельство о прохождении подготовки и акт проверки знаний.

Алгоритм действий для заявителя

Порядок получения лицензии и последующего оформления РОХа:

Пройти медицинское освидетельствование - получить справки № 002-О/у и № 003-О/у в медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию. Пройти подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием в лицензированном учебном центре - получить свидетельство и акт проверки знаний. Приобрести и установить оружейный сейф или металлический ящик - его наличие и условия хранения проверяет участковый уполномоченный полиции либо сотрудник Росгвардии. Подать заявление на получение лицензии через Единый портал государственных услуг или лично в подразделение ЛРР Росгвардии по месту жительства. Уплатить государственную пошлину. Пройти проверку условий хранения - инспектор подтвердит наличие надлежащих условий хранения, подписав акт проверки наличия условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов. Получить лицензию на приобретение. Срок рассмотрения заявления - не более 30 дней. Купить оружие в лицензированном магазине - продавец делает отметку в лицензии. В течение двух недель после покупки подать документы на регистрацию оружия и получение РОХа в подразделение ЛРР. Госпошлина за выдачу РОХа - 1 000 рублей (для отдельных категорий граждан - 500 рублей).

Сотрудники ЛРР сверяют данные оружия с документами и выдают владельцу справку для его перевозки. РОХа оформляется в течение 14 рабочих дней с момента регистрации заявления и выдаётся сроком на 5 лет.

Рекомендуется позаботиться о наличии оружейного сейфа ещё до подачи заявления - его отсутствие является основанием для отказа в выдаче лицензии.

Размер государственных пошлин в 2026 году

Государственные пошлины при оформлении оружейных документов установлены ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации:

лицензия на приобретение охотничьего огнестрельного, спортивного, гладкоствольного, пневматического оружия (с дульной энергией свыше 7,5 Дж) - 5 000 рублей;

лицензия на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия - 1 000 рублей;

разрешение на хранение и ношение оружия (РОХа) - 1 000 рублей;

для отдельных категорий граждан, перечисленных в п. 5 ст. 333.35 НК РФ, размер пошлины уплачивается с понижающим коэффициентом 0,5.

Оплатить пошлину можно через Единый портал государственных услуг или в банке. При подаче заявления онлайн прикладывать квитанцию не требуется.

Сроки подачи и рассмотрения документов

Лицензия на приобретение оружия - рассматривается не более 30 дней со дня регистрации заявления.

Разрешение на хранение и ношение (РОХа) выдаётся в течение 14 календарных дней ; на регистрацию приобретённого оружия отведено две недели с момента покупки.

Получение разрешения на новый срок - заявление подаётся не позднее чем за месяц до истечения срока действия; рассматривается в течение 14 календарных дней.

Нарушение сроков регистрации оружия или несвоевременное обращение за получением разрешения на новый срок влечёт административную ответственность.

Продление разрешения на оружие

Разрешение на хранение и ношение оружия (РОХа) действует 5 лет. Для получения разрешения на новый срок необходимо обратиться в подразделение ЛРР Росгвардии по месту жительства или подать заявление через Единый портал государственных услуг. Продление через МФЦ не предусмотрено.

При обращении за выдачей разрешения на новый срок предоставляются:

паспорт гражданина Российской Федерации;

медицинские заключения по формам № 002-О/у и № 003-О/у (если они не предоставлялись в подразделение Росгвардии менее 5 лет назад);

паспорт (сертификат) на оружие (с указанием вида, марки, заводского номера, даты изготовления и отметки о контрольном отстреле);

свидетельство о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием (для владельцев ОООП - обязательно не реже одного раза в 5 лет);

охотничий билет (если владелец продлевает разрешение на охотничье оружие).

Государственная пошлина - 1 000 рублей. Начинать подготовку документов рекомендуется не позднее чем за 1–2 месяца до истечения срока действия разрешения.

Оружие, не требующее лицензии в 2026 году

Ряд изделий приобретается гражданами без оформления лицензии:

пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром не более 4,5 мм (приобретается лицами, достигшими 18 лет);

конструктивно сходные с оружием изделия (в том числе пистолеты и револьверы с дульной энергией до 3 Дж);

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряжённые слезоточивыми или раздражающими веществами;

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям государственных стандартов;

сигнальные пистолеты и револьверы калибра до 6 мм;

ножи, не относящиеся к холодному оружию;

луки спортивные с силой натяжения дуги до 27 кгс и арбалеты с силой натяжения до 43 кгс;

списанное (охолощённое) оружие (при условии уведомления Росгвардии о приобретении в двухнедельный срок).

Отсутствие необходимости оформлять лицензию на перечисленные изделия не снимает с владельца ответственности за их безопасное использование и хранение.

Аннулирование разрешения на оружие

Разрешение на хранение и ношение оружия может быть аннулировано Росгвардией. Основания для аннулирования предусмотрены ст. 26 ФЗ «Об оружии»:

возникновение обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии или разрешения;

аннулирование лицензии или разрешения по заявлению самого владельца либо в случае его смерти;

систематическое (не менее двух раз в течение года) нарушение владельцем правил оборота оружия;

возникновение оснований, предусмотренных ч. 20 ст. 13 ФЗ «Об оружии» (в том числе непрохождение медицинского освидетельствования раз в 5 лет);

лишение по решению суда права на охоту или права на приобретение и хранение оружия;

выявление недостоверных сведений, представленных при получении лицензии или разрешения;

иные основания, предусмотренные федеральным законом.

При аннулировании лицензии или разрешения владелец обязан сдать оружие и патроны в подразделение Росгвардии в установленный срок. Несоблюдение этого требования влечёт административную или уголовную ответственность.

Повторно получить разрешение возможно после устранения обстоятельств, ставших основанием для аннулирования. Решение об аннулировании может быть обжаловано в судебном порядке.

Ответственность за нарушение правил оборота оружия

За нарушение правил хранения, ношения и использования оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

По ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами влечёт административный штраф в размере от 500 до 2 000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года.

Незаконное хранение или ношение оружия (ст. 222 УК РФ) наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет, принудительными работами на срок до четырёх лет, арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 80 000 рублей; за квалифицированные составы (организованной группой и др.) предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

По ч. 1 ст. 224 УК РФ небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлёкшее смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом до 100 000 рублей, обязательными или исправительными работами, ограничением свободы или арестом до шести месяцев; если же деяние повлекло смерть двух или более лиц, по ч. 2 ст. 224 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

С 2022 года сотрудники полиции и Росгвардии вправе изымать оружие у граждан, находящихся в состоянии опьянения, без обязательного направления на медицинское освидетельствование - достаточно внешних признаков опьянения.

Условия хранения оружия

Наличие надлежащих условий хранения - обязательное требование для получения любого разрешительного документа на оружие. Оружие хранится в незаряженном состоянии в запирающемся на замок сейфе, металлическом шкафу или ящике из высокопрочных материалов либо деревянном ящике, обитом железом. Патроны допускается хранить отдельно от оружия.

Проверку условий хранения проводят сотрудники Росгвардии. По итогам проверки составляется акт проверки наличия условий, обеспечивающих сохранность оружия и патронов. Без этого акта лицензия не выдаётся.

При смене места жительства необходимо внести соответствующие изменения в разрешительные документы по новому адресу регистрации.