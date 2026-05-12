  Лента новостей
    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    Военный эксперт: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех
    Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    Кремль: Путин занят экономическими вопросами
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    «Страна.ua»: Зеленскому после отставки грозит уголовное дело о коррупции
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    Каллас заявила об отсутствии ускорения европейской оборонки
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    12 мая 2026, 13:40 • Справки

    Лучшие университеты Москвы 2026: куда пойти учиться и как выбрать вуз

    @ Artem Sobolev/news.ru/Global Look Press

    Москва остаётся главным образовательным центром России: более 190 вузов столицы ежегодно принимают абитуриентов со всей страны. В 2026 году условия поступления претерпели ряд изменений. Разбираем, какие университеты Москвы относятся к числу ведущих и на что ориентироваться при выборе.

    Ведущие университеты Москвы в 2026 году

    Ниже перечислены вузы, которые стабильно входят в число лучших по совокупности показателей: востребованность выпускников, уровень научной деятельности, качество приёма и инфраструктура.

    НИУ «Высшая школа экономики»-один из ведущих многопрофильных вузов страны. Основан в 1992 году, в 2009 году получил статус национального исследовательского университета. Более 47 000 студентов, около 60 кафедр и более 20 факультетов: экономика, IT, право, социальные и гуманитарные науки. Есть военный учебный центр и общежитие.

    МГУ имени М. В. Ломоносова-старейший и один из наиболее престижных вузов России, основан в 1755 году. Около 40 факультетов: от естественных и технических до гуманитарных; в составе университета действует факультет космических исследований-подразделение такого профиля уникально для российского высшего образования. Есть военный учебный центр и общежития.

    МФТИ (Московский физико-технический институт)-основан в 1946 году. Специализируется на физике, математике, информационных технологиях и биотехнологиях; из стен института вышли десятки академиков. Средний балл ЕГЭ поступающих-один из самых высоких в стране.

    МГИМО МИД России-основан в 1944 году; признанный лидер в подготовке дипломатов, политологов и специалистов по международным отношениям. Один из наиболее конкурсных вузов Москвы.

    РУДН имени Патриса Лумумбы-основан в 1960 году; многопрофильный вуз, объединяющий студентов из более чем 160 стран. Отличается сильной языковой подготовкой и широким выбором направлений. Военного учебного центра нет.

    Топ вузов Москвы по профилю обучения

    Технические и инженерные специальности

    МГТУ имени Н. Э. Баумана-один из ведущих технических вузов страны. Готовит кадры для оборонной, космической и других высокотехнологичных отраслей; среди партнёров-работодателей-«Ростех» и «Роскосмос». Доступны уникальные программы «Робототехника и комплексная автоматизация» и «Ядерные реакторы и материалы»; возможно одновременное обучение по двум программам с получением двух дипломов.

    МФТИ готовит специалистов в области физики, математики, системного анализа и биотехнологий. Активно развивает новые направления: «Искусственный интеллект в медицине» и «Квантовые вычисления». Из стен института вышли десятки выдающихся учёных и изобретателей.

    НИЯУ МИФИ-национальный исследовательский ядерный университет; специализируется на ядерной энергетике, нанотехнологиях и информационной безопасности. Готовит высококвалифицированных специалистов для атомной промышленности, научных центров и IT-отрасли.

    МАИ (Московский авиационный институт, НИУ) с 1930 года готовит специалистов для авиационной и ракетно-космической промышленности. Сегодня дополнительно представлены IT-направления, природопользование и экология. Активное сотрудничество с предприятиями авиакосмической отрасли обеспечивает выпускникам широкие возможности трудоустройства.

    НИТУ МИСИС-национальный исследовательский технологический университет. Ключевые направления: материаловедение, металлургия, нанотехнологии и информационные технологии. Входит в число ведущих вузов по уровню научно-исследовательской деятельности.

    Экономика, финансы и менеджмент

    НИУ ВШЭ-один из наиболее сильных вузов в области экономики, аналитики и IT-направлений в экономике. Активно внедряет практико-ориентированные программы, привлекает ведущих специалистов отрасли. Обеспечивает студентам доступ к международным исследованиям и стажировкам.

    РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)-один из крупнейших вузов страны по числу программ. Специализируется на подготовке управленческих кадров для государственного и муниципального сектора, бизнеса и некоммерческих организаций.

    РЭУ имени Г. В. Плеханова-старейший экономический вуз России. Специализируется на прикладных программах в области торговли, финансов и менеджмента. Студенческий бизнес-инкубатор и центр инноваций, входящие в состав вуза, предоставляют дополнительные возможности для практической подготовки.

    Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации-профильный вуз для подготовки специалистов в области банковского дела, налогообложения, страхования и финансовых технологий. Студенты получают как теоретическую базу, так и практические навыки, необходимые для работы в финансовом секторе.

    ГУУ (Государственный университет управления) специализируется на практико-ориентированной подготовке управленцев для различных отраслей экономики. Тесное взаимодействие с работодателями позволяет студентам получить реальный опыт ещё в период обучения.

    Медицина и биотехнологии

    Первый МГМУ имени И. М. Сеченова-один из старейших и наиболее авторитетных медицинских вузов страны. Готовит специалистов по лечебному делу, стоматологии и фармации, а также развивает перспективные направления: биотехнологии, биоинженерию и биоинформатику.

    РНИМУ имени Н. И. Пирогова (Российский национальный исследовательский медицинский университет)-один из крупнейших медицинских вузов Москвы. Готовит врачей, фармацевтов, клинических психологов; активно ведёт научную деятельность в области онкологии, кардиологии и неврологии.

    МГМСУ имени А. И. Евдокимова (Московский государственный медико-стоматологический университет)-ведущий вуз в области стоматологии и медицины; единственный в России университет, в названии которого закреплён стоматологический профиль подготовки.

    РУДН: медицинский институт обеспечивает подготовку по лечебному делу, педиатрии и стоматологии с сильным языковым компонентом. Часть выпускников впоследствии трудоустраивается в международных медицинских организациях.

    МИФИ в рамках биомедицинского направления ведёт подготовку специалистов на стыке ядерной физики и медицины: радиационная медицина, медицинская физика, ядерная диагностика и радиотерапия.

    Международные отношения и право

    МГИМО МИД России-признанный лидер в подготовке дипломатов, международников и специалистов по мировой экономике. Предлагает углублённое изучение нескольких иностранных языков, включая редкие. Выпускники традиционно востребованы в МИД, международных организациях и крупных корпорациях.

    МГЮА имени О. Е. Кутафина-ведущий юридический вуз страны, основан в 1931 году. Включает 38 кафедр и три филиала-Оренбургский институт, Северо-Западный институт (Вологда) и Волго-Вятский институт (Киров). Предлагает программы всех уровней: от бакалавриата до докторантуры. Готовит юристов широкого профиля и по узким специализациям.

    МГУ имени М. В. Ломоносова (юридический факультет)-один из старейших юридических факультетов страны. Обеспечивает фундаментальную правовую подготовку по гражданскому, уголовному, конституционному и международному праву.

    РУДН готовит специалистов по международным отношениям с акцентом на языковую подготовку и знание специфики ведения дел в различных регионах мира; развито международное сотрудничество.

    НИУ ВШЭ (факультет права и факультет мировой экономики и мировой политики)-сочетает академическую строгость с прикладными навыками; развитое взаимодействие с юридическими фирмами и аналитическими центрами даёт студентам доступ к стажировкам уже с первых курсов.

    Гуманитарные и социальные науки

    МГУ имени М. В. Ломоносова-широкий выбор гуманитарных факультетов: философский, исторический, филологический, факультеты психологии и социологии и другие. Сильная академическая традиция, доступ к крупнейшим научным библиотекам и архивам страны.

    НИУ ВШЭ-развитые программы по социологии, культурологии, медиакоммуникациям, лингвистике и востоковедению. Практико-ориентированный подход: работа в исследовательских лабораториях и аналитических центрах непосредственно в период учёбы.

    РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет)-один из крупнейших гуманитарных вузов страны. Специализируется на истории, архивном деле, документоведении, культурологии и лингвистике. Является признанным центром гуманитарных исследований.

    МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет)-профильный вуз в области иностранных языков, лингвистики и перевода. Предлагает подготовку более чем по 40 языкам мира; выпускники востребованы в дипломатии, международном бизнесе и переводческой деятельности.

    РУДН: многонациональная среда и работа с иностранными студентами создают уникальные условия для изучения языков, культур и социальных процессов. Факультеты гуманитарных и социальных наук ориентированы на межкультурную коммуникацию и международное сотрудничество.

    Сроки поступления в вузы Москвы в 2026 году

    Приёмная кампания 2026 года проходит по единому федеральному графику. Ключевые даты для поступающих на бюджет по результатам ЕГЭ:

    • 20 июня-начало приёма документов.

    • 10 июля-завершение приёма документов от тех, кто сдаёт вступительные испытания вуза.

    • 25 июля-завершение приёма документов по результатам ЕГЭ (без дополнительных испытаний).

    • 27 июля-публикация конкурсных списков.

    • 1 августа-завершение приёма согласий на зачисление (приоритетный этап).

    • 3 августа-издание приказов о зачислении (приоритетный этап).

    • 5 августа-завершение приёма согласий (основной этап).

    • 9 августа-издание приказов о зачислении (основной этап).

    • 28 августа-итоговые приказы о зачислении.

    Для платного обучения приём документов продолжается до 20 сентября.

    В 2026 году действительны результаты ЕГЭ 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов.

    Ключевые изменения приёмной кампании 2026 года

    Подача документов. С 2026 года подача заявлений через личные кабинеты на сайтах отдельных вузов федеральными правилами не предусмотрена как основной канал. Документы принимаются через сервис «Поступление в вуз онлайн», лично или по почте. Допускается выбор до пяти вузов, в каждом-до пяти специальностей с указанием приоритета.

    Целевой приём. Квоты целевых мест устанавливаются Правительством Российской Федерации под конкретных заказчиков. Это снижает число невостребованных мест и повышает прозрачность зачисления.

    Платный приём. Минобрнауки ввело регулирование для 46 направлений: количество платных мест не должно превышать среднее число поступивших на платной основе за предыдущий год. Если в 2025 году средний балл ЕГЭ на платном отделении по специальности составил менее 50 баллов за один предмет, платные места на неё в 2026 году не выделяются.

    Олимпиадники. Право на зачисление без вступительных испытаний (БВИ) сохраняется для победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; срок действия диплома-четыре года. В ведущих вузах на приоритетное зачисление, как правило, претендуют только победители. Перечень признаваемых олимпиад необходимо уточнять в правилах приёма на сайте конкретного вуза.

    МГУ имени М. В. Ломоносова устанавливает дополнительные вступительные испытания по профильным предметам для большинства специальностей независимо от результатов ЕГЭ.

    Как выбрать вуз в Москве: практические критерии

    При сравнении университетов Москвы рекомендуется учитывать:

    • Проходные баллы за предыдущие годы.

    • Стоимость платного обучения.

    • Количество бюджетных мест.

    • Наличие общежития и военного учебного центра.

    • Партнёрства с работодателями и программы стажировок.

    • Возможность академического обмена и уровень языковой подготовки.

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

