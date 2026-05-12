Лучшие университеты Москвы 2026: куда пойти учиться и как выбрать вуз

Ведущие университеты Москвы в 2026 году

Ниже перечислены вузы, которые стабильно входят в число лучших по совокупности показателей: востребованность выпускников, уровень научной деятельности, качество приёма и инфраструктура.

НИУ «Высшая школа экономики»-один из ведущих многопрофильных вузов страны. Основан в 1992 году, в 2009 году получил статус национального исследовательского университета. Более 47 000 студентов, около 60 кафедр и более 20 факультетов: экономика, IT, право, социальные и гуманитарные науки. Есть военный учебный центр и общежитие.

МГУ имени М. В. Ломоносова-старейший и один из наиболее престижных вузов России, основан в 1755 году. Около 40 факультетов: от естественных и технических до гуманитарных; в составе университета действует факультет космических исследований-подразделение такого профиля уникально для российского высшего образования. Есть военный учебный центр и общежития.

МФТИ (Московский физико-технический институт)-основан в 1946 году. Специализируется на физике, математике, информационных технологиях и биотехнологиях; из стен института вышли десятки академиков. Средний балл ЕГЭ поступающих-один из самых высоких в стране.

МГИМО МИД России-основан в 1944 году; признанный лидер в подготовке дипломатов, политологов и специалистов по международным отношениям. Один из наиболее конкурсных вузов Москвы.

РУДН имени Патриса Лумумбы-основан в 1960 году; многопрофильный вуз, объединяющий студентов из более чем 160 стран. Отличается сильной языковой подготовкой и широким выбором направлений. Военного учебного центра нет.

Топ вузов Москвы по профилю обучения

Технические и инженерные специальности

МГТУ имени Н. Э. Баумана-один из ведущих технических вузов страны. Готовит кадры для оборонной, космической и других высокотехнологичных отраслей; среди партнёров-работодателей-«Ростех» и «Роскосмос». Доступны уникальные программы «Робототехника и комплексная автоматизация» и «Ядерные реакторы и материалы»; возможно одновременное обучение по двум программам с получением двух дипломов.

МФТИ готовит специалистов в области физики, математики, системного анализа и биотехнологий. Активно развивает новые направления: «Искусственный интеллект в медицине» и «Квантовые вычисления». Из стен института вышли десятки выдающихся учёных и изобретателей.

НИЯУ МИФИ-национальный исследовательский ядерный университет; специализируется на ядерной энергетике, нанотехнологиях и информационной безопасности. Готовит высококвалифицированных специалистов для атомной промышленности, научных центров и IT-отрасли.

МАИ (Московский авиационный институт, НИУ) с 1930 года готовит специалистов для авиационной и ракетно-космической промышленности. Сегодня дополнительно представлены IT-направления, природопользование и экология. Активное сотрудничество с предприятиями авиакосмической отрасли обеспечивает выпускникам широкие возможности трудоустройства.

НИТУ МИСИС-национальный исследовательский технологический университет. Ключевые направления: материаловедение, металлургия, нанотехнологии и информационные технологии. Входит в число ведущих вузов по уровню научно-исследовательской деятельности.

Экономика, финансы и менеджмент

НИУ ВШЭ-один из наиболее сильных вузов в области экономики, аналитики и IT-направлений в экономике. Активно внедряет практико-ориентированные программы, привлекает ведущих специалистов отрасли. Обеспечивает студентам доступ к международным исследованиям и стажировкам.

РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)-один из крупнейших вузов страны по числу программ. Специализируется на подготовке управленческих кадров для государственного и муниципального сектора, бизнеса и некоммерческих организаций.

РЭУ имени Г. В. Плеханова-старейший экономический вуз России. Специализируется на прикладных программах в области торговли, финансов и менеджмента. Студенческий бизнес-инкубатор и центр инноваций, входящие в состав вуза, предоставляют дополнительные возможности для практической подготовки.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации-профильный вуз для подготовки специалистов в области банковского дела, налогообложения, страхования и финансовых технологий. Студенты получают как теоретическую базу, так и практические навыки, необходимые для работы в финансовом секторе.

ГУУ (Государственный университет управления) специализируется на практико-ориентированной подготовке управленцев для различных отраслей экономики. Тесное взаимодействие с работодателями позволяет студентам получить реальный опыт ещё в период обучения.

Медицина и биотехнологии

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова-один из старейших и наиболее авторитетных медицинских вузов страны. Готовит специалистов по лечебному делу, стоматологии и фармации, а также развивает перспективные направления: биотехнологии, биоинженерию и биоинформатику.

РНИМУ имени Н. И. Пирогова (Российский национальный исследовательский медицинский университет)-один из крупнейших медицинских вузов Москвы. Готовит врачей, фармацевтов, клинических психологов; активно ведёт научную деятельность в области онкологии, кардиологии и неврологии.

МГМСУ имени А. И. Евдокимова (Московский государственный медико-стоматологический университет)-ведущий вуз в области стоматологии и медицины; единственный в России университет, в названии которого закреплён стоматологический профиль подготовки.

РУДН: медицинский институт обеспечивает подготовку по лечебному делу, педиатрии и стоматологии с сильным языковым компонентом. Часть выпускников впоследствии трудоустраивается в международных медицинских организациях.

МИФИ в рамках биомедицинского направления ведёт подготовку специалистов на стыке ядерной физики и медицины: радиационная медицина, медицинская физика, ядерная диагностика и радиотерапия.

Международные отношения и право

МГИМО МИД России-признанный лидер в подготовке дипломатов, международников и специалистов по мировой экономике. Предлагает углублённое изучение нескольких иностранных языков, включая редкие. Выпускники традиционно востребованы в МИД, международных организациях и крупных корпорациях.

МГЮА имени О. Е. Кутафина-ведущий юридический вуз страны, основан в 1931 году. Включает 38 кафедр и три филиала-Оренбургский институт, Северо-Западный институт (Вологда) и Волго-Вятский институт (Киров). Предлагает программы всех уровней: от бакалавриата до докторантуры. Готовит юристов широкого профиля и по узким специализациям.

МГУ имени М. В. Ломоносова (юридический факультет)-один из старейших юридических факультетов страны. Обеспечивает фундаментальную правовую подготовку по гражданскому, уголовному, конституционному и международному праву.

РУДН готовит специалистов по международным отношениям с акцентом на языковую подготовку и знание специфики ведения дел в различных регионах мира; развито международное сотрудничество.

НИУ ВШЭ (факультет права и факультет мировой экономики и мировой политики)-сочетает академическую строгость с прикладными навыками; развитое взаимодействие с юридическими фирмами и аналитическими центрами даёт студентам доступ к стажировкам уже с первых курсов.

Гуманитарные и социальные науки

МГУ имени М. В. Ломоносова-широкий выбор гуманитарных факультетов: философский, исторический, филологический, факультеты психологии и социологии и другие. Сильная академическая традиция, доступ к крупнейшим научным библиотекам и архивам страны.

НИУ ВШЭ-развитые программы по социологии, культурологии, медиакоммуникациям, лингвистике и востоковедению. Практико-ориентированный подход: работа в исследовательских лабораториях и аналитических центрах непосредственно в период учёбы.

РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет)-один из крупнейших гуманитарных вузов страны. Специализируется на истории, архивном деле, документоведении, культурологии и лингвистике. Является признанным центром гуманитарных исследований.

МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет)-профильный вуз в области иностранных языков, лингвистики и перевода. Предлагает подготовку более чем по 40 языкам мира; выпускники востребованы в дипломатии, международном бизнесе и переводческой деятельности.

РУДН: многонациональная среда и работа с иностранными студентами создают уникальные условия для изучения языков, культур и социальных процессов. Факультеты гуманитарных и социальных наук ориентированы на межкультурную коммуникацию и международное сотрудничество.

Сроки поступления в вузы Москвы в 2026 году

Приёмная кампания 2026 года проходит по единому федеральному графику. Ключевые даты для поступающих на бюджет по результатам ЕГЭ:

20 июня-начало приёма документов.

10 июля-завершение приёма документов от тех, кто сдаёт вступительные испытания вуза.

25 июля-завершение приёма документов по результатам ЕГЭ (без дополнительных испытаний).

27 июля-публикация конкурсных списков.

1 августа-завершение приёма согласий на зачисление (приоритетный этап).

3 августа-издание приказов о зачислении (приоритетный этап).

5 августа-завершение приёма согласий (основной этап).

9 августа-издание приказов о зачислении (основной этап).

28 августа-итоговые приказы о зачислении.

Для платного обучения приём документов продолжается до 20 сентября.

В 2026 году действительны результаты ЕГЭ 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026 годов.

Ключевые изменения приёмной кампании 2026 года

Подача документов. С 2026 года подача заявлений через личные кабинеты на сайтах отдельных вузов федеральными правилами не предусмотрена как основной канал. Документы принимаются через сервис «Поступление в вуз онлайн», лично или по почте. Допускается выбор до пяти вузов, в каждом-до пяти специальностей с указанием приоритета.

Целевой приём. Квоты целевых мест устанавливаются Правительством Российской Федерации под конкретных заказчиков. Это снижает число невостребованных мест и повышает прозрачность зачисления.

Платный приём. Минобрнауки ввело регулирование для 46 направлений: количество платных мест не должно превышать среднее число поступивших на платной основе за предыдущий год. Если в 2025 году средний балл ЕГЭ на платном отделении по специальности составил менее 50 баллов за один предмет, платные места на неё в 2026 году не выделяются.

Олимпиадники. Право на зачисление без вступительных испытаний (БВИ) сохраняется для победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников; срок действия диплома-четыре года. В ведущих вузах на приоритетное зачисление, как правило, претендуют только победители. Перечень признаваемых олимпиад необходимо уточнять в правилах приёма на сайте конкретного вуза.

МГУ имени М. В. Ломоносова устанавливает дополнительные вступительные испытания по профильным предметам для большинства специальностей независимо от результатов ЕГЭ.

Как выбрать вуз в Москве: практические критерии

При сравнении университетов Москвы рекомендуется учитывать: