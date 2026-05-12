Замглавы МВД Британии покинула пост в знак протеста

Филлипс ушла с поста замглавы МВД Британии в знак протеста против политики Стармера

Tекст: Тимур Шайдуллин

Джесс Филлипс покинула пост заместителя министра внутренних дел Британии в знак протеста против политики премьер-министра Кира Стармера, передает ТАСС. В письме, адресованном Стармеру, Филлипс заявила: «Я хочу, чтобы лейбористское правительство работало. Как и всегда я буду стремиться, чтобы оно было успешным и популярным. Однако я не вижу тех изменений, которые, как мне кажется, ждет вся страна. Поэтому я не могу продолжать занимать пост замминистра при нынешнем руководстве».

Ранее 12 мая также ушла в отставку Миатта Фанбулле, занимавшая пост заместителя министра жилищного строительства, сообществ и местных органов власти. Обе чиновницы выразили несогласие с курсом Стармера, усилив кризис в лейбористском кабинете.

Политический кризис в Британии обострился после провальных для Лейбористской партии местных выборов, состоявшихся 7 мая. По итогам голосования партия утратила контроль над парламентом Уэльса и лишилась 1,4 тыс. мест в различных законодательных органах Англии.

Стармер признал ответственность за неудачу, однако отказался покидать посты лидера партии и премьер-министра. За последние сутки более 80 депутатов Палаты общин от лейбористов публично призвали его к отставке, опасаясь дальнейшего падения рейтинга партии накануне всеобщих выборов, которые должны пройти не позднее августа 2029 года.

Несколько помощников министров также подали в отставку 11 мая. Однако после заседания правительства утром 12 мая глава Минтруда и пенсий Пэт Макфэдден сообщил, что отставка Стармера не обсуждалась. Фракция лейбористов в Палате общин насчитывает 403 из 650 депутатов.

