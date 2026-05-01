Мендель: Украинские политики захотели объявить импичмент Зеленскому

Tекст: Валерия Городецкая

«Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленскому», – написала она в соцсетях, передает РИА «Новости».

Мендель подчеркнула, что «война – единственный фактор, удерживающий Зеленского у власти и приносящий ему доход». По ее словам, ближайшее окружение президента получает от конфликта огромную прибыль, а простые украинцы гибнут ради обогащения власти.

Она также обратила внимание на то, что западные СМИ вместо серьезного анализа уровня коррупции на Украине публикуют лишь положительные материалы о беспилотниках и хвалебные отзывы о Зеленском. Мендель считает, что разрыв между реальным положением дел на Украине и тем, как это подается в западных медиа, стал слишком большим, и его необходимо преодолеть.

Напомним, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли в 2024 году. При этом он остается главой государства в глазах западных партнеров, а система власти на Украине выполняет все его указания.

Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.