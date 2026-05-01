Четверо детей погибли в массовом ДТП под Екатеринбургом

Tекст: Елизавета Шишкова

Еще одна девочка-подросток и двое взрослых получили травмы и были госпитализированы, передает ТАСС.

«Водитель автомобиля Renault, двигаясь в сторону Верхней Пышмы с небезопасной скоростью и в условиях дождя, не справился с управлением, потерял контроль над управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota, после чего Renault откинуло на грузовой автомобиль MAN с полуприцепом, а затем – на автомобиль Opel, после чего Renault воспламенился», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, все погибшие находились в автомобиле Renault, в котором ехали пять человек. Личности жертв сейчас устанавливает полиция. Выжившая 15-летняя пассажирка доставлена в девятую детскую городскую больницу в тяжелом состоянии. В Toyota ехали 35-летний мужчина и 36-летняя женщина, они госпитализированы в 36-ю городскую больницу Екатеринбурга для оказания медицинской помощи.

