При ДТП с грузовиком в Пензенской области погибли трое детей и женщина
По предварительным данным, 14 апреля около 18 часов на 767-м км Федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ», сообщили в прокуратуре региона.
«В результате ДТП женщина–водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и три несовершеннолетних пассажира легкового транспортного средства от полученных травм скончались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.
По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Кроме того, прокуратура Кузнецкого района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, чтобы установить обстоятельства, причины и условия происшествия.
