При ДТП с грузовиком в Пензенской области погибли трое детей и женщина

Текст: Катерина Туманова

«В результате ДТП женщина–водитель автомобиля «ВАЗ-2112» и три несовершеннолетних пассажира легкового транспортного средства от полученных травм скончались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Кроме того, прокуратура Кузнецкого района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, чтобы установить обстоятельства, причины и условия происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения Lada с трактором в Татарстане погибли четыре человека. Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека. На востоке Москвы авто с пассажирами врезалось в отбойник и рухнуло в канаву.