Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».
Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
Иран уничтожил американский многоцелевой дрон MQ-1 Predator, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.
КСИР заявило, что беспилотник вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, «но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
По данным иранских военных, американский дрон нарушил воздушное пространство страны с целью совершения враждебных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщает, что в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены.
На днях иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9 над акваторией Персидского залива.