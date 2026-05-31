Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем

Гросси: Удар по ЗАЭС ставит под угрозу соблюдение принципов ядерной безопасности
Удар по машинному залу Запорожской атомной электростанции создает серьезную угрозу для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.ф
«Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов», – заявил руководитель МАГАТЭ.
В официальном сообщении организации отмечается, что атаки беспилотников на ядерные объекты недопустимы. Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по таким критически важным сооружениям равносильно игре с огнем. Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможной поломки турбогенератора.
Специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра поврежденного помещения.