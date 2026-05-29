    Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 21:10 • В мире

    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Вместо пехоты сдерживать наступление российских войск должны наземные роботы, провозглашают в Киеве. Именно так, по задумке украинского руководства, должны быть решены проблема нехватки личного состава и скандалы с насильственной «бусификацией». Боевые действия с помощью воздушных роботов-беспилотников на Украины освоили – но получится ли сделать то же самое на земле?

    На Украине обсуждают перспективу хотя бы частичной замены личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения боевыми роботами. Гендиректор украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк заявил изданию TWZ, что наказ Зеленского изготовить в 2026 году для ВСУ 50 тыс. наземных дронов будет выполнен. И данные устройства будут способны взять на себя множество функций: не только логистических, эвакуационных и инженерных, как сейчас, но и штурмовые, разведывательные, и даже решать задачи ПВО.

    Тут можно вспомнить, что еще в ноябре 2025 года глава украинского Центра поддержки аэроразведки и проекта Victory Drones Мария Берлинская заявляла: ситуация на фронте с пехотой у ВСУ настолько критична, что фронт неизбежно рухнет, если срочно не использовать в массовом порядке наземные роботизированные комплексы (НРК) как замену украинским боевикам.

    По ее мнению, утверждения, что «воевать без пехоты невозможно» и «роботы не заменят людей», безнадежно устарели, и места пехотинцев должны занять НРК. Предполагалось, что это будут роботы, оснащенные турелями с пулеметами и гранатометами, камерами, микрофонами и многоканальными системами управления огнем, способные поражать дроны и живую силу противника, вести разведку.

    Обслуживать их должны другие роботы - специальные логистические дроны, которые будут перезаряжать вооружение и менять разряженные батареи. Все комплексы – как наземные, так и воздушные – будут связаны единой системой ситуационной осведомленности, позволяющей осуществлять обмен данными и управление каждым ее участником.

    Возможно, в какой-то перспективе боевые действия действительно примут подобный характер. Но насколько вероятна реализация данных планов прямо сейчас, да еще и в стране с разрушенной промышленной базой и фактически отсутствующим бюджетом?

    Идущие на Украине боевые действия уже де-факто являются войной роботов (дистанционно управляемого оружия), вот только роботы действуют главным образом в воздухе. FPV-беспилотники стали главным средством поражения тактического уровня. Они полностью изменили характер боевых действий, вынудив радикально сократить участие бронетехники.

    Этот опыт не позволяет просто отмахнуться от планов Берлинской – Гриценюка, несмотря на их кажущуюся фантастичность. Тем более если принять во внимание, что работы с наземными роботизированными платформами – носителями оружия ведутся уже довольно давно. ВПК Китая переходит от испытаний к серийному производству боевых робопсов, способных действовать стаями, атаковать, вести разведку и транспортировать грузы, нести на себе малые ракеты, гранатометы и автоматы.

    Российская оружейная компания Lobaev Arms весной этого года приступила к серийному выпуску нового роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Этой же фирмой еще в 2016 году был создан прототип боевого робота Minirex для городского боя и контртеррористических операций.

    В настоящий момент все большая часть логистических перевозок и эвакуаций раненых и погибших в «мертвой зоне» (территория у ЛБС, находящаяся под полным контролем FPV-дронов противника) по обе стороны от линии фронта происходит с участием наземных роботизированных комплексов. Однако для того, чтобы НРК сумели полностью заменить людей на линии боевого соприкосновения, именно в боевых порядках, необходимо решить ряд серьезных проблем.

    Прежде всего стоит вспомнить, что «революция БПЛА» произошла во многом благодаря ряду недавних изобретений: появлению новых аккумуляторов, новой оптики, новых электронных систем управления. Военное применение малых дронов началось на основе мощной индустрии (преимущественно китайской) гражданских беспилотников и бесчисленного количества комплектующих к ним. Это позволяет собирать беспилотник нужной конфигурации с минимальными затратами и вне серьезной промышленной базы, прямо в войсках. Самое главное в БПЛА – это электронная начинка: контроллер, камера, а силовая установка – четыре электромоторчика, аккумуляторная батарея и рама, напечатанная на 3D-принтере.

    Наземные роботизированные системы нуждаются в гораздо более серьезных и дорогих комплектующих. И мощность им нужна принципиально иная, поскольку действуют они в другой среде. Чтобы перемещаться по пересеченной местности, грунтовым дорогам и городским развалинам, робот должен иметь серьезную ходовую часть и мощную силовую установку. Это, конечно, тоже можно собрать в гараже, но в единичном экземпляре или, в лучшем случае, в качестве мелкосерийной партии. Для массового производства нужна промышленная база.

    Существенным минусом наземных роботов по сравнению с БПЛА является их повышенная уязвимость.

    Скорость передвижения на земле гораздо ниже, перемещается наземный робот только в горизонтальной плоскости, что ограничивает маневренность, имеет значительные габариты, что позволяет поразить его из штатного стрелкового оружия или гранатомета. Снизить уязвимость за счет миниатюризации не получится, поскольку это скажется на грузоподъемности и способности нести вооружение.

    Кроме того, небольшой и легкий комплекс будет иметь очень низкую проходимость – станет вязнуть на мягком грунте, не сможет перебраться через бревно или бордюр. А в условиях распутицы (особенно на грунтах Новороссии и Малороссии) или глубокого снежного покрова он вообще оказывается бесполезен. Более проходим шагающий комплекс, но он слишком дорог и сложен, а густой подлесок может создать проблемы и для него.

    В настоящий момент большая часть наземных платформ является не беспилотными в полном смысле этого слова, а дистанционно-пилотируемыми, управляемыми оператором – как, например, детская игрушка, управляемая по радио или по проводу. Или, например, как НРК MULE, разработанный Lockheed Martin для переноски груза пехотных подразделений, действующих в пешем порядке в условиях пересеченной и труднодоступной местности. Он не нуждался в постоянном контроле оператора, а просто следовал за ним, перевозя тяжести.

    Наземный дрон не сможет самостоятельно реализовать возможности ИИ и, в частности, машинного считывания местности.

    БПЛА, находясь в воздухе, имеет прекрасный обзор и, соответственно, ситуационную осведомленность. Этого не скажешь про НРК, чей обзор ограничен высотой размещения объективов камеры. Иметь в этом случае ориентиры очень непросто, особенно в лесу, на резко пересеченной местности. В этом случае наземный дрон должен дополняться воздушным разведчиком, который и будет его вести или давать картинку оператору. В реальности пехотинец видит больше, чем наземный беспилотник.

    Еще одной серьезной проблемой для НРК является связь. Радиосигнал хорошо распространяется на высоте, где нет физических препятствий, в то время как линии ЛЭП, деревья, холмы, постройки являются естественными помехами для устойчивой связи. Тем более что наземные платформы высотой не более полутора метров, а чаще – значительно меньше, перемещаются среди таких дополнительных препятствий, как канавы, воронки, рытвины, кусты и просто высокая трава. То есть для обеспечения устойчивой связи нужны ретрансляторы.

    Надежная работа НРК без угрозы его потерять ограничена зоной прямой видимости оператора, что делает его доступным для огня стрелкового оружия или автоматического гранатомета противника. Управление по кабелю обеспечивает более надежную связь, однако кабель цепляется за различные препятствия, легко рвется и может быть поврежден.

    Все эти сложности значительно ограничивают варианты боевого применения НРК, тем более что в качестве мобильных ударных систем у них нет никаких серьезных преимуществ перед летающими беспилотниками. И если у ВСУ не получается стабилизировать фронт и остановить наше продвижение с помощью более совершенных и смертоносных FPV-дронов, НРК им не помогут решить эту задачу. И значит, «бусификация» и беспредел ТЦК будут продолжаться.

    Возможно, когда-нибудь мы увидим настоящих боевых наземных роботов, действующих с той же эффективностью, которой обладают FPV-дроны. Но вряд ли этот момент настанет до окончания российской спецоперации на Украине.

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию.

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

