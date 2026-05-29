Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин отметил, что поддерживает дружеские связи с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером и считает его надежным человеком. По словам российского лидера, европейцы при определении возможного переговорщика ЕС с Россией должны сами выбирать руководителей, которые не делают резких заявлений в адрес Москвы, передает РИА «Новости».

«Я, когда назвал фамилию господина Шредера, имел в виду, что это человек, которому можно доверять. Вы понимаете? Ему всякие ярлыки вешают, что он мой друг и так далее. Да, мы с ним дружим. А что здесь скрывать, что здесь плохого? Разве это плохо?» – сказал Путин журналистам по итогам визита в Казахстан.

Глава государства также обратил внимание на то, что инициатива отказа от переговорного процесса исходила именно от Европы, а не от российской стороны. Ранее президент отмечал, что Шредер был бы предпочтительным партнером для диалога между Россией и европейскими странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил упоминание Герхарда Шредера ответом на прямой вопрос журналистов.

Глава МИД Сергей Лавров назвал эту инициативу проверкой Европы на политическую зрелость.

Однако правительство Германии отклонило кандидатуру бывшего канцлера на роль посредника.