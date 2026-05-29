  • Новость часаПутин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В падении дрона в Румынии просматривается провокация Украины
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сообщил о частичном запрете на ввоз узбекских овощей
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    12 комментариев
    29 мая 2026, 20:04 • Новости дня

    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС

    Путин призвал Ереван быстрее провести референдум по ЕАЭС

    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Евразийского экономического союза ожидает от Еревана скорейшего проведения голосования по вопросу дальнейшего геополитического вектора развития республики, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о пожеланиях Евразийского экономического союза к армянской стороне. Российский лидер отметил важность оперативного решения вопроса о будущем статусе в ЕАЭС закавказской республики, передает ТАСС.

    «Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», – заявил президент на пресс-подходе по итогам визита в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.

    Путин пообещал принять любое решение армянского народа.

    До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании республики вступить в Евросоюз.

    28 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Армении начали целенаправленно избавляться от словосочетания «Великая Отечественная война» в государственных бумагах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Руководство Армении последовательно отказывается от использования исторической терминологии в рамках Содружества Независимых Государств, передают «Вести». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на изменение политики Еревана.

    «Еще одно показательное дополнение – Ереван с недавних пор системно вычеркивает из проектов документов СНГ словосочетание «Великая Отечественная война»», – заявила дипломат.

    Захарова усомнилась, что армянское общество осведомлено о подобных действиях своих руководителей. В качестве примера переписывания истории она привела ситуацию в городе Артик, где планируется демонтаж мемориала павшим советским героям.

    По оценке Захаровой, правительство республики не предпринимает никаких шагов для защиты монументов. Она подчеркнула, что подобное бездействие является прямым отражением навязываемых западных нарративов.

    Власти армянского города Артик запланировали демонтаж мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне.

    Известная местная телеведущая Татев Даниелян публично призвала отказаться от использования термина «Отечественная война».

    Российский МИД охарактеризовал подобные инциденты очередной беззастенчивой попыткой переписывания общей истории.

    Комментарии (28)
    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России

    Россельхознадзор заявил о несоответствии продукции АПК Армении требованиям РФ

    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армянскую плодоовощную продукцию в Россельхознадзоре признали не соответствующей российским требованиям, а также стандартам ЕАЭС.

    Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя РФ остается основным рынком ее сбыта, заявили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

    «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», – подчеркнули в ведомстве.

    Там напомнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства, а вопросы госполитики в агросфере передали министерству экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    Глава ведомства Сергей Данкверт заявил о наличии проблем с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, и сообщил о продолжающихся инспекциях на армянских предприятиях.

    Комментарии (15)
    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    Путин предупредил о готовности сравнять с землей атакующих российские базы
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами в Астане, прокомментировал угрозы нападения на отечественные военные объекты.

    Он предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о возможных попытках атаковать базы на территории страны.

    Ранее Путин обвинил западников в поставках беспилотников для ударов по России.

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    Путин сообщил о передаче США обломков атаковавших его резиденцию беспилотников

    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Путин раскритиковал западные СМИ за освещение удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    Долгов: Давление Запада только усиливает дружбу России и Казахстана
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад пытается вбить клин в отношения России со странами Центральной Азии. Но многовековые связи между нашими государствами сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, несмотря на все провокации НАТО, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг началась официальная часть государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

    «Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева стала важным шагом для дальнейшего укрепления дружбы между Россией и Казахстаном. Подписанные соглашения показывают, что сотрудничество двух стран развивается по всем ключевым направлениям, а Астана остается одним из главных наших союзников в Центральной Азии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, отношения с Казахстаном не только сохраняют устойчивость, но и усиливаются на фоне геополитических потрясений. «Мы действуем согласованно и поддерживаем друг друга по ключевым вопросам. Это служит наглядным доказательством того, что наш союз действительно работает даже в условиях внешнего давления», – отметил он.

    Особое значение, подчеркнул Долгов, имеют договоренности о поддержке русского языка в Казахстане. «На данный момент это чувствительная, но крайне важная тема, отражающая уровень доверия между нашими народами. Такие шаги свидетельствуют о взаимном уважении интересов», – добавил эксперт.

    В то же время Запад, по его словам, традиционно пытается оборвать отношения России не только с Казахстаном, но и со всей Центральной Азией. «Это классическое поведение НАТО. Однако после визита Путина видно, что оно разбивается о настоящую дружбу и не приносит ожидаемых результатов», – пояснил собеседник.

    «Многовековые связи, которые сегодня получают новое развитие в рамках ЕАЭС и ОДКБ, невозможно разрушить провокациями НАТО. Тем не менее подобные попытки будут продолжаться, и к ним необходимо относиться внимательно, своевременно реагируя с обеих сторон», – продолжил посол.

    Укрепление союза России и Казахстана, резюмирует Долгов, становится лучшим ответом тем, кто хочет внести раскол между нашими народами. «В этих условиях давление извне только усиливает мотивацию к дальнейшему развитию и укреплению дружбы. Москва и Астана действуют в этом вопросе абсолютно единодушно», – резюмировал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится до 29 мая. В ходе переговоров с казахстанским коллегой он обсудил сотрудничество в энергетике, военной и гуманитарной сферах. По итогам стороны подписали 15 совместных документов. Ключевым из них стало соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции силами Росатома.

    Также в программу визита вошло участие Путина в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего евразийского экономического совета. На этих площадках президент России анонсировал принятие важных интеграционных решений и предложил провести в 2027 году в РФ встречу высокого уровня по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:33 • Новости дня
    Путин: Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам поездки в Казахстан президент России Владимир Путин высказался о будущем членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

    «Разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что в беседах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивал приоритет интересов армянского народа. По его словам, он говорил главе правительства Армении, что все, что хорошо для армян, является приемлемым и хорошим для России, а решение должен принять Ереван, на котором сейчас лежит ответственность за выбор.

    «Я (премьеру Армении) Николу Воваевичу (Пашиняну) говорил – он подтвердит это – я ему сказал: «Все, что хорошо для армян, приемлемо и хорошо для России. Делайте так, как вы считаете нужным, исходя из интересов армянского народа. Вы сейчас у власти, на вас сейчас лежит ответственность за принятие решения. Как вы скажете, так и будет», – сказал российский лидер.

    Российский лидер также отметил, что любые экономические шаги Армении по сближению с Евросоюзом не повредят гуманитарным и политическим связям между двумя странами. Он добавил, что речь идет о чисто экономических вопросах и все возможные решения необходимо тщательно просчитать и внимательно изучить перед принятием.

    Ранее лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз.

    Армения заявила о намерении добросовестно продолжать работу в ЕАЭС.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились во Дворце независимости в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Астане на полях саммита Евразийского экономического союза.

    Переговоры состоялись 29 мая во Дворце независимости Казахстана, где проходили основные мероприятия форума, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество в экономике и обороне.

    В марте лидеры обсудили ускорение реализации союзных договоренностей.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о создании ядерной отрасли в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая по итогам визита в Казахстан, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Астана планируют не просто построить атомную станцию, а запустить полноценную ядерную отрасль.

    Он отметил, что речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выходящем за рамки обычного строительного контракта, передает РИА «Новости».

    «Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, мы привлекаем местные кадры к совместной работе», – подчеркнул глава российского государства.

    Путин также охарактеризовал механизм финансирования строительства АЭС в Казахстане как стандартную международную практику и отдельно указал, что такой проект будет выгоден как Казахстану, так и России.

    Напомним, в ходе визита президента Путина в Астану стороны подписали документы о возведении первой казахстанской атомной электростанции на средства российского государственного экспортного кредита.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия усилила энергетический союз с Казахстаном.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 10:35 • Новости дня
    Кремль не получил ответа Еревана на ограничение ввоза томатов

    Песков заявил об отсутствии реакции Армении на ограничение ввоза томатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный Ереван еще не прокомментировал решение российских властей ввести ограничения на поставки томатов из Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В Кремль пока не поступало официального ответа от армянской стороны по поводу ограничений на поставки помидоров, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет, не приходило», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов в Астане.

    Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки свежих томатов из Армении с 30 мая.

    В ведомстве признали армянскую плодоовощную продукцию не соответствующей российским фитосанитарным требованиям.

    Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил малую долю армянских товаров в общем объеме импорта.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Путин назвал истинную причину кризиса на Украине

    Путин заявил о начале кризиса на Украине из-за попыток присоединения к ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что истоки текущей ситуации на Украине связаны с ее стремлением интегрироваться в Евросоюз.

    «Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС», – отметил глава государства в ходе общения с журналистами по завершении своего визита в Казахстан, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент России Владимир Путин назвал стремление Киева в Евросоюз причиной государственного переворота.

    Позже украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера ФРГ об ассоциированном членстве страны в объединении.

    До этого глава российского государства связал текущую нестабильность в регионе с поддержкой западными странами киевских событий 2014 года.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко кратко обсуждали тему Армении в Астане

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Армении во время встречи на полях евразийского форума в Астане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин и Лукашенко на полях встречи лидеров ЕАЭС в Астане кратко обменялись мнениями по ситуации с Арменией, передает РИА «Новости».

    «Они именно на полях вчера несколько раз поговорили. По Армении краткий обмен мнениями был, но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени», – заявил Песков.

    Представитель Кремля также добавил, что за неформальным обедом участники встречи получили возможность пообщаться достаточно долго.

    В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении вступить в Евросоюз.

    Владимир Путин ранее подчеркивал невозможность одновременного нахождения страны в таможенных зонах ЕС и ЕАЭС. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что попытки Еревана усидеть на двух стульях вредят двусторонним отношениям.

    На ваш взгляд
    Прекратятся ли поставки российского газа в Армению?



    Результаты
    8 комментариев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал несовместимыми процессы интеграции Еревана с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

    Песков исключил решение судьбы участия Армении в ЕАЭС на проходящем саммите в Астане.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Медведев: Власти ЕС в одностороннем порядке вступили в войну с Россией
    Мерц потребовал усиления позиций НАТО на востоке
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации