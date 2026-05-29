Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
Руководство Евразийского экономического союза ожидает от Еревана скорейшего проведения голосования по вопросу дальнейшего геополитического вектора развития республики, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент Владимир Путин сообщил о пожеланиях Евразийского экономического союза к армянской стороне. Российский лидер отметил важность оперативного решения вопроса о будущем статусе в ЕАЭС закавказской республики, передает ТАСС.
«Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», – заявил президент на пресс-подходе по итогам визита в Астану.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.
Путин пообещал принять любое решение армянского народа.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании республики вступить в Евросоюз.