    Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    28 мая 2026, 00:25 • Экономика

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Разворот в ЕС лишит Армению газа
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам.

    МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае, если страна вступит в Евросоюз, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале. Получение этого уведомления в среду подтвердил и МИД Армении.

    В 2013 году Россия и Армения договорились о том, что Москва будет поставлять газ, топливо и алмазы без экспортных пошлин и на льготных ценовых условиях. Армения со своей стороны в обмен на такие условия поставок должна была вступить в ЕАЭС (Евразийский экономический союз, сегодня в него также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан).

    Однако теперь Ереван взял курс на вступление в ЕС, что противоречит обязательствам страны как участника ЕАЭС. В такой ситуации рассчитывать на сохранение льготных поставок углеводородов Армении уже не приходится.

    Москва полностью обеспечивает Армению газом. В 2025 году Газпром экспортировал в республику около 2,7 млрд кубометров топлива – это превышает объем в 2,5 млрд кубометров, предусмотренный контрактом 2013 года. Согласно дополнительному соглашению 2019 года, цена газа для Армении была установлена на уровне 165 долларов за тысячу кубометров. В настоящее время, как отмечал президент России Владимир Путин, стоимость составляет 177 долларов за тысячу кубометров.

    Кроме того, Газпром продолжает инвестировать в энергетическую инфраструктуру Армении. В частности, в 2026–2030 годах компания планирует направить около 400 млн долларов на развитие газотранспортной системы и подземных хранилищ газа республики.

    «Газ в Армению сейчас идет по цене 177,5 долларов за тысячу кубометров. Это, конечно, больше, чем на внутреннем рынке РФ или при поставках в Белоруссию, но в несколько раз ниже текущих спотовых цен в мире», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам» .

    Однако цена для Армении не может быть такой же, как для России и Белоруссии, потому что доставка газа обходится дороже. «Газпром поставляет топливо по минимальной цене без экспортной пошлины, которая составляет 30% рыночной стоимости, плюс доставка. Стоит отметить, что газ идет через территорию Грузии, а платит за этот транзит российская сторона.

    Поэтому Газпром берет белорусскую цену, прибавляет к ней стоимость прокачки и расходы на транзит. Так и получается та самая цена для Армении»,

    – объясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    В случае продолжения курса Армении на евроинтеграцию, стране придется покинуть ЕАЭС. Тогда стоимость российского газа для республики может вырасти на 30% за счет появления экспортной пошлины. Кроме того, непонятно, почему для Армении должна действовать изначально нерыночная цена на газ: если Ереван идет на сближение с ЕС, то и стоимость газа станет для него европейской.

    Сейчас в Европе тысяча кубометров газа стоит около 560 долларов – это в три раза выше нынешней цены для Армении, а в марте цены поднимались до 650 долларов. При этом ЕС переживал периоды, когда тысяча кубометров стоила и несколько тысяч долларов.

    У Газпрома в Армении выкуплена вся газотранспортная система – он поставляет российский газ своей дочерней структуре «Газпром Армения», которая продает его внутренним потребителям по гостарифам.

    «Если Газпром будет продавать газ своей армянской дочке не на льготных условиях, то «Газпром Армения» вынуждена будет требовать от Еревана повышения тарифов на газ как для промышленных потребителей, так и для населения. В противном случае у компании возникнет кассовый разрыв, так как она будет покупать газ дорого, а продавать дешево. А это путь к банкротству. Другой вариант – Армения может субсидировать разницу. На это, по сделанным в стране оценкам, потребуется 400 млн долларов. Однако непонятно, откуда Армения возьмет эти средства», – говорит Игорь Юшков.

    Если Ереван не согласует повышение внутренних тарифов на газ и не найдет средства для компенсации разницы между закупочной и отпускной ценой, то Газпром вынужден будет прекратить физические поставки газа.

    «В ответ на вынужденную остановку поставок российского газа Армения может национализировать компанию «Газпром Армения» и всю газотранспортную систему. После отъема собственности Газпром уже точно больше не сможет поставлять им газ»,

    – говорит эксперт ФНЭБ.

    При этом быстро отказаться от российского газа Еревану будет сложно. «Другим поставщиком газа в Армению сейчас выступает Иран, который теоретически мог бы нарастить поставки, но для этого требуется стабилизация ситуации в самом Иране. Также поставки возможны из Азербайджана, но отношения исторически являются непростыми и контракт тут возможен только по рыночным ценам», – говорит Кауфман.

    При этом Армения в последнее время активно обсуждает возможность замещения российского газа поставками из Азербайджана, в том числе с расчетом на предоставление социальной скидки – по аналогии с условиями, которые действуют для Грузии. Однако эксперты относятся к таким перспективам скептически и считают реализацию подобного сценария маловероятной.

    «Почему Азербайджан продает Грузии газ с социальной скидкой? Потому что Грузия является крупнейшим транзитером азербайджанского газа – через нее проходит весь объем, который идет в Турцию и в Европу, на котором Баку хорошо зарабатывает. Поэтому ему нужно сохранять хорошие отношения с Грузией. А зачем Азербайджану давать льготный газ Армении, которая не является ни страной-транзитером, ни страной, с которой хочется улучшить отношения?», – говорит Юшков.

    Более того, даже для Грузии не весь объем газа Баку продает по льготной цене. По сниженной стоимости поставляются лишь ограниченные объемы, тогда как основная часть газа реализуется по рыночным тарифам, отмечает эксперт.

    К тому же, у Азербайджана нет возможности дополнительно увеличивать добычу, он и так качает в Турцию и Европу по максимуму. «Баку просто нецелесообразно отказываться от продажи газа по полной рыночной цене в Европу, где цены сейчас под 560 долларов за тысячу кубометров, ради Армении, поставляя ей газ по цене ниже 200 долларов. Взамен за такой газовый подарок Баку обязательно что-то потребует от Еревана – существенных политических или даже территориальных уступок», – не исключает Юшков.



    Иранский же газ в Армению поставляется сейчас на обмен. «Иран отдает газ на одну из армянских электростанций, а та возвращает им электроэнергию. Кроме того, на севере Ирана возникает дефицит во время отопительного периода, Тегеран сам ведет переговоры с Газпромом о закупках зимой российского газа. Поэтому получать иранский газ на круглогодичной основе Армения не сможет», – поясняет он.

    Как видно, Армения находится в сложной ситуации с точки зрения замещения российского газа. По словам эксперта, заменить нефтепродукты Еревану будет проще, поскольку их можно доставлять различными способами – железнодорожным транспортом или автоцистернами. В случае же с газом необходима инфраструктура.

    Да и экономика Армении не потянет резко выросшие затраты на топливо. «Если цены на газ повышаются до европейских уровней или становятся хотя бы в два раза выше, то растут не только газовые тарифы для промышленности и населения, но и стоимость электроэнергии, и стоимость отопления. Для энергоемкой промышленности это становится большой проблемой, потому что себестоимость производства повышается. В итоге армянские товары становятся неконкурентоспособными, прежде всего на внешних рынках. В целом снизится и уровень жизни населения. В самой Армении уже посчитали, что в таком случае инфляция раскрутится до 30%. То же самое произошло с Украиной, которая отказалась от российского газа со скидкой в 2015 году», – говорит Игорь Юшков.

    Более того, выход Армении из ЕАЭС подразумевает не только подорожание газа и нефтепродуктов, но и закрытие российских рынков для армянских товаров, а также отмену льготных условий для них. Вернутся пошлины, ужесточится фитосанитарный контроль – страна не может совмещать членство в ЕС и ЕАЭС, как и сохранение беспошлинной торговли с обеими объединениями одновременно.

    В противном случае Армения стала бы транзитным каналом для беспошлинного ввоза европейских товаров в Россию, включая продукцию, конкурирующую с российскими производителями. В этой связи Москва будет вынуждена для защиты внутреннего рынка ввести импортные пошлины, особенно на фоне текущего геополитического противостояния.

