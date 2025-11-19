Как Россия теряет зависимость от мировых цен на нефть

Tекст: Дмитрий Скворцов

«Российская экономика не только демонстрирует устойчивость, но и обеспечивает глубокие структурные изменения. Удвоение номинального ВВП, рекордные темпы роста и снижение зависимости от сырьевого сектора – это самый главный результат нашей работы за последние годы», – заявил вице-премьер Александр Новак.

Несмотря на санкционное давление последних лет, Россия даже нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов – в 2021 году он принес стране 181 млрд долларов, а в 2024-м – 195 млрд. По понятным причинам существенно упали поставки трубопроводного газа, но зато стабильны экспорт угля и основных металлов. Но главное, действительно – растет доля несырьевого экспорта в общих поставках российских товаров за рубеж: с 32,2% в 2022 году до 34,8% в 2024-м. В 2025 году объем несырьевого экспорта, по данным Минпромторга, ожидается на уровне 149,24 млрд долларов.

Самым ярким примером такого успеха является российское сельское хозяйство. Еще каких-то пятнадцать лет назад, в 2010 году экспорт российского продовольствия составлял всего лишь 8,1 млрд долларов. А уже в 2022-м он достиг 41,6 млрд.

Дальнейший рост был более скромным – как из-за проблем, которые пытался доставить российскому зерновому экспорту Запад, так и из-за того, что часть поставок шла в беднейшие страны Африки и Азии по льготным ценам. В 2023 году экспорт продовольствия принес России 43,5 млрд долларов, а в 2024-м – 43–45 млрд. Разброс цифр связан с тем, что оплата поставок осуществлялись в национальных валютах или валютах дружественных России стран, и корректный пересчет в доллары достаточно сложен.

Одновременно происходил масштабный поворот российского продовольственного экспорта от Европы в сторону дружественных стран.

Доля Европы резко снизилась, зато вырос экспорт в Китай, Индию, Турцию, Египет, Иран, Саудовскую Аравию, страны Африки и СНГ. Всего в 2024 году Россия поставляла агропродукцию уже в 160 стран мира.

Структура продовольственного экспорта также стала более сложной: по-прежнему доминируют зерно и растительные масла, но быстро растет доля мяса, молочки, кондитерки, напитков, рыбного филе, готовых пищевых продуктов. И кстати говоря, не так давно Россия стала лидером не только в поставке на мировой рынок пшеницы, но и растительного масла. Наша страна также входит в тройку мировых лидеров по экспорту рыбы.

За 8 месяцев 2025 года экспорт готовой мясной продукции вырос на 19%, поставки макарон – на 25%, мороженого – на 35%, безалкогольных напитков – на 11%, кондитерских изделий – на 7%, сыров и творога – на 19%, вин и крепкого алкоголя – на 30–37%. Все это – продукция с высокой добавленной стоимостью, а география этого роста – не только СНГ, но и Китай, Турция, Саудовская Аравия, Вьетнам, Южная Корея, Алжир, Ангола и другие страны Африки и Азии.

Вторым по значимости несырьевым сектором экспорта стала химическая промышленность, и особенно – удобрения.

Поставки за рубеж российского природного газа снизились, зато растет экспорт удобрений, которые из этого газа создаются – опять-таки пример продажи высокомаржинальных товаров.

В 2024 году Россия продала удобрений за рубеж примерно на 13 млрд долл и заняла более 20–22% мирового экспорта, закрепившись в роли крупнейшего игрока. Переориентация поставок на страны БРИКС, другие страны Азии и Африки, а также наращивание российской доли в мировом экспорте удобрений прослеживались еще до начала СВО. Так поставки удобрений в Бразилию выросли с 1,87 млрд долларов в 2019 году до 3,55 млрд долларов в 2021-м. С 2023 года Бразилия – покупатель российских удобрений номер один (в 2024 году – 4,17 млрд долларов). Кроме других крупнейших покупателей (Индия, Китай), импорт удобрений из РФ наращивают и такие страны, как Таиланд, Мексика, Вьетнам, Бангладеш, Мьянма, Индонезия, Турция.

Самым большим санкционным ударам, однако, подвергся не газовый, а высокотехнологичный промышленный экспорт России. После 2022 года экспорт российской машинотехнической продукции в ЕС сократился на 41%. В США, Великобританию, Канаду, Японию и Южную Корею к 2024 году российский экспорт сократился в 9–10 раз.

Но и в этом случае продукцию машиностроения удалось переориентировать. Экспорт промышленного оборудования в Китай вырос в 2022 году на 4–5%, в 2023 году примерно на 30% (а в Индию на 18%). Наиболее быстрыми темпами растет российский промышленный экспорт в страны СНГ (преимущественно в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Армению и Киргизию).

Значительную долю в промышленном экспорте России занимают поставки энергетического оборудования (электростанции, турбины, генераторы, трансформаторы, подстанции). И конечно же, жемчужина российской энергетики – атомная – является флагманом этого процесса. Несмотря на санкции, российский атомпром даже нарастил сотрудничество с иностранными партнерами. Яркий пример – 19 ноября прошла торжественная церемония старта установки корпуса реактора первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа», создающегося в Египте Россией.

На сегодня портфель иностранных заказов Росатома включает 33 блока большой мощности (и еще несколько малых) в 11 странах. 22 энергоблока находятся в стадии реального строительства (бетонные работы, строительство и монтаж оборудования). Остальные – на стадиях контракта, лицензирования и подготовительных работ (например, Пакш-II в Венгрии, два блока ВВЭР-1200, два блока в Узбекистане, дальнейшие очереди индийских проектов и др.). Экспортная выручка госкорпорации в 2024 году составила более 18 млрд долларов – в 2,14 раза больше чем в 2021-м (8,4 млрд).

Долгосрочные перспективы наращивания российского экспорта энергетического оборудования специалисты связывают с налаживанием отношений с африканскими странами. В Африке много энергетических объектов, построенных еще в XX веке с помощью советских специалистов.

В период увлечения зеленой энергетикой африканские страны питали надежды, на то, что их переход на возобновляемую энергетику профинансируют развитые страны. Сегодня этих надежд не осталось, идея полного перехода на ВИЭ дискредитирована и на повестку дня в Африке встает модернизация имеющихся объектов энергетики (и строительство новых объектов генерации). Российская сторона, имеющая опыт модернизации энергетического хозяйства, доставшегося от СССР имеет существенные конкурентные преимущества. А общий объем заказов эксперты оценивают, как минимум, в 150 млрд долларов в течение ближайшего десятилетия.

Но, возможно, еще большие перспективы сулит экспорт российских программных продуктов и IT-решений. И особенно – в союзные или нейтральные к России страны. Только за первую половину текущего года число проектов российских IT-компаний, экспортируемых в страны Глобального Юга, превысило показатель за весь 2024-й. Объем экспорта компьютерных услуг в первом полугодии превысил 1,2 млрд долларов.

Конечно, экспорт углеводородов продолжает оставаться важным условием обеспечения положительного торгового баланса России. Но растущий несырьевой экспорт показывает, как экономика России сможет развиваться в постглобальном мире. Несырьевой российский экспорт становится все более сложным и диверсифицированным – теперь это далеко не только оружие и пшеница. У России наработаны уникальные компетенции и значительный экспортный потенциал в целом ряде секторов экономики.

Текущие геополитические перемены приводят к тому, что все больше партнеров России обретает реальную международную субъектность, настоящий суверенитет – и могут самостоятельно выбирать тех, с кем наиболее выгодно сотрудничать без оглядки на давление Запада. Так Россия обретает возможность стабильного промышленного роста – в том числе через промышленный, сельскохозяйственный и другой экспорт, не зависящий от добычи сырья и мировых цен на нефть.