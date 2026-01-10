За четыре часа ПВО сбила 10 дронов ВСУ над регионами России

За четыре часа ПВО сбила 10 украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников в течение четырех часов, сообщает Минобороны России.

«10 января 2026 года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области, два – над территорией Воронежской области, один – над территорией Ростовской области, один – над территорией Брянской области и один – над территорией Республики Дагестан», – сообщили в министерстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу российские системы противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа.

Также Минобороны сообщило, что утром субботы в течение двух часов российская ПВО ликвидировала восемь украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Крым, Костромскую область и Адыгею.