Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.10 комментариев
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний
Мужчина, задержанный по подозрению в похищении девятилетней девочки в Смоленске, отказался давать показания и потребовал адвоката, сообщили в силовых структурах.
Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске отказывается давать показания и требует адвоката, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Ранее стало известно, что мужчина держал ребенка в квартире своей сожительницы. Женщина не знала о похищении – подозреваемый представил девочку как свою племянницу.
Мужчина был задержан в одной из квартир города, где также находилась девочка. По данным следствия, ребенок не пострадал, насильственных действий в отношении нее совершено не было.
Личность задержанного подтверждена: в 2021 году он уже был осужден условно на три года за приобретение и хранение психотропных веществ в крупном размере. Следственные действия продолжаются, сейчас с мужчиной работают следователи.
Напомним, девятилетняя девочка вышла из дома выгуливать собаку и не вернулась домой утром 24 февраля.
В Смоленске возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки.
Девочку, пропавшую в Смоленске, нашли живой на третий день поисков.