  • Новость часаФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинский кризис разрешат деньгами

    @ President of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    26 февраля 2026, 12:10 Мнение

    Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Зеленский соврал о причинах насильственной мобилизации в ВСУ
    Британия и Казахстан решили создать сырьевой альянс
    Власти предложили способ строительства более доступного жилья
    Астрономы забили тревогу из-за миллиона спутников SpaceX

    The Economist, а вслед за ним и Владимир Зеленский заговорили о потенциальной сделке между Россией и США на 12 триллионов долларов. В обмен на снятие санкций американским корпорациям могут открыться российские недра: арктическая нефть, газ, редкоземельные металлы и даже туннель под Беринговым проливом. Сумма нетривиальная и вполне соответствует масштабам, которыми привык оперировать бизнес-президент Дональд Трамп.

    Спецпредставитель Кирилл Дмитриев отверг связь между экономической сделкой и снятием санкций, отметив, что американский бизнес уже потерял из-за ухода из России более 300 миллиардов долларов, ввиду чего снятие санкций выгодно самим США. Примечательно, но Дмитриев одновременно еще больше повысил суммы, обнародованные The Economist, заявив о портфеле проектов на 14 триллионов. С учетом того, что Дмитриев за последний год встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом как минимум девять раз, экономический трек в контексте мирного урегулирования явно становится доминирующим.

    Впрочем, любые сделки возможны только после достижения мира. По крайней мере, такой была логика до сих пор: Трамп оказывает давление на Зеленского с тем, чтобы тот согласился на «анкориджский сценарий» мирного урегулирования, и только после этого постепенно снимаются санкции, что открывает дорогу экономическому сотрудничеству. Это мучительно долгий сценарий в контексте текущей динамики событий в США. Более того, в этом сценарии у Зеленского меньше всего мотивации идти навстречу любым компромиссам.

    Но что, если все наоборот? Снятие американских санкций – не главный «пряничный» рычаг, побуждающий к уступкам Москву, а кнут, заставляющий Киев идти на болезненные условия Анкориджа.

    Первые инсайды уже пробиваются наружу. Техасский инвестор Джентри Бич, связанный с семьей Трампа, подписал меморандум о добыче газа на Аляске с «Новатэком». То есть портфель проектов – это не только про американские инвестиции в Россию, но и про российские технологии в США. Становится все интереснее.

    В этом сценарии время играет против Зеленского и партии войны. Одностороннее (без Европы) снятие американских санкций лишает Киев и ЕС главного инструмента давления на Россию. Именно американские, а не десятки европейских пакетов санкций играют ключевую роль в экономическом сдерживании Москвы. «Торгуйся сейчас, пока я еще готов тебя слушать. Потом будет поздно, потому что мои деловые интересы будут уже по ту сторону баррикад» – таким может быть посыл администрации Трампа Зеленскому.

    Именно в этот момент в Киеве происходит знаменательное. «Спящий» игрок Валерий Залужный выходит из тени. Его интервью британской прессе – уже не мемуары обиженного генерала, а удар по власти. Обвинения в провале контрнаступления-2023 и история про обыск в кабинете главкома со спецназом СБУ ломают хрупкое перемирие в украинском истеблишменте. Залужный фактически подтвердил конфликт между военным и политическим руководством Украины.

    Почему Залужный заговорил сейчас? Украину готовят к болезненному миру. Переговоры в Женеве и Абу-Даби продолжаются. Стороны твердят как мантру: «Сложно, но двигаемся вперед». Судя по утечкам, формула мира дотачивается вопреки контрастирующей риторике. Заявления Зеленского, предпочитающего «войну плохому миру», вроде как должны говорить об обратном. Но, вероятно, это риторика человека, который вскоре «красиво уйдет», заявив о своем несогласии с условиями «позорного мира», навязанного партнерами. Либо человека, который потерял связь с реальностью и вскоре будет предан собственным окружением.

    Недавнее заявление начальника украинской Нацгвардии о готовности Украины воевать еще несколько лет – из разряда заявлений о повышении ставок перед капитуляцией. Ключевые слова в заявлении украинского генерала – не о том, что уступать территории, за которые воевали украинцы, неправильно, а о том, что, если «приказ отойти из Донбасса поступит, военные подчинятся».

    Приближение выборов как одного из условий подписания мира вынуждает активизироваться и Залужного – одного из главных претендентов на смену Зеленскому. Версия подтверждается и активизацией западных правоохранительных прокси внутри Украины в лице Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Задержание близкого к экс-главе Офиса президента Ермаку бывшего министра юстиции и бывшего министра энергетики Галущенко, возможное подозрение самому Ермаку создает внутри Украины критическое напряжение, с которым актёр в костюме президента может не совладать.

    И если Трамп ударит по рукам с Путиным об экономическом партнерстве, вопрос о Славянске и Краматорске уйдет на второй план. Американского президента будет интересовать не линия фронта, а линия газопровода на Аляске или доступ к редкоземам в России и на территории бывшей Украины.

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Другие материалы автора

    Главное
    Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова
    Спутниковые снимки опровергли слова Трампа о легкой победе над Ираном
    Грузия усомнилась в скором восстановлении отношений с Украиной
    Пытавшихся убить главу оборонного завода агентов Киева отдали под суд
    Автоэксперт сказал, как нейросети изменят дорожное движение в Москве
    Названа причина смерти звезды сериала «Бригада» Довжика
    Жители Подмосковья пожаловались на нападения банды подростков

    На «Почту России» давят размер и ответственность

    Власти всерьез взялись за решение финансовых проблем «Почты России» и готовы выделить на это 5 млрд рублей. В планах разрешить новую деятельность на почте, на которой она сможет зарабатывать. Почему государство так держится за вечно убыточное предприятие и не сдает его в руки конкурентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский соврал о причинах насильственной мобилизации в ВСУ

    Владимир Зеленский признал, что на Украине существует такое явление, как «бусификация». Однако, по его словам, масштабы ее якобы сильно преувеличены. Большинство роликов, на которых мужчин хватают на улице вопреки их воле и отправляют на фронт, якобы созданы в России или сгенерированы искусственным интеллектом. Почему для Зеленского столь неприятна эта тема, что он готов публично лгать и отрицать массовость и трагедию насильственной мобилизации? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации