Украинский кризис разрешат деньгами

The Economist, а вслед за ним и Владимир Зеленский заговорили о потенциальной сделке между Россией и США на 12 триллионов долларов. В обмен на снятие санкций американским корпорациям могут открыться российские недра: арктическая нефть, газ, редкоземельные металлы и даже туннель под Беринговым проливом. Сумма нетривиальная и вполне соответствует масштабам, которыми привык оперировать бизнес-президент Дональд Трамп.

Спецпредставитель Кирилл Дмитриев отверг связь между экономической сделкой и снятием санкций, отметив, что американский бизнес уже потерял из-за ухода из России более 300 миллиардов долларов, ввиду чего снятие санкций выгодно самим США. Примечательно, но Дмитриев одновременно еще больше повысил суммы, обнародованные The Economist, заявив о портфеле проектов на 14 триллионов. С учетом того, что Дмитриев за последний год встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом как минимум девять раз, экономический трек в контексте мирного урегулирования явно становится доминирующим.

Впрочем, любые сделки возможны только после достижения мира. По крайней мере, такой была логика до сих пор: Трамп оказывает давление на Зеленского с тем, чтобы тот согласился на «анкориджский сценарий» мирного урегулирования, и только после этого постепенно снимаются санкции, что открывает дорогу экономическому сотрудничеству. Это мучительно долгий сценарий в контексте текущей динамики событий в США. Более того, в этом сценарии у Зеленского меньше всего мотивации идти навстречу любым компромиссам.

Но что, если все наоборот? Снятие американских санкций – не главный «пряничный» рычаг, побуждающий к уступкам Москву, а кнут, заставляющий Киев идти на болезненные условия Анкориджа.

Первые инсайды уже пробиваются наружу. Техасский инвестор Джентри Бич, связанный с семьей Трампа, подписал меморандум о добыче газа на Аляске с «Новатэком». То есть портфель проектов – это не только про американские инвестиции в Россию, но и про российские технологии в США. Становится все интереснее.

В этом сценарии время играет против Зеленского и партии войны. Одностороннее (без Европы) снятие американских санкций лишает Киев и ЕС главного инструмента давления на Россию. Именно американские, а не десятки европейских пакетов санкций играют ключевую роль в экономическом сдерживании Москвы. «Торгуйся сейчас, пока я еще готов тебя слушать. Потом будет поздно, потому что мои деловые интересы будут уже по ту сторону баррикад» – таким может быть посыл администрации Трампа Зеленскому.

Именно в этот момент в Киеве происходит знаменательное. «Спящий» игрок Валерий Залужный выходит из тени. Его интервью британской прессе – уже не мемуары обиженного генерала, а удар по власти. Обвинения в провале контрнаступления-2023 и история про обыск в кабинете главкома со спецназом СБУ ломают хрупкое перемирие в украинском истеблишменте. Залужный фактически подтвердил конфликт между военным и политическим руководством Украины.

Почему Залужный заговорил сейчас? Украину готовят к болезненному миру. Переговоры в Женеве и Абу-Даби продолжаются. Стороны твердят как мантру: «Сложно, но двигаемся вперед». Судя по утечкам, формула мира дотачивается вопреки контрастирующей риторике. Заявления Зеленского, предпочитающего «войну плохому миру», вроде как должны говорить об обратном. Но, вероятно, это риторика человека, который вскоре «красиво уйдет», заявив о своем несогласии с условиями «позорного мира», навязанного партнерами. Либо человека, который потерял связь с реальностью и вскоре будет предан собственным окружением.

Недавнее заявление начальника украинской Нацгвардии о готовности Украины воевать еще несколько лет – из разряда заявлений о повышении ставок перед капитуляцией. Ключевые слова в заявлении украинского генерала – не о том, что уступать территории, за которые воевали украинцы, неправильно, а о том, что, если «приказ отойти из Донбасса поступит, военные подчинятся».

Приближение выборов как одного из условий подписания мира вынуждает активизироваться и Залужного – одного из главных претендентов на смену Зеленскому. Версия подтверждается и активизацией западных правоохранительных прокси внутри Украины в лице Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Задержание близкого к экс-главе Офиса президента Ермаку бывшего министра юстиции и бывшего министра энергетики Галущенко, возможное подозрение самому Ермаку создает внутри Украины критическое напряжение, с которым актёр в костюме президента может не совладать.

И если Трамп ударит по рукам с Путиным об экономическом партнерстве, вопрос о Славянске и Краматорске уйдет на второй план. Американского президента будет интересовать не линия фронта, а линия газопровода на Аляске или доступ к редкоземам в России и на территории бывшей Украины.

Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.