Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.0 комментариев
Нацгвардия Украины заявила о способности воевать еще несколько лет
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что Киев способен воевать еще несколько лет. В этой связи он выступил категорически против добровольного ухода с части Донбасса, удерживаемой украинскими войсками.
Пивненко заявил, что военные готовы выполнить решение властей о сдаче Донбасса, если такой приказ поступит, передает «МК». При этом в интервью Би-би-си Пивненко отметил, что Киев может продолжать боевые действия еще несколько лет и категорически не поддерживает добровольный уход с удерживаемых территорий Донбасса.
Пивненко подчеркнул: «Если будет команда отойти, то мы отойдем. Но воспримет ли это население нашей страны? И вообще тогда зачем было, скажем так, начинать обороняться против тех людей, которые на нас напали? Можно было и тогда договориться и отдать, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну».
Генерал отметил, что его главный приоритет – сохранить жизни личного состава и гражданских. Он считает возможным прекращение огня при отсутствии юридического признания территориальных потерь. По его словам, прекращение огня по линии боевого соприкосновения – это компромисс, который можно рассматривать, но отдавать территории никто не намерен.
Пивненко добавил, что отступление с позиций сделает напрасными жертвы последних лет. Он подчеркнул, что невозможно объяснить солдатам, почему их жертвы были совершены, если города будут просто сданы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.
Военные освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.
Также российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.