Tекст: Дмитрий Зубарев

Пивненко заявил, что военные готовы выполнить решение властей о сдаче Донбасса, если такой приказ поступит, передает «МК». При этом в интервью Би-би-си Пивненко отметил, что Киев может продолжать боевые действия еще несколько лет и категорически не поддерживает добровольный уход с удерживаемых территорий Донбасса.

Пивненко подчеркнул: «Если будет команда отойти, то мы отойдем. Но воспримет ли это население нашей страны? И вообще тогда зачем было, скажем так, начинать обороняться против тех людей, которые на нас напали? Можно было и тогда договориться и отдать, например, Луганск и Донбасс и на этом закончить войну».

Генерал отметил, что его главный приоритет – сохранить жизни личного состава и гражданских. Он считает возможным прекращение огня при отсутствии юридического признания территориальных потерь. По его словам, прекращение огня по линии боевого соприкосновения – это компромисс, который можно рассматривать, но отдавать территории никто не намерен.

Пивненко добавил, что отступление с позиций сделает напрасными жертвы последних лет. Он подчеркнул, что невозможно объяснить солдатам, почему их жертвы были совершены, если города будут просто сданы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

Военные освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

Также российские силы освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.