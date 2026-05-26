Junge Welt заявил о безосновательности слов Зеленского о «нападении Белоруссии»
Заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии не имеют под собой оснований, пишет немецкий журнал Junge Welt, анализируя недавние высказывания украинского политика.
«Владимир Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев, которое, по его словам, может быть совершено из Беларуси. Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений», – говорится в публикации.
Издание также обращает внимание на позицию украинских пограничников. По их данным, в приграничном регионе не фиксируется передвижение войск или какая-либо подготовка к наступательным действиям, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о разработке плана действий на случай наступления со стороны Белоруссии.
Глава киевского режима приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.
Украинский лидер пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.