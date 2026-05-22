    Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    22 мая 2026, 06:32 • Справки

    Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

    Tекст: Ольга Никитина

    Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Фазы Луны в июне 2026 года

    Июнь 2026 года начинается с убывающей Луны, а завершается ярким полнолунием, которое в народе называют Клубничным. Всего в этом месяце выделяют четыре ключевых периода.

    Убывающая Луна продлится с 1 по 14 июня. В это время Луна постепенно «худеет», и этот период считается временем завершения дел, уборки и работы с корневой системой растений.

    Новолуние наступит 15 июня в 01:54 по московскому времени. Это энергетический минимум, день отдыха и перезагрузки.

    Растущая Луна продлится с 16 по 29 июня. Луна набирает силу, и это самый благоприятный период для новых начинаний, посадок и творческой активности.

    Полнолуние наступит 30 июня. Это кульминация лунного цикла, день, когда эмоции обостряются, а логика уступает место чувствам. Полнолуние в июне называют Клубничным – это имя ему дали коренные американцы, связывая его с сезоном сбора клубники.

    Когда новолуние в июне 2026 года

    Новолуние в июне 2026 года наступит 15 июня в 01:54 по московскому времени. Это момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем и практически не видна на небе. В астрологии новолуние считается временем энергетического минимума, периодом тишины и внутренней перезагрузки.

    Что рекомендуется делать в новолуние: отдыхать, медитировать, подводить итоги, планировать будущее без активных действий, заниматься легкими домашними делами.

    Чего лучше избегать: начинать новые проекты, подписывать важные документы, совершать крупные покупки, принимать ответственные решения. В новолуние энергия на минимуме, и даже небольшие усилия могут не дать ожидаемого результата.

    В личной жизни новолуние может принести как бурные примирения, так и неожиданные конфликты. Одиночкам стоит быть готовыми к внезапным, но не всегда долговечным знакомствам. Физическая активность в этот день должна быть умеренной – высокая утомляемость повышает риск травм.

    Когда полнолуние в июне 2026 года

    Полнолуние в июне 2026 года наступит 30 июня. В этот день Луна будет полностью освещена и достигнет своей максимальной яркости. Полнолуние в июне называют Клубничным – это название пришло из традиции коренных американцев, которые связывали это полнолуние с коротким сезоном сбора клубники. На самом деле цвет Луны в этот день не меняется, но название закрепилось и активно используется по сей день.

    Влияние полнолуния на самочувствие: в полнолуние многие люди отмечают повышенную эмоциональность, тревожность и бессонницу. Чувства могут взять верх над логикой, поэтому важные решения лучше отложить.

    Эмоциональный фон: в парах возможны неожиданные откровения – как приятные, так и не очень. Новые знакомства в этот период могут быть яркими, но поверхностными. Полнолуние – идеальное время для практик релаксации, медитации и переосмысления целей, но не для спонтанных поступков.

    Народные приметы на полнолуние: если в полнолуние ясно и безоблачно – лето будет жарким и сухим. Если Луна красноватая – жди сильных ветров. Мутная Луна в полнолуние предвещает дождливую погоду в ближайшие дни.

    Растущая Луна в июне 2026 года

    В июне 2026 года растущая Луна продлится с 16 по 29 июня. Это период, когда Луна набирает силу, и в астрологии он считается самым благоприятным для новых начинаний, творческой реализации и важных переговоров.

    Какие дни считаются удачными: практически все дни растущей Луны подходят для активных действий, но наиболее сильными считаются 17-18, 20-22 и 26-27 июня.

    Что лучше делать в период растущей Луны: начинать новые проекты, делать крупные покупки, проводить важные переговоры, сажать культуры с надземными плодами (томаты, огурцы, перцы, баклажаны), совершать романтические жесты и откровенные разговоры для укрепления отношений, а также проводить процедуры красоты и оздоровительные курсы.

    В последние дни растущей Луны (28-29 июня) астрологи советуют составить список целей на следующий месяц или начать курс оздоровительных процедур – энергия Луны поможет заложить правильный настрой.

    Убывающая Луна в июне 2026 года

    Убывающая Луна в июне 2026 года продлится с 1 по 14 июня. Это период постепенного спада энергии, который в астрологии требует осмотрительности и осторожности.

    Для чего подходит период убывающей Луны: уборка и наведение порядка в доме и на рабочем месте, избавление от лишних вещей, завершение начатых дел, посадка корнеплодов (морковь, свекла, редис, картофель), обработка растений от вредителей, проведение прополки и рыхления.

    Чего лучше избегать: рискованных действий, крупных покупок, подписания контрактов, новых знакомств. В этот период велика вероятность ошибок, а инвестиции могут оказаться неудачными. В отношениях возможна нехватка страсти, зато это подходящий момент для решения накопившихся вопросов. Здоровье уязвимо: следует избегать перегрузок и соблюдать режим сна.

    Благоприятные дни в июне 2026 года

    Для работы и финансов: 17-18, 20-22, 26-27 июня – лучшие дни для переговоров, подписания контрактов и финансовых операций. Также благоприятны 5-7 июня для завершения текущих дел и отчетов.

    Для поездок и путешествий: 19-21 июня – идеальное время для поездок. На убывающей Луне (1-3 июня) тоже можно планировать недолгие поездки, но лучше без серьезных финансовых вложений.

    Для огорода и сада: посадка надземных культур – 17-22 июня, посадка корнеплодов – 1-5 и 8-10 июня, борьба с вредителями – 4-7 июня, полив и подкормка – 18-22 июня.

    Для ухода за собой и красоты: стрижка и окрашивание – 18-22 июня, косметические процедуры – 25-28 июня. В убывающую Луну (1-10 июня) лучше не делать кардинальных изменений прически.

    Для домашних дел: уборка – 4-7 июня, ремонт – 10-12 июня, перестановка мебели – 20-22 июня.

    Неблагоприятные дни июня 2026

    Самыми напряженными датами месяца считаются 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В этих дни лучше избегать важных решений и активных действий.

    Дни повышенной эмоциональности: 30 июня (полнолуние) – эмоции зашкаливают, возможны конфликты и недопонимание с близкими.

    Периоды усталости и конфликтов: 13-14 июня – на стыке убывающей и растущей Луны возможны упадок сил и раздражительность. 28-29 июня – перед полнолунием тоже стоит быть осторожнее.

    Рекомендации астрологов: в неблагоприятные дни не начинайте новых проектов, избегайте крупных финансовых операций, не подписывайте важные документы, старайтесь не вступать в конфликты, больше отдыхайте и уделяйте время себе.

    Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2026

    Июнь – самый активный месяц для дачника. Рассада уже высажена, и на первый план выходят полив, подкормка и защита растений. Лунный календарь поможет выбрать самые удачные дни для этих работ.

    Когда лучше сажать овощи: надземные культуры (томаты, огурцы, перцы, баклажаны) – 17-22 июня. Корнеплоды (морковь, свекла, редис, картофель) – 1-5 и 8-10 июня. Зелень и листовые культуры – 18-21 июня.

    Благоприятные дни для пересадки растений: 18-22 июня – растения лучше приживаются на растущей Луне.

    Когда лучше поливать и подкармливать: 18-22 июня – в период активного роста надземной части. Корневые подкормки лучше проводить 4-7 июня.

    Борьба с вредителями: 4-7 июня (убывающая Луна) – самое эффективное время для обработки растений от вредителей и болезней.

    Благоприятные дни для конкретных культур: томаты и перцы – 18-21 июня; огурцы и кабачки – 19–22 июня; картофель – 1–5 июня; зелень (укроп, петрушка, салат) – 18-21 июня; цветы – 20-23 июня.

    Лунный календарь стрижек на июнь 2026

    Считается, что фазы Луны влияют на рост волос и их состояние. На растущей Луне волосы растут быстрее, поэтому стрижка в этот период подходит тем, кто хочет ускорить рост. На убывающей Луне стрижка помогает укрепить волосы и избавиться от секущихся кончиков.

    Удачные дни для стрижки: 18-22 июня (растущая Луна) – стрижка ускорит рост волос. 4-7 июня (убывающая Луна) – стрижка укрепит волосяные луковицы.

    Когда лучше красить волосы: 20-23 июня – окрашивание будет стойким, а цвет ляжет ровно. 8-10 июня – для тонирования и щадящих процедур.

    Неблагоприятные даты: 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние) – стрижки и окрашивание лучше отложить. Также не рекомендуется стричься 13-14 июня – высок риск неудачного результата.

    Народные поверья: в полнолуние стрижка может «отрезать удачу», а в новолуние – наоборот, привлечь неприятности. Верить или нет – личное дело, но многие стилисты действительно замечают, что в эти дни волосы ведут себя иначе.

    Как Луна влияет на человека

    Научного консенсуса о прямом влиянии Луны на самочувствие человека нет, но многие люди отмечают связь между лунными фазами и своим состоянием. В полнолуние часто жалуются на бессонницу, тревожность и скачки давления. В новолуние – на упадок сил и апатию.

    Влияние на сон: в полнолуние выработка мелатонина может снижаться, что приводит к бессоннице и поверхностному сну.

    Влияние на давление: метеочувствительные люди часто реагируют на смену лунных фаз скачками артериального давления.

    Эмоциональное состояние: полнолуние обостряет эмоции, новолуние – приносит усталость и желание уединиться.

    Что говорит наука: строгих исследований, подтверждающих прямую связь между фазами Луны и самочувствием, недостаточно. Однако многие врачи признают, что в полнолуние к ним действительно поступает больше жалоб. Так это или эффект самовнушения – вопрос открытый.

    Народные приметы на июнь по Луне

    Наши предки внимательно следили за Луной и оставили много примет, связанных с этим месяцем.

    Приметы на погоду: если в новолуние (15 июня) ясно – лето будет жарким. Если в полнолуние (30 июня) Луна мутная – к дождям. Красноватая Луна в полнолуние – к сильным ветрам.

    Приметы на урожай: ясная Луна в первую неделю июня – к богатому урожаю зерновых. Если Луна в новолуние «рожками» вниз – осень будет теплой и долгой.

    Приметы на рыбалку: в полнолуние рыба клюет хуже – проверено многими рыболовами. Лучший клев – на растущей Луне (16-25 июня).

    Приметы на грозы и летнюю жару: если в начале июня (1-5-е числа) Луна яркая и четкая – июль будет жарким и сухим. Если Луна в эти дни бледная – лето будет дождливым.

    Частые вопросы

    Когда будет полнолуние в июне 2026? Полнолуние наступит 30 июня 2026 года. Это Клубничная Луна, название которой связано с сезоном сбора клубники у коренных американцев.

    Когда новолуние в июне 2026? Новолуние – 15 июня 2026 года в 01:54 по московскому времени.

    Какие дни самые удачные? Для новых начинаний – 17-22 июня. Для завершения дел – 4-7 июня. Для финансовых операций – 20-22 июня.

    Когда лучше сажать растения? Надземные культуры (томаты, огурцы, перец) – 18-22 июня. Корнеплоды – 1-5 и 8-10 июня.

    В какие дни нельзя начинать важные дела? 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В эти дни энергия нестабильна, и важные решения лучше отложить.

    Как влияет убывающая Луна? Убывающая Луна (1-14 июня) – время для завершения дел, уборки, избавления от лишнего. Это хороший период для посадки корнеплодов и борьбы с вредителями, но не лучший для новых начинаний.

    Главное о лунном календаре на июнь 2026:

    • Новолуние – 15 июня (день отдыха и перезагрузки)

    • Полнолуние – 30 июня (день повышенной эмоциональности)

    • Растущая Луна – 16-29 июня (лучшее время для новых начинаний)

    • Убывающая Луна – 1-14 июня (время завершения дел и уборки)

    • Самые благоприятные дни для посадок – 18-22 июня

    • Самые неблагоприятные дни – 15 и 30 июня

