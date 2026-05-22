Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

Tекст: Ольга Никитина

Фазы Луны в июне 2026 года

Июнь 2026 года начинается с убывающей Луны, а завершается ярким полнолунием, которое в народе называют Клубничным. Всего в этом месяце выделяют четыре ключевых периода.

Убывающая Луна продлится с 1 по 14 июня. В это время Луна постепенно «худеет», и этот период считается временем завершения дел, уборки и работы с корневой системой растений.

Новолуние наступит 15 июня в 01:54 по московскому времени. Это энергетический минимум, день отдыха и перезагрузки.

Растущая Луна продлится с 16 по 29 июня. Луна набирает силу, и это самый благоприятный период для новых начинаний, посадок и творческой активности.

Полнолуние наступит 30 июня. Это кульминация лунного цикла, день, когда эмоции обостряются, а логика уступает место чувствам. Полнолуние в июне называют Клубничным – это имя ему дали коренные американцы, связывая его с сезоном сбора клубники.

Когда новолуние в июне 2026 года

Новолуние в июне 2026 года наступит 15 июня в 01:54 по московскому времени. Это момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем и практически не видна на небе. В астрологии новолуние считается временем энергетического минимума, периодом тишины и внутренней перезагрузки.

Что рекомендуется делать в новолуние: отдыхать, медитировать, подводить итоги, планировать будущее без активных действий, заниматься легкими домашними делами.

Чего лучше избегать: начинать новые проекты, подписывать важные документы, совершать крупные покупки, принимать ответственные решения. В новолуние энергия на минимуме, и даже небольшие усилия могут не дать ожидаемого результата.

В личной жизни новолуние может принести как бурные примирения, так и неожиданные конфликты. Одиночкам стоит быть готовыми к внезапным, но не всегда долговечным знакомствам. Физическая активность в этот день должна быть умеренной – высокая утомляемость повышает риск травм.

Когда полнолуние в июне 2026 года

Полнолуние в июне 2026 года наступит 30 июня. В этот день Луна будет полностью освещена и достигнет своей максимальной яркости. Полнолуние в июне называют Клубничным – это название пришло из традиции коренных американцев, которые связывали это полнолуние с коротким сезоном сбора клубники. На самом деле цвет Луны в этот день не меняется, но название закрепилось и активно используется по сей день.

Влияние полнолуния на самочувствие: в полнолуние многие люди отмечают повышенную эмоциональность, тревожность и бессонницу. Чувства могут взять верх над логикой, поэтому важные решения лучше отложить.

Эмоциональный фон: в парах возможны неожиданные откровения – как приятные, так и не очень. Новые знакомства в этот период могут быть яркими, но поверхностными. Полнолуние – идеальное время для практик релаксации, медитации и переосмысления целей, но не для спонтанных поступков.

Народные приметы на полнолуние: если в полнолуние ясно и безоблачно – лето будет жарким и сухим. Если Луна красноватая – жди сильных ветров. Мутная Луна в полнолуние предвещает дождливую погоду в ближайшие дни.

Растущая Луна в июне 2026 года

В июне 2026 года растущая Луна продлится с 16 по 29 июня. Это период, когда Луна набирает силу, и в астрологии он считается самым благоприятным для новых начинаний, творческой реализации и важных переговоров.

Какие дни считаются удачными: практически все дни растущей Луны подходят для активных действий, но наиболее сильными считаются 17-18, 20-22 и 26-27 июня.

Что лучше делать в период растущей Луны: начинать новые проекты, делать крупные покупки, проводить важные переговоры, сажать культуры с надземными плодами (томаты, огурцы, перцы, баклажаны), совершать романтические жесты и откровенные разговоры для укрепления отношений, а также проводить процедуры красоты и оздоровительные курсы.

В последние дни растущей Луны (28-29 июня) астрологи советуют составить список целей на следующий месяц или начать курс оздоровительных процедур – энергия Луны поможет заложить правильный настрой.

Убывающая Луна в июне 2026 года

Убывающая Луна в июне 2026 года продлится с 1 по 14 июня. Это период постепенного спада энергии, который в астрологии требует осмотрительности и осторожности.

Для чего подходит период убывающей Луны: уборка и наведение порядка в доме и на рабочем месте, избавление от лишних вещей, завершение начатых дел, посадка корнеплодов (морковь, свекла, редис, картофель), обработка растений от вредителей, проведение прополки и рыхления.

Чего лучше избегать: рискованных действий, крупных покупок, подписания контрактов, новых знакомств. В этот период велика вероятность ошибок, а инвестиции могут оказаться неудачными. В отношениях возможна нехватка страсти, зато это подходящий момент для решения накопившихся вопросов. Здоровье уязвимо: следует избегать перегрузок и соблюдать режим сна.

Благоприятные дни в июне 2026 года

Для работы и финансов: 17-18, 20-22, 26-27 июня – лучшие дни для переговоров, подписания контрактов и финансовых операций. Также благоприятны 5-7 июня для завершения текущих дел и отчетов.

Для поездок и путешествий: 19-21 июня – идеальное время для поездок. На убывающей Луне (1-3 июня) тоже можно планировать недолгие поездки, но лучше без серьезных финансовых вложений.

Для огорода и сада: посадка надземных культур – 17-22 июня, посадка корнеплодов – 1-5 и 8-10 июня, борьба с вредителями – 4-7 июня, полив и подкормка – 18-22 июня.

Для ухода за собой и красоты: стрижка и окрашивание – 18-22 июня, косметические процедуры – 25-28 июня. В убывающую Луну (1-10 июня) лучше не делать кардинальных изменений прически.

Для домашних дел: уборка – 4-7 июня, ремонт – 10-12 июня, перестановка мебели – 20-22 июня.

Неблагоприятные дни июня 2026

Самыми напряженными датами месяца считаются 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В этих дни лучше избегать важных решений и активных действий.

Дни повышенной эмоциональности: 30 июня (полнолуние) – эмоции зашкаливают, возможны конфликты и недопонимание с близкими.

Периоды усталости и конфликтов: 13-14 июня – на стыке убывающей и растущей Луны возможны упадок сил и раздражительность. 28-29 июня – перед полнолунием тоже стоит быть осторожнее.

Рекомендации астрологов: в неблагоприятные дни не начинайте новых проектов, избегайте крупных финансовых операций, не подписывайте важные документы, старайтесь не вступать в конфликты, больше отдыхайте и уделяйте время себе.

Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2026

Июнь – самый активный месяц для дачника. Рассада уже высажена, и на первый план выходят полив, подкормка и защита растений. Лунный календарь поможет выбрать самые удачные дни для этих работ.

Когда лучше сажать овощи: надземные культуры (томаты, огурцы, перцы, баклажаны) – 17-22 июня. Корнеплоды (морковь, свекла, редис, картофель) – 1-5 и 8-10 июня. Зелень и листовые культуры – 18-21 июня.

Благоприятные дни для пересадки растений: 18-22 июня – растения лучше приживаются на растущей Луне.

Когда лучше поливать и подкармливать: 18-22 июня – в период активного роста надземной части. Корневые подкормки лучше проводить 4-7 июня.

Борьба с вредителями: 4-7 июня (убывающая Луна) – самое эффективное время для обработки растений от вредителей и болезней.

Благоприятные дни для конкретных культур: томаты и перцы – 18-21 июня; огурцы и кабачки – 19–22 июня; картофель – 1–5 июня; зелень (укроп, петрушка, салат) – 18-21 июня; цветы – 20-23 июня.

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

Считается, что фазы Луны влияют на рост волос и их состояние. На растущей Луне волосы растут быстрее, поэтому стрижка в этот период подходит тем, кто хочет ускорить рост. На убывающей Луне стрижка помогает укрепить волосы и избавиться от секущихся кончиков.

Удачные дни для стрижки: 18-22 июня (растущая Луна) – стрижка ускорит рост волос. 4-7 июня (убывающая Луна) – стрижка укрепит волосяные луковицы.

Когда лучше красить волосы: 20-23 июня – окрашивание будет стойким, а цвет ляжет ровно. 8-10 июня – для тонирования и щадящих процедур.

Неблагоприятные даты: 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние) – стрижки и окрашивание лучше отложить. Также не рекомендуется стричься 13-14 июня – высок риск неудачного результата.

Народные поверья: в полнолуние стрижка может «отрезать удачу», а в новолуние – наоборот, привлечь неприятности. Верить или нет – личное дело, но многие стилисты действительно замечают, что в эти дни волосы ведут себя иначе.

Как Луна влияет на человека

Научного консенсуса о прямом влиянии Луны на самочувствие человека нет, но многие люди отмечают связь между лунными фазами и своим состоянием. В полнолуние часто жалуются на бессонницу, тревожность и скачки давления. В новолуние – на упадок сил и апатию.

Влияние на сон: в полнолуние выработка мелатонина может снижаться, что приводит к бессоннице и поверхностному сну.

Влияние на давление: метеочувствительные люди часто реагируют на смену лунных фаз скачками артериального давления.

Эмоциональное состояние: полнолуние обостряет эмоции, новолуние – приносит усталость и желание уединиться.

Что говорит наука: строгих исследований, подтверждающих прямую связь между фазами Луны и самочувствием, недостаточно. Однако многие врачи признают, что в полнолуние к ним действительно поступает больше жалоб. Так это или эффект самовнушения – вопрос открытый.

Народные приметы на июнь по Луне

Наши предки внимательно следили за Луной и оставили много примет, связанных с этим месяцем.

Приметы на погоду: если в новолуние (15 июня) ясно – лето будет жарким. Если в полнолуние (30 июня) Луна мутная – к дождям. Красноватая Луна в полнолуние – к сильным ветрам.

Приметы на урожай: ясная Луна в первую неделю июня – к богатому урожаю зерновых. Если Луна в новолуние «рожками» вниз – осень будет теплой и долгой.

Приметы на рыбалку: в полнолуние рыба клюет хуже – проверено многими рыболовами. Лучший клев – на растущей Луне (16-25 июня).

Приметы на грозы и летнюю жару: если в начале июня (1-5-е числа) Луна яркая и четкая – июль будет жарким и сухим. Если Луна в эти дни бледная – лето будет дождливым.

Частые вопросы

Когда будет полнолуние в июне 2026? Полнолуние наступит 30 июня 2026 года. Это Клубничная Луна, название которой связано с сезоном сбора клубники у коренных американцев.

Когда новолуние в июне 2026? Новолуние – 15 июня 2026 года в 01:54 по московскому времени.

Какие дни самые удачные? Для новых начинаний – 17-22 июня. Для завершения дел – 4-7 июня. Для финансовых операций – 20-22 июня.

Когда лучше сажать растения? Надземные культуры (томаты, огурцы, перец) – 18-22 июня. Корнеплоды – 1-5 и 8-10 июня.

В какие дни нельзя начинать важные дела? 15 июня (новолуние) и 30 июня (полнолуние). В эти дни энергия нестабильна, и важные решения лучше отложить.

Как влияет убывающая Луна? Убывающая Луна (1-14 июня) – время для завершения дел, уборки, избавления от лишнего. Это хороший период для посадки корнеплодов и борьбы с вредителями, но не лучший для новых начинаний.

