Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
Национальный комитет Демократической партии США опубликовал доклад, анализирующий причины поражения тогдашнего вице-президента Камалы Харрис на выборах 2024 года.
Национальный комитет Демократической партии обнародовал анализ проигрыша Камалы Харрис Дональду Трампу в ноябре 2024 года, передает РИА «Новости». В тексте утверждается, что команда бывшего американского лидера не смогла создать условия для успеха кандидата.
«Белый дом на протяжении трех с половиной лет не оказывал Харрис эффективной поддержки для укрепления ее позиций до того момента, как произошла смена кандидата», – отмечается в двухсотстраничном документе консультанта Пола Риверы.
Автор отчета считает слабой попытку штаба строить кампанию исключительно на неприемлемости фигуры оппонента. По его мнению, избирателям так и не объяснили реальных причин голосовать за выдвиженца от демократов.
Публикация вызвала острые споры внутри политической силы. Сначала функционеры отказывались показывать текст общественности, однако позже выпустили его со специальной пометкой, подчеркивающей исключительно личное мнение автора документа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после неудачи Камалы Харрис на президентских выборах внутри Демократической партии возникла напряженная ситуация.
Президент США Джо Байден объяснил поражение кандидата вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.
Американист Дмитрий Дробницкий назвал причиной проигрыша раскол внутри политической силы.