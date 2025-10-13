Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
ВОЗ сообщила о резком росте устойчивости инфекций к антибиотикам
Заболеваемость инфекциями, которые не поддаются стандартным антибиотикам, продолжает расти по всему миру, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В организации отметили, что в 2023 году «каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками», передает ТАСС.
ВОЗ опубликовала новый доклад, в котором говорится, что с 2018 по 2023 годы более 40% комбинаций «патоген-антибиотик», отслеживаемых экспертами, показали рост устойчивости к лекарствам. При этом в среднем доля таких случаев ежегодно увеличивается на 5-15%.
Особенно тревожная ситуация наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть всех выявленных инфекций оказалась устойчива к антибиотикам. В то же время в Африке устойчивость к антибиотикам наблюдается в одном случае из пяти.
Ранее в ВОЗ сообщили, что в августе 2025 года в мире зафиксировали 57 705 новых случаев холеры, при этом смертность по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем вдвое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в России зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к холере. В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала 2025 года в стране были зарегистрированы четыре случая холеры, завезенные из Индии.