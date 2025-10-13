ВОЗ сообщила о резком росте устойчивости инфекций к антибиотикам

Tекст: Дарья Григоренко

В организации отметили, что в 2023 году «каждый шестой лабораторно подтвержденный случай заражения распространенными бактериальными инфекциями в мире характеризовался устойчивостью к лечению антибиотиками», передает ТАСС.

ВОЗ опубликовала новый доклад, в котором говорится, что с 2018 по 2023 годы более 40% комбинаций «патоген-антибиотик», отслеживаемых экспертами, показали рост устойчивости к лекарствам. При этом в среднем доля таких случаев ежегодно увеличивается на 5-15%.

Особенно тревожная ситуация наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, где треть всех выявленных инфекций оказалась устойчива к антибиотикам. В то же время в Африке устойчивость к антибиотикам наблюдается в одном случае из пяти.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в августе 2025 года в мире зафиксировали 57 705 новых случаев холеры, при этом смертность по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем вдвое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в России зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к холере. В конце августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала 2025 года в стране были зарегистрированы четыре случая холеры, завезенные из Индии.