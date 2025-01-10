Аркадий Волож сравнил продажу «Яндекса» и отъезд из России с исходом из Египта

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РБК, Волож отметил, что сделка, сумма которой составила 5,4 млрд долларов, не была полной потерей, так как «они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами».

В интервью Bloomberg он признался, что после переезда удалил все приложения «Яндекса» со своего телефона и не представляет себе возможное возвращение в Россию. «Я думал, что буду гораздо больше тосковать по дому», – поделился он.

Волож также рассказал, что после переезда нанял охрану и теперь старается не следить за новостями. «Я не чувствую – я не знаю, это больше не мое», – признался он, добавив, что изменения в его жизни были значительными.

Напомним, Волож в июне 2022 года покинул совет директоров и пост гендиректора группы «Яндекс».

Как отметил президент России Владимир Путин, заявления бизнесменов, в том числе Воложа, о спецоперации, как правило, связаны с их стремлением сохранить бизнес и активы за рубежом.

В марте 2024 года Волож был исключен из антироссийского списка Европейского союза.