Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.5 комментариев
Волож сравнил продажу «Яндекса» и отъезд из России с исходом из Египта
Аркадий Волож сравнил продажу «Яндекса» и отъезд из России с исходом из Египта
Основатель «Яндекса» и бизнесмен Аркадий Волож заявил, что продажа российской части компании и отъезд из России были похожи на библейский исход из Египта, что, по его словам, символизировало освобождение от прежних обязательств.
Как передает РБК, Волож отметил, что сделка, сумма которой составила 5,4 млрд долларов, не была полной потерей, так как «они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами».
В интервью Bloomberg он признался, что после переезда удалил все приложения «Яндекса» со своего телефона и не представляет себе возможное возвращение в Россию. «Я думал, что буду гораздо больше тосковать по дому», – поделился он.
Волож также рассказал, что после переезда нанял охрану и теперь старается не следить за новостями. «Я не чувствую – я не знаю, это больше не мое», – признался он, добавив, что изменения в его жизни были значительными.
Напомним, Волож в июне 2022 года покинул совет директоров и пост гендиректора группы «Яндекс».
Как отметил президент России Владимир Путин, заявления бизнесменов, в том числе Воложа, о спецоперации, как правило, связаны с их стремлением сохранить бизнес и активы за рубежом.
В марте 2024 года Волож был исключен из антироссийского списка Европейского союза.