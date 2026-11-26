Tекст: Ольга Иванова

Лидеры России и Казахстана встретились с победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике после пленарной сессии международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».

«Прежде всего, мы вас поздравляем с результатами испытаний, которые вы выдержали блестяще, можно сказать, на отлично. Сам факт того, что ваши соревнования называются олимпиадами, уже о многом говорит», – обратился Путин к молодым людям в начале беседы.

Он отметил, что это честные соревнования, основанные на интересе участников к делу и на честной конкуренции, соответствующей Олимпийской хартии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал рост автономности искусственного интеллекта, его выход в физический мир и расширение доступности технологий тремя ключевыми тенденциями развития ИИ.

Российский лидер заявил о необходимости развивать крупные и малые атомные электростанции для технологий искусственного интеллекта.

Президенты России и Казахстана осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий ИИ.